Le previsioni zodiacali di giovedì 21 ottobre 2021 rendono disponibili le analisi astrali su amore e lavoro per i segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco. Pronti a scoprire cosa porterà di interessante il quarto giorno di questa settimana? Il prossimo giovedì a risultare fortunato tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, certamente saranno Toro e Cancro. Abbastanza buono il periodo anche per Gemelli e Vergine, entrambi sottolineati dall'Astrologia in periodo routinario. Impegnativo il giorno in esame invece per coloro nativi dell'Ariete o del Leone, rispettivamente additati "sottotono" e con le due stelline del "ko".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 21 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Cancro;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Vergine;

3° posto - ★★★: Ariete;

4° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 21 ottobre, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 21 ottobre al segno dell'Ariete predice l'arrivo di un giovedì sottolineato dalla dicitura poco gradita del "sottotono". Il perché sarà tutto da imputare al solito Plutone, all'occasione ancora in quadratura con il Sole e Marte. In amore, si prospetta un giovedì un po' monotono, privo di colpi di scena. Il vedere i vostri desideri andare in fumo toglierà l'entusiasmo mattutino e potreste trascorrere la giornata sottotono.

Il partner, ovviamente stanco dei vostri sbalzi d'umore, cercherà in tutti i modi di rendervi tranquilli, magari sforzandosi di trascorrere una serata in pace, senza litigare. Single, non riuscirete a fare ciò che avete deciso con gli amici, così avrete i nervi a fior di pelle e nessuno riuscirà a calmarvi. Probabilmente, più di qualche rapporto andrà incontro ad alti e bassi, rendendo molti nativi antipatici e poco inclini ad ascoltare cosa avranno da dire gli altri.

Nel lavoro, il cielo aiuterà a mettere in pratica le vostre idee, e questo vi renderà nervosi e scontrosi con i vostri colleghi: calma!

Toro: ★★★★★. L'oroscopo di giovedì indica che potrebbe essere davvero un giorno importante, certamente uno dei migliori di questa settimana. In campo sentimentale, romantica e felice si annuncia l'intesa con il partner; il vostro amore sarà notevole, così come la gioia di vivere e di condividere i vostri pensieri, le vostre emozioni.

Il regalo più bello sarà una splendida serata, tutta piena di sentimenti e di amore. Single, ci saranno le stelle al posto giusto per voi del segno, soprattutto per quelli che vorranno rigenerarsi da una settimana impegnativa. In miglioramento deciso rapporti e abitudini consolidate. Ritagliatevi uno spazio per il vostro benessere fisico oppure fatevi tentare dal desiderio di novità, d'avventura, magari regalandovi qualche momento solo per voi. Nel lavoro, giovedì piacevolmente movimentato con le stelle che parlano di successi personali e sociali. Pensate ai vostri obiettivi, a come poter organizzare la vostra vita lavorativa; questo affinché sia il più possibile corrispondente alle vostre esigenze.

Gemelli: ★★★★. Si preannuncia un discreto giovedì, forse poco esaltante ma certamente buono da vivere se preso nel modo giusto. In amore, la positività che respirerete in questo periodo sarà un toccasana per liberarsi delle tensioni o da eventuali preoccupazioni accumulati in precedenza. Vi farete trasportare dalla persona del vostro cuore, la quale vi darà tutte le attenzioni di cui avete bisogno. La sintonia con il partner sarà così perfetta, il dialogo sarà piacevole e tranquillo e grande sarà la complicità tra di voi due. Single, vi aspetta una giornata felice, con le stelle pronte a stimolare la vostra mente e la vostra fantasia. Giovedì ideale per dedicarsi ad attività artistiche oppure a dare una mano a persone in difficoltà, che forse in questo momento hanno bisogno della vostra presenza o del vostro aiuto.

Nel lavoro, la giornata procederà benissimo: i progetti a cui lavorate supereranno tutti gli ostacoli, grazie a voi e al vostro impegno. Diciamo che successo e fama saranno a portata di mano.

Oroscopo e stelle di giovedì 21 ottobre

Cancro: ★★★★★. La giornata di giovedì si prevede altamente fortunata per voi nativi, in diversi campi. Una superba Luna sarà per voi un vero lasciapassare nelle situazioni a stampo sentimentale. In amore nessun ostacolo all'orizzonte, avrete la giornata completamente a vostra disposizione: sfruttatela per fare ciò che più vi fa stare bene! Vi sentirete leggeri e leggiadri, capirete il senso della pace dei sensi, il partner si prenderà cura di voi, anticipando i vostri desideri; non dovrete nemmeno parlare che sarete già accontentati.

Single, stimolati da una fase più dinamica della precedente, vi sentirete più attivi e inventivi che mai; sarete in ottima forma per fare molte cose insieme. Lasciatevi affascinare da hobby e attività che richiedono energia, puntate sul benessere globale e profondo, responsabilizzate le persone a voi vicine e tutto funzionerà a meraviglia. Nel lavoro, avrete in mente un progetto importante, dunque sarete un poco preoccupati. State pure tranquilli perché avrete sicuramente successo. Farete ciò che avete rimandato per tanto tempo e questo vi darà una soddisfazione unica.

Leone: ★★. Le previsioni astrologiche di giovedì indicano un periodo un po' debole dal punto di vista della positività astrale.

Stavolta il cielo, ancora scarno e privo di legamenti planetari, non garantirà alcuna protezione. In amore, le stelle vi sorridono e vi aiutano ad affrontare nel modo migliore gli imprevisti che minacciano la serenità della coppia. Dovrete quindi fare appello alla vostra pazienza: state calmi per non cedere e rovinare la giornata anche al partner. Sarà un momento particolare, sentirete la mancanza del sostegno da parte delle persone a cui volete più bene, a cominciare dal vostro compagno (o compagna). Single, non avrete modo, né voglia, di fare grandi cose ma vivrete all'insegna del relax più totale. Sarà un giovedì di pentimenti, in cui ve la potrete prendere solo con voi stessi, in quanto ciò che state vivendo, sarà solo una conseguenza delle vostre azioni, di quello che ultimamente avete fatto e non fatto!

Nel lavoro, ci saranno momenti nel corso della giornata in cui avrete bisogno di fare respiri profondi per mantenere la calma.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 21 ottobre, indica una giornata normale, senza troppi problemi a cui porre rimedio. Forse sarete sobbarcati da mille cose: calma, tutto già è stato deciso, quindi non vi resta che eseguire. In campo sentimentale, gioirete dell'elettricità che sentirete stando in compagnia della persona che fa battere il vostro cuore, cosa che confermerà sempre più i vostri sentimenti. Sarete propositivi e propensi al dialogo, il che vi consentirà di avere carta bianca sulle attività da fare in questa giornata e sui programmi per la serata.

Single, il semaforo sarà acceso sul verde e le stelle promettono quelle buone occasioni che lasciano emergere emozioni e piaceri. Niente e nessuno riuscirà a fermarvi nel portare a termine i progetti che vi frullano in testa, mentre riscuoteranno ottimo successo i propositi per la giornata. Nel lavoro, tante saranno le occasioni per soddisfare i vostri desideri e farvi primeggiare tra i vostri colleghi, non solo per le idee, ma anche per la vostra bravura.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 21 ottobre.