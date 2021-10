Mercoledì 20 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna che si farà piena nel segno dell'Ariete, mentre il Sole, Marte e Mercurio sosteranno sui gradi della Bilancia. Plutone, invece, rimarrà stabile in Capricorno, così come Saturno e Giove resteranno nel domicilio dell'Acquario. Urano, in ultimo, continuerà il moto in Toro come Nettuno permarrà in Pesci e Venere proseguirà il transito nel segno del Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Scorpione, meno roseo per Capricorno e Cancro.

Sul podio

1° posto Scorpione: sensuali. La sesta dimora sarà irradiata dalla stimolante opposizione che la Luna Piena ingaggerà con Marte, la quale avrà buone chance di rendere oltremodo affascinanti i nati sotto il segno dello Scorpione e capaci, come se non bastasse, di sfoggiare un'irresistibile sensualità quando necessario.

2° posto Ariete: tenaci. Il plenilunio nel segno, quadrando Plutone ma formando un sestile col Grande Benefico, indurrà probabilmente il primo segno zodiacale a mettere in campo maggiore determinazione, la quale risulterà particolarmente utile nel settore famigliare. Regole e imposizioni troppo restrittive impartite dai genitori, per i più giovani del segno Cardinale saranno contrastate senza remore.

3° posto Leone: lavoro top. A fornire il prossimo step da seguire per il percorso professionale di casa Leone potrebbe essere lo scontro che lo Stellium in Bilancia formerà con la Luna Piena di Fuoco, così che i felini possano tracciare il miglior sentiero possibile che il futuro che li attende.

I mezzani

4° posto Acquario: cura del corpo. L'ostico quadrato che i Luminari formeranno con Plutone potrebbe far optare il segno Fisso a focalizzare le proprie attenzioni sulla cura del corpo, lanciandosi in acquisti online mirati oppure facendo una capatina in beauty farm.

5° posto Sagittario: hobby. Giornata dove i nati Sagittario dovrebbero chiudere ansie e preoccupazioni di sorta fuori dall'uscio di casa, così da passare del tempo immersi nei loro rigeneranti hobby prediletti.

Serata di coccole per le coppie nate da poco.

6° posto Vergine: testardi. La determinazione potrebbe sfociare in controproducente cupidigia in casa Vergine nel corso di questo mercoledì, coi nativi che non sembreranno affatto propensi a comprendere appieno la prospettiva altrui.

7° posto Pesci: umore altalenante. Le belligeranti configurazioni astrali del mercoledì mal si adatteranno alla riservata e diplomatica indole del terzo segno d'Acqua, il quale risentirà probabilmente di un tono umorale condito da parecchi alti e bassi.

24 ore dove, inoltre, la prima decade farebbe bene ad evitare di prendere scelte avventate, in particolar modo se riguarderanno le finanze.

8° posto Gemelli: paragoni. La seconda e terza decade di casa Gemelli, durante questa giornata autunnale, avrà buone chance di cadere nel tranello esistenziale di paragonare la propria vita a quella altrui. Tale confronto, ovviamente, risulterà sempre impàri e fomenterà a più non posso l'insofferenza del segno d'Aria, quindi i nativi farebbero bene ad evitarlo.

9° posto Bilancia: lato ombra. Il plenilunio opposto assieme al moto diretto del duetto Giove-Saturno d'Aria potrebbe illuminare alcuni lati ombra, perlopiù legati al mondo professionale, dei nati Bilancia.

Il rapporto conflittuale con alcuni colleghi o la difficoltà comunicativa coi vertici aziendali avranno buone possibilità di dover essere osservati con consapevolezza dal segno Cardinale, magari tentando pian piano di lasciarli andare.

Ultime posizioni

10° posto Toro: bizzosi. Non una delle miei posizioni planetarie per i nati Toro nel corso di questo mercoledì, anzi il segno Fisso risulterà presumibilmente nervoso e a tratti dispotico, facendo storcere il naso alle persone che si relazioneranno con lui.

11° posto Cancro: arrendevole. Fermarsi ai primi ostacoli in preda allo scoraggiamento non è mai una buona pratica per raggiungere i propri obiettivi, quindi i nati Cancro farebbero bene a dare prova di minore arrendevolezza nel corso di questa faticosa giornata d'ottobre.

12° posto Capricorno: focus priorità. Diversi equilibri sono mutati in casa Capricorno dalla primavera a questo autunno, coi nativi che saranno probabilmente chiamati, in questo mercoledì, a riconsiderare le proprie priorità esistenziali.