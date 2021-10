L'Oroscopo di giovedì 7 ottobre è pronto a rivelare come sarà la quarta giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti e dodici i segni dello zodiaco. Da migliaia di anni la volta celeste viene osservata con interesse dagli uomini che cercano di carpirne i segreti: le conseguenze che gli astri possono avere nei confronti di ogni singola persona vengono estrapolate dalle analisi astrologiche. Ansiosi di sapere come andrà l'amore e il lavoro? A livello sentimentale, per alcuni segni, in questa giornata potrebbero esserci delle problematiche da dover affrontare, non mancheranno però anche buone notizie.

Per altri simboli astrali, parlando di lavoro, sarà possibile ottenere maggiori risultati con l'impegno e tanta buona volontà.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano e per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di ognuno di noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari, tra i quali spiccano:

Sole, Marte e Mercurio in Bilancia;

Luna in Scorpione;

Venere in Sagittario;

Nettuno in Pesci;

Saturno e Giove in Acquario;

Plutone in Capricorno;

Urano in Toro.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 7 ottobre.

Previsioni zodiacali del giorno 7 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Giornata con la Luna nel segno dello Scorpione congiunta a Bilancia, una vera antenna ricetrasmittente di sensazioni e impressioni fugaci dal mondo sottile.

Innamoratissimi in coppia, anche se la posizione di Venere aumenta la dose di gelosia reciproca. Mettete al primo posto la concretezza, evitando di smarrirvi in desideri di rivalsa e puntando esclusivamente su ciò che è prioritario. Per ritrovare un po’ di vivacità nel rapporto con il partner, organizzate un “evento speciale”.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro sapete con precisione dove volete arrivare, ma dovrete tenere a bada la fretta e attendere che si presenti l’occasione giusta per agire. In casa vi sarà chiesto un piccolo sacrificio: cercate di mostrarvi pazienti e disponibili.

Toro - L’oroscopo del 7 ottobre al segno del Toro indica che solo abbondando in senso pratico ambizione e pragmatismo, potrete mandare in porto i progetti più arditi.

Risultati superiori alle aspettative. Di fronte ai problemi che potrebbero presentarsi, metterete in campo logica, efficienza e self control. Per i sentimenti buon equilibrio fra vita sociale e interiorità. Assecondate il flusso degli eventi confidando nella fortuna. Tutto liscio in coppia se seguirete la linea morbida. Carriera e conferme prendono quota, ma a caro prezzo. Un guadagno imprevisto tappa una falla nei conti: saldate i debiti o fate un viaggio. Nel lavoro determinazione e lucidità, doni preziosi di Marte e Mercurio, vi conducono lontano.

Gemelli - A livello amoroso l’umore migliora nettamente e la giornata è proficua per prendere decisioni, ricevere ospiti o, se ce ne fosse bisogno, ricucire un rapporto.

Con il partner ritrovate complicità e se avete figli formate un quadretto familiare davvero invidiabile. Il senso pratico, vostro punto forte, vi guiderà nella soluzione di qualche intralcio che si potrebbe presentare nella gestione degli impegni. Sul piano economico disponete di buone carte che saprete giocare con la consueta intelligenza. Nel lavoro vi date da fare per concludere alla svelta, guadagnare qualche soldino in più e condurre il vostro progetto più ambizioso sulla rampa di lancio. Indispensabile continuare ad apprendere, aumentando le vostre potenzialità, grazie al confronto con gli altri.

Cancro - Sostenuta dal sestile di Nettuno in Pesci, Plutone rende efficaci le vostre intuizioni, sia in ambito professionale che in quello familiare.

Favoriti gli affari, il lavoro, gli studi, specialmente per chi opera nel settore delle telecomunicazioni. In amore vi farete carico di alcuni problemi pratici inerenti al ménage a due, che molto spesso tendete a delegare, guadagnandovi l’approvazione del partner. Buon accordo con la dolce metà e una relativa tranquillità, che di questi tempi non sono da disprezzare. In ambito lavorativo mantenete alta la guardia, in modo da non dare adito a critiche che potrebbero indurvi a fare gesti sconsiderati.

Oroscopo e consigli delle stelle del 7 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - Contro ogni logica, un incontro o una telefonata inattesa vi procurano un forte batticuore. Abbandonatevi al piacere di un’intensa emozione.

Non rimandate un chiarimento in un rapporto che è un po’ troppo frustrante per la vostra creatività. In amore, se con il partner respirate aria di tensione, evadete immergendovi in letture profonde. Possibili noie meccaniche, un consiglio: un controllo dell’auto. Per fare tesoro dei segnali che potranno arrivare del tutto fortuitamente, dovete fermarvi a guardare ventate di novità. È importante che siate ben vigili e non vi lasciate sopraffare dall’ansia. Non accettate le provocazioni di qualche collega, che vorrebbe mettervi fretta: rispettate i vostri tempi.

Vergine - La Luna torna a guardarvi con fare benevolo, appoggiando tutte le vostre iniziative. Viaggi, uscite con gli amici, passeggiate romantiche.

Una bella vacanza il prossimo weekend, in compagnia di tutta la famiglia, si rivelerà una scelta fortunatissima. A livello sentimentale novità inaspettate per chi ora è libero da legami, ma l’indecisione potrebbe bloccare le intenzioni migliori. Qualche battibecco in famiglia è da mettere in conto. Con il partner il dialogo cancella le incomprensioni. Nel lavoro imprevedibilità su tutti i fronti: anche questo è il bello della vita. Volete togliervi un capriccio, ma alla fine potrebbe risultare molto costoso e poco soddisfacente.

Bilancia - La forza e l’entusiasmo con cui portate avanti i vostri progetti sono la migliore garanzia per superare gli eventuali intralci. Avete voglia di coccole, ma una freddezza per voi insolita v’impedisce d'interagire spontaneamente con il partner.

La vostra resistenza ai cambiamenti vi rende timorosi di fronte alle novità, ma la vita è bella proprio perché è varia. Risolvete questioni legali e assicurative da tempo in sospeso. Voglia di acquisti e di un nuovo look. Nelle attività lavorative, di fronte a un imprevisto, la lucidità lascia a desiderare ed esitate una volta di troppo, tanto che alla fine un sasso potrebbe diventare una montagna! Con i nervi tesi ogni pretesto è buono per bisticciare, rivangando questioni ormai datate.

Scorpione - Smaschererete immediatamente ogni inganno, grazie alla sensibilità che avete a disposizione. Non ascoltarla sarebbe una scelta poco saggia! Troverete il modo di stare alla larga da situazioni e persone poco chiare: seguite il vostro istinto.

In amore la solitudine vi pesa non poco, ma a volte è un passaggio necessario per riflettere e non farvi coinvolgere in giochi più grandi di voi. Se non ve la sentite non accettate, infatti se qualcosa dovesse andare storto, sareste presi dai sensi di colpa. Nel lavoro avete la vitalità e la grinta, di cui avete bisogno, per sopperire alle numerose difficoltà di carattere pratico con cui vi tocca vedervela. Non arrendetevi di fronte agli ostacoli: se non potete eliminarli, allora tentate almeno di aggirarli.

Astrologia di giovedì 7 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Sta per arrivare il fine settimana e in congiunta anche un po’ di stanchezza, che non vi aiuterà a eliminare del tutto piccole défaillance.

Cercate questo giovedì di guardare il bicchiere mezzo pieno e continuate a essere sempre ottimisti: è la strategia migliore. Per i sentimenti il divertimento è assicurato, grazie alla Luna in Scorpione e Venere nel segno. Tuttavia non dimenticate le questioni da sbrigare, se non volete che si accumulino. In alcuni casi la possibilità di fare quel viaggetto che desideravate da tempo ora diventa più concreta e non più soltanto un bel sogno a occhi aperti o pura fantasia. In ambito lavorativo, dovreste cogliere la palla al balzo e non farvi fuorviare da qualche noioso scocciatore inopportuno.

Capricorno - Meglio essere pazienti cercando di non bruciare le tappe e fare tutto secondo i tempi previsti.

Eviterete in questo modo di dover ricominciare tutto daccapo. Una forte personalità può essere un’arma a doppio taglio: attenzione allora ai comportamenti controproducenti. A livello amoroso, se in passato non siete riusciti a cogliere tutte le potenzialità di una situazione molto promettente, ora la Luna in Scorpione ve ne darà la possibilità. Non restate con le mani in mano, perché è ora che acceleriate per raggiungere un agognato traguardo. Nel lavoro invece d'inventare scuse, cosa in cui siete campioni assoluti, vi rimboccherete le maniche affinché tutto venga svolto secondo i tempi previsti. Avete capito che è inutile lamentarvi: molto meglio risparmiare il fiato per pedalare ancora più forte.

Acquario - In ambito affettivo, non occorrono eclatanti manifestazioni di affetto, ma almeno fate capire al partner che gli volete davvero bene: basta poco per dimostrarglielo. Non trovate scuse banali per tirarvi indietro proprio all’ultimo minuto, non è cosa da voi. Nel lavoro state al riparo dai pettegolezzi con un atteggiamento amichevole. Grazie al vostro sorriso smagliante riuscirete a dare scacco matto a ogni avversario. Perché gli altri apprezzino il vostro lavoro dovrete darvi da fare: se lo volete, tutto è possibile. Anche se vi sapete muovere più che bene sostenendovi sulle vostre gambe, non rifiuterete l’aiuto che vi pioverà dal cielo grazie a un amico.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 7 ottobre invita a evitare di assumere impegni che si è sicuri di non poter mantenere fino in fondo. Dovete imparare a pronunciare qualche "no" quando è necessario. A causa di Mercurio ostile, si prevede qualche contrattempo nei viaggi, disguidi e malintesi in generale. In amore no ai sensi di colpa: siate decisi nel chiudere una relazione sentimentale che non avete più motivo di proseguire. Armatevi di coraggio e sensibilità. Con Nettuno positivo siete poco inclini alla confusione e all’illusione, cercate appoggio negli amici. Nel lavoro non è il momento di confidarvi con nessuno. Saprete risolvere con scioltezza una questione lavorativa intricata, ricavandone molte soddisfazioni. Procedete e acqua in bocca!