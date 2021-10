Secondo le previsioni astrologiche del 25 ottobre per amore, lavoro e salute, la nuova settimana inizia in maniera vantaggiosa per il Leone, sereno e vivace. Per la Bilancia è giunto il momento di riscuotere il frutto del lavoro dei mesi precedenti. Contrasti in famiglia per l'Acquario, Capricorno creativo e intuitivo. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di lunedì per tutti i segni zodiacali.

Previsioni astrologiche del 25 ottobre 2021

Ariete: la settimana inizia in maniera serena e con un occhio di riguardo all’amore che cattura tutte le vostre attenzioni e le vostre energie.

Toro: la nuova settimana entra subito nel vivo con questioni che riguardano la sfera lavorativa e finanziaria. È un ottimo momento per concludere un affare o portare a termine una compravendita.

Gemelli: durante questa giornata il vostro essere convincenti e persuasivi potrebbe avvicinarvi al raggiungimento di un interessante traguardo in ambito lavorativo e pratico.

Cancro: l’oroscopo del 25 ottobre del 2021 lascia presagire una giornata sottotono per il segno che potrebbe risentire di un calo di energie e di altri fastidi fisici.

Leone: sono 24 ore vantaggiose e positive per quanto riguarda i rapporti interpersonali. C’è serenità in amore e in ambito familiare. Nel lavoro si potrebbero allacciare nuovi contatti.

Vergine: la settimana inizia in maniera faticosa per il segno che, soprattutto in ambito lavorativo e per quanto riguarda la sfera pratica, potrebbe trovarsi a fare i conti con degli ostacoli e delle complicazioni.

Bilancia: la giornata si rivela soddisfacente per quanto riguarda il lavoro, ambito nel quale finalmente si potrebbero raggiungere i riconoscimenti tanto attesi.

Serenità in amore.

Scorpione: un cielo romantico e passionale protegge il segno durante la prima giornata della settimana. In amore si può recuperare: all’interno delle coppie potrebbe tornare il sereno. Bene il lavoro.

Sagittario: secondo l'oroscopo la settimana potrebbe iniziare con delle complicazioni nella sfera personale: un ex coniuge potrebbe tornare a bussare alla vostra porta.

Buone stelle proteggono la sfera lavorativa e gli affari.

Capricorno: sono 24 ore piene di inventiva e creatività in ambito lavorativo. Il consiglio delle stelle è quello di non tenere per voi le vostre intuizioni ma di parlarne con chi potrebbe aiutarvi a realizzarle.

Acquario: la settimana parte con buoni risultati in ambito lavorativo. È un momento vantaggioso per il fisico, per le energie e per la voglia di fare. Contrasti in famiglia.

Pesci: l’oroscopo del 25 ottobre lascia presagire è una giornata interessante ma faticosa per il segno. Qualcuno potrebbe essere tentato dal prendere decisioni affrettate. Alti e bassi per il fisico.