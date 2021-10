Le previsioni zodiacali di mercoledì 20 ottobre 2021 svelano le analisi astrali relative al terzo giorno della settimana. Partiamo immediatamente con l'anticipare qualcosa in merito ai sei segni sotto analisi in questo contesto, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì? Intanto, l'Astrologia quotidiana segnala l'ingresso della Luna in Toro, portatrice di fortuna non solo in ambito sentimentale ma anche nelle amicizie, in famiglia e nel lavoro. Nel frangente, ad avere ottime probabilità di centrare i propri obbiettivi, saranno quasi certamente coloro appartenenti a Gemelli e Vergine, valutati in giornata a cinque stelle.

Invece ad essere ritenuti in difficoltà, decisamente indirizzati dalle stelle verso una giornata "flop", quasi certamente saranno coloro appartenenti a Leone e Cancro.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 20 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Toro (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Gemelli, Vergine;

3° posto - ★★★★: Ariete;

4° posto - ★★★: Leone;

5° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 20 ottobre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 20 ottobre al segno dell'Ariete predice tanto amore, felicità e innamoramenti vari. Vi scoprirete a pensare alla persona amata con trasporto e tenerezza, molto di più di quanto vi accada di solito.

Avrete una vivacità in questo giorno, utile per rinnovare il dialogo col partner e riattizzare il fuoco della passione, magari ce ne fosse bisogno. Single, il cielo porterà allegria, incontri, nuove amicizie, qualcuna anche molto importante. Vivaci, curiosi, sarete aperti nel sociale, e con gli amici andrete d'amore d'accordo.

Il vostro intuito sarà impeccabile, quasi perfetto, e vi porterà ad affrontare con lo spirito e la determinazione giusta gli eventi della giornata. Qualcuno vi cercherà per supporto e consiglio e riuscirete anche in questo caso ad essere convincenti dando un apporto concreto. Nel lavoro, anche se ci sarà molto lavoro da fare il supporto dei colleghi sarà fondamentale e le attività proseguiranno per il meglio.

Sarete molto disponibili verso chi sarà in difficoltà, cercando di agevolarlo nelle sue mansioni. Lo farete con molta discrezione per non turbarlo ulteriormente.

Toro: 'top del giorno'. In campo sentimentale vi sentirete felici ed appagati della vostra vita di coppia. Infatti, questo mercoledì si prospetta all'insegna di una buona intesa: riuscirete a mantenerla per tutta la giornata. Cercate di esprimervi con parole sincere e chiare, riuscirete così a comunicare tutta la vostra passionalità. L'intesa e il dialogo, insieme alla comunicazione sarà perfetta, e la bravura nell'esternare al partner le vostre sensazioni vi riuscirà senza fatica. Single, se avete in mente un progetto per il quale siete disposti a sacrificare il vostro tempo libero, potrete contare sull'aiuto di persone importanti, capaci di agevolarne la buona riuscita.

Nel lavoro, forse non avete calcolato bene alcuni introiti e sarete piacevolmente stupiti da guadagni che non vi aspettavate.

Gemelli: ★★★★★. In amore, più socievoli del solito, vi lascerete coinvolgere dai divertenti programmi della famiglia. Ci sarà così una maggiore apertura del vostro cuore, riscoprirete il piacere di stare vicino alla persona che amate, con lo slancio dei primi tempi. Il cielo vi regalerà quello spirito positivo che sta alla base della felicità e vi infonderà l'intraprendenza necessaria per realizzare i vostri desideri e quelli del partner. Single, continua il periodo di grandi cambiamenti, ma non aspettatevi troppo dalle persone; avanti tutta, ma contate solo, esclusivamente su voi stessi!

Notizie finalmente positive per quanto riguarda la vostra sfera affettiva, si aprirà una finestra di serenità dopo giorni difficili: respirerete aria nuova, e sarete pronti ad innamorarvi e a buttare il distintivo da solitari. Nell'attività lavorativa sarete particolarmente brillanti, finalmente raggiungerete un obiettivo tanto desiderato. Approfittate di queste stelle per avanzare le vostre richieste: perché rallentare potrebbe farvi perdere un'occasione magnifica.

Oroscopo e stelle di mercoledì 20 ottobre

Cancro: ★★. Per i sentimenti, gli astri del giorno vi consigliano di tenere a freno la gelosia: siete troppo irascibili e non è detto che le persone che vi stanno vicino vi possano comprendere.

Mantenete quindi la calma in tutte le situazioni e cercate anzi di aprire il dialogo, cosa che verrà ben apprezzata dal vostro partner. Alcune incomprensioni vi faranno sentire poco amati, ma sarà solo una vostra sensazione, perché chi vi sta accanto vuole solo il vostro bene. Single, sarete inquieti per tanti pensieri inerenti la casa, il lavoro, la salute e la famiglia, ma in realtà non tutto va così male. Smettetela di preoccuparvi e di vedere sempre nero: ultimamente vedete problemi anche dove non ce ne sono. Nel lavoro, la routine vi sta opprimendo e con la mente siete spesso assenti. Questo mercoledì, più che mai e senza che ve ne rendiate conto, potreste perdere delle buone occasioni che non torneranno.

Leone: ★★★. Mercoledì si prevedono difficoltà: in amore (e non solo) arriveranno nubi basse nel vostro cielo. È anche vero, però, che siete ben appoggiati dal punto di vista astrologico, pertanto non preoccupatevi troppo. Un velo di malumore non guasterà certo i programmi della giornata, a cominciare da quelli con la persona amata! Single, avete indubbiamente una forma esuberante ed energie in quantità notevole. Insomma, sarete in gran forma, ma ricordatevi che un'attività fisica e mentale frenetica può avere come fastidioso effetto collaterale e rendere nervosi anche quelli che vi sono vicini. Nel lavoro, degli imprevisti potrebbero mandare a monte parecchi impegni che avevate preso per la giornata, sconvolgendo notevolmente la vostra agenda.

Non fatevi prendere dal panico. Se la situazione appare troppo confusa: rimandate tutte le decisioni importanti a giornate migliore, quando la situazione astrale sarà diventata più chiara.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 20 ottobre, in campo sentimentale predice che (forse) avrete dei pensieri positivi, gratificazioni inaspettate e buone occasioni. Intanto tenete gli occhi aperti! Dimostrerete disponibilità sentimentale al di là di ogni dubbio; la vostra comprensione dei bisogni, delle necessità e delle emozioni del partner sarà tale da mettervi in perfetta sintonia con i suoi pensieri e le sue sensazioni. Single, con gli amici farete a gara per sostenervi l'uno con l'altro, dando vita ad iniziative sociali di tutto rispetto; e con il mouse alla mano, potrete trovare tutte le informazioni di cui avete bisogno navigando in Internet.

La condivisione di interessi con gli amici, vi apporterà una bella boccata di ossigeno. Nel lavoro, non dovrete farvi sfuggire un'occasione imperdibile, il treno passa una volta sola e oggi sarà il caso di prenderlo al volo. La vostra attività potrebbe divenire vantaggiosa e portare nel tempo anche i riconoscimenti che cercate

