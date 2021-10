Secondo l'oroscopo del 23 ottobre, i nati sotto il segno dei Pesci sono primi in classifica. I Gemelli sono un po' nervosi, mentre i Leone si troveranno a dover fronteggiare dei cambiamenti importanti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: attenti alle emozioni. In questo periodo siete sulle montagne russe, pertanto, non fate passi falsi. In famiglia potrebbe esserci qualche tensione di troppo.

11° Capricorno: le stelle sono dissonanti. cercate di essere un po' più cauti nel relazionarvi con le altre persone. I vostri obiettivi sono tanti e anche parecchio difficili da raggiungere.

Ad ogni modo, questo deve essere un motivo in più per non arrendersi.

10° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del 23 ottobre denotano una giornata all'insegna delle avventure e disavventure. Cercate di mantenere la calma e di comportarvi in modo risoluto anche dinanzi i problemi.

9° Toro: la Luna entra nel vostro segno e porta una ventata di tranquillità. Siete amanti dei piaceri e della buona compagnia. Amate le cose semplici, tuttavia, cercate di non rendere le vostre giornate troppo piatte.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: il Sole è nel vostro segno e questo vi rende particolarmente equi ed equilibrati. Talvolta, però, siete un po' troppo inflessibili e difficilmente vi adattate al cambiare delle circostanze.

7° Sagittario: siete fiduciosi ed esuberanti. L'Oroscopo del 23 ottobre 2021 denota la presenza di Venere nel segno, pertanto, vi lascerete travolgere dalla passione, cercate solamente di non prenderci troppo la mano commettendo qualche sciocchezza.

6° Vergine: in amore dovete essere calmi e non fare scelte affrettate. In amicizia talvolta non vi sentite appagati e questo potrebbe generare frustrazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cercate di pensare un po' di più a voi stessi e alle vostre emozioni.

5° Leone: giornata di cambiamenti. La mattinata potrebbe cominciare in modo tranquillo, tuttavia, a partire dal pomeriggio accadrà qualcosa che potrebbe scombussolare la vostra tranquillità. Questo non è un male.

Oroscopo 23 ottobre segni fortunati

4° in classifica Cancro: in amore le tensioni dell'ultimo periodo verranno appianate.

Dal punto di vista del lavoro, invece, sono in arrivo delle novità, ma dovete essere pazienti.

3° Scorpione: non siate frettolosi, le soddisfazioni arrivano sempre per chi si impegna e, soprattutto, per chi sa aspettare. In questo periodo vi sentite particolarmente generosi e altruisti, forse perché siete in pace con voi stessi.

2° Acquario: l'oroscopo del 23 ottobre invita i nati sotto questo segno a fare progetti e a pensare in grande. Giove è nel vostro segno, pertanto, questo è il momento giusto per costruire le basi solide del vostro futuro. Sia in amore sia nel lavoro siate audaci.

1° Pesci: i nati sotto questo segno sono audaci e pieni di spirito d'iniziativa. Sul lavoro saprete come farvi valere, mentre in amore siete favoriti. Questo è il momento delle grandi scelte e dei grandi passi.