Un cielo brillante e positivo continua a proteggere il Sagittario durante queste ultime giornate del mese. Al contrario, è un momento faticoso per quanto riguarda i rapporti con gli altri e l'amore per i nati sotto il segno del Leone e del Toro. Acquario sereno ed energico. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di mercoledì 27 ottobre 2021 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 27 ottobre 2021

Ariete: potrebbero rivelarsi 24 ore faticose per il segno, soggetto a repentini cambi di umore che ne compromettono la serenità personale e l’armonia nei rapporti interpersonali.

Toro: sono 24 ore complicate per l’amore, dove sospetti e gelosie potrebbero fare da protagonisti in un teatro di rancori e parole non dette. Prima di lanciare la pietra, assicuratevi di avere in mano la verità.

Gemelli: queste ultime giornate di ottobre sono vantaggiose per la sfera pratica e la carriera. È un ottimo momento per concludere un affare, richiedere una promozione, avviare un finanziamento o un mutuo. Serenità in amore.

Cancro: sono giornate ricche di emozioni e vibrazioni positive per l’amore. Chi vive in coppia potrebbe iniziare a pensare a progetti per il futuro, come sposarsi o avere un figlio. Le stelle favoriscono gli incontri e proteggono le relazioni che nascono in questo periodo.

Leone: l’oroscopo del 27 ottobre lascia presagire una giornata complicata per i rapporti con gli altri e soprattutto per le relazioni lavorative, dove un nemico travestito da amico potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote. Tenete gli occhi ben aperti!

Vergine: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di non trascinare da soli il peso delle vostre preoccupazioni.

Bilancia: l’oroscopo consiglia al segno di riguardarsi dal punto di vista del fisico e della salute. È il momento di sottoporsi ad un controllo medico, praticare dello sport e magari anche iniziare una dieta.

Scorpione: le stelle continuano a protegge il segno per quanto riguarda il lavoro e gli studi. Questa giornata potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa per chi lavora nel campo delle comunicazioni o delle lingue, ma anche per chi è alla ricerca di un’opportunità all‘estero.

Sagittario: le prossime 24 ore si rivelano vantaggiose dal punto di vista pratico e finanziario, soprattutto per chi intende avviare un mutuo o richiedere un finanziamento. Al contrario, in amore potreste essere un po’ distratti.

Capricorno: quella del 27 ottobre si rivela una giornata faticosa per quanto riguarda i rapporti sentimentali. Qualcuno potrebbe avere soprattutto problemi con un ex. Bene il lavoro.

Acquario: il consiglio dell’oroscopo è quello di dedicare questa giornata a voi stessi. Praticate dello sport o dedicatevi ai vostri hobby preferiti. Serenità in amore e nei rapporti interpersonali.

Pesci: l’amore continua ad essere il protagonista di queste giornate. L’anima gemella potrebbe essere dietro l’angolo, dovete solo prepararvi ad andarle incontro. Bene il lavoro.