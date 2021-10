Per la giornata di domani, lunedì 1° novembre 2021, l'Oroscopo si prospetta molto difficile per i nati sotto il segno della Vergine e per i nati sotto il segno dei Gemelli. I segni di acqua, soprattutto Cancro e Scorpione invece saranno sempre stabili alle prime posizioni. I Pesci prestano attenzione alle amicizie.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di domani: Scorpione fortunato

1° Scorpione: la fortuna di Venere sarà molto vantaggiosa per gli affari, ma anche per risolvere alcune discussioni all'interno dell'ambiente lavorativo.

L'oroscopo prospetta anche qualche incontro che potrebbe fare la differenza nelle amicizie.

2° Cancro: il romanticismo sarà un accompagnatore molto fedele nel corso di questa giornata, così come in alcune di quelle successive. Avrete una grande prospettiva per gli affari, mentre ci saranno novità per chi è alla ricerca di un impiego.

3° Capricorno: avrete delle chance per poter emergere sul lavoro senza dover fare troppi sforzi eccessivi. Finalmente avrete a disposizione anche un po' di fortuna che sicuramente vi darà ampie soddisfazioni sul piano pecuniario.

4° Toro: dedicatevi alla famiglia e agli affetti per questa giornata perché dopo ci saranno sfide da prendere prendere in considerazione e su cui lavorare duramente.

Cercate di essere ottimisti il ​​più possibile, vi sarà molto utile tenere l'umore alto.

Complicità per Acquario

5° Sagittario: la tranquillità per ora potrebbe prendere il sopravvento e fare in modo che il relax sia il padrone assoluto di questa giornata. Secondo l'oroscopo potreste avvertire una grande sintonia all'interno del contesto familiare ma anche all'interno della cerchia delle amicizie.

6° Acquario: avrete molta complicità all'interno della vostra relazione di stampo amoroso, ma secondo l'oroscopo in famiglia si potrebbe riscontrare una lieve tensione mantenuta per quieto vivere. Avrete un pomeriggio molto interessante con le amicizie.

7° Pesci: le difficoltà potrebbero mettervi alla prova nel quotidiano. L'oroscopo vi riserverà un po' di meritato riposo in serata.

8° Leone: un po' di energie in calo vi costringeranno a prendere qualche ora di riposo per ricaricare le batterie, però ora come ora potreste non avere il tempo materiale per il lavoro. Impegnarvi troppo però potrebbe essere controproducente.

Vergine inquieta

9° Ariete: avrete un po' di nervosismo che potrebbe rallentarvi con il lavoro, ma niente che possa turbare troppo l'ambiente familiare. Respirerete una atmosfera molto serena all'interno della squadra professionale, ma fate attenzione a non distrarvi troppo.

10° Vergine: avrete molto nervoso a cui dover prestare attenzione, e forse lo stress non aiuterà qualche faccenda che per il momento purtroppo rimarrà in sospeso. Un chiarimento che attendete sarà ancora piuttosto lontano, secondo l'oroscopo.

11° Bilancia: avrete molta stanchezza e molti ostacoli sul lavoro, perciò potreste provare molto pessimismo nonostante le cose non siano così pesanti come potreste pensare in un primo momento. Al momento l'amore non sarà contemplato.

12° Gemelli: avrete troppe opposizioni per poter essere al massimo della forma, però pensate soprattutto a tenere alto l'umore e a non essere troppo pessimisti. Secondo l'oroscopo potreste avere qualche novità imminente.