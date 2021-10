L'oroscopo della giornata di mercoledì 27 ottobre prevede momenti di sollievo in amore per i nativi Pesci, aiutati dalla Luna in trigono dal segno del Cancro, mentre Marte opposto non permette ancora agli Ariete di esprimersi al meglio. Un geniale Acquario saprà giocare perfettamente le proprie carte al lavoro, mentre le energie per i nativi Capricorno saranno in lento recupero. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 27 ottobre.

L'oroscopo della giornata di mercoledì 27 ottobre 2021, segno per segno

Ariete: sfera sentimentale ancora piuttosto incerta nel corso di questo mercoledì.

La Luna rimane in quadratura, mentre Marte opposto vi impedisce di mettere in campo il vostro fascino al meglio. Fate affidamento a Venere, ma per conquistare il partner, o la vostra fiamma se siete single, dovrete impegnarvi di più. Per quanto riguarda il lavoro, con tutto quello che ci sarà da fare, dovrete essere in grado di gestire la situazione evitando il nervosismo. Voto - 6️⃣

Toro: un oroscopo della giornata di mercoledì 27 ottobre all'altezza delle vostre aspettative in ambito sentimentale, merito di una splendida Luna in sestile. I rapporti tra voi e il partner tenderanno a essere fluidi e affiatati, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single non mancheranno bei momenti e forse qualche sorpresa.

Nel lavoro l'ottimismo non vi manca, ma non sempre è sufficiente per portare a casa dei buoni risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: che in ambito sentimentale stiate vivendo un periodo di crisi è risaputo, ciò nonostante è anche vero che potreste provare a fare un passo indietro e cercare di riprendere in mano la vostra relazione di coppia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tutto quello che dovrete fare sarà scendere dal piedistallo ed essere più umili. Se siete single, se l'amore bussa alla vostra porta apritela. Nel lavoro per fortuna avrete ancora le idee chiare su come si svolgono certi incarichi e i risultati saranno positivi. Voto - 6️⃣

Cancro: periodo davvero convincente in quanto a sentimenti per voi nativi del segno.

La posizione favorevole della Luna vi permette di contare su un rapporto solido, convincente. Sapere di poter contare sulla vostra anima gemella sarà per voi un grande punto a favore. Se siete single in questo periodo tenderete a essere molto emotivi. Nel lavoro sarà il caso di spingere sull'acceleratore sui vostri progetti, poiché il tempo stringe e voi avete importanti lavori da finire. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali ottime per quanto riguarda i sentimenti grazie a Venere. La Luna, inoltre, arriverà nel vostro cielo da domani e voi sarete pronti a dominare la scena in amore, single e non. Discretamente bene anche in ambito lavorativo grazie a dei buoni risultati, che però sono arrivati con un po’ di ritardo.

Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà la Luna in sestile, utile per quanto riguarda i sentimenti. L'atmosfera tra voi e il partner tenderà a essere un po’ più morbida. Vivere subito momenti emozionanti sarà chiedere troppo, ma cercare di risolvere alcuni problemi avuti in precedenza sarà possibile. Se siete single potrete tentare di riconciliarvi con una persona. Nel lavoro questo cielo non è così influente, ma proprio per questo i risultati che otterrete non saranno così male. Voto - 7️⃣

Bilancia: purtroppo un'altra giornata sottotono per voi nativi del segno, a causa della Luna in quadratura. In quanto a sentimenti trovare una buona intesa di coppia non sarà affatto facile, soprattutto se al momento tra voi e il partner c'è poco feeling.

Voi single proverete belle emozioni, ma difficilmente riuscirete a metterle in pratica. Per quanto riguarda il lavoro, in questa giornata, impegnarvi sui vostri progetti sarà utile per non pensare a niente di negativo. Voto - 6️⃣

Scorpione: una giornata di piacevole disimpegno ogni tanto non guasta e secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 27 ottobre potrebbe essere il momento adatto. In amore godrete dell'ottima posizione della Luna, che penserà a come rendere voi e la vostra anima gemella parecchio affiatati. Se siete single alcuni rapporti potrebbero farsi più profondi. Voto - 8️⃣

Sagittario: un oroscopo di mercoledì piacevole da vivere per voi nativi del segno. In ambito sentimentale avere il sostegno del partner sarà un incentivo in più per dare vita a progetti di più ampio respiro.

Se siete single ci penseranno i vostri amici a darvi una spinta e farvi fare la prima mossa. Nel lavoro Mercurio e Marte vi metteranno nelle condizioni ideali per proporre idee davvero ottime. Voto - 9️⃣

Capricorno: energie in lento recupero nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo. In ambito lavorativo sfrutterete le risorse in più che avrete per provare a risalire la china, soprattutto i nati nella prima decade. Per quanto riguarda i sentimenti se siete single attenti alle emozioni che proverete, perché non sempre sono veritiere. Se invece siete già impegnati, sarà opportuno cercare di recuperare i rapporti con il partner, anche se la Luna al momento vi infastidisce. Voto - 6️⃣

Acquario: saprete gestire al meglio la vostra vita lavorativa, grazie a delle idee geniali che vi permetteranno di fare notevoli salti di qualità con i vostri progetti.

In amore i rapporti con il partner saranno molto profondi, ma anche voi cuori solitari potreste avere qualche occasione in più per provare a fare nuove conoscenze. Voto - 8️⃣

Pesci: ci saranno finalmente dei momenti di sollievo per voi nativi del segno dal punto di vista sentimentale. La Luna in trigono dal segno del Cancro garantisce una relazione di coppia migliore rispetto alle giornate precedenti, poco soddisfacenti da questo punto di vista. Se siete single dovrete solo convincervi ad aprirvi a nuove avventure se volete fare nuove conoscenze. Settore professionale che rimane valido, anche se è consigliabile non fare il passo più lungo della gamba. Voto - 7️⃣