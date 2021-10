L'Oroscopo di lunedì 11 ottobre è pronto a rivelare come andrà il primo giorno della settimana entrante. In evidenza, nel contesto, le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco analizzati nei comparti della quotidianità inerenti l'amore e il lavoro. Allora, ansiosi di sapere chi avrà il totale sostegno delle stelle di lunedì e chi invece sarà costretto a restare a bocca asciutta?

A fare da ago della bilancia sarà l'astrologia, con gli studi relativi alle posizioni dei pianeti ed ai rapporti di forza intercorrenti tra loro. Da migliaia di anni, ormai, la volta celeste viene osservata con interesse dagli uomini che cercano di carpirne i segreti: le conseguenze che gli astri possono avere nei confronti di ogni singola persona vengono estrapolate dalle analisi astrologiche.

Per poter comprendere nel modo più chiaro possibile il quadro astrologico dell'11 ottobre e per capire al meglio come gli influssi astrali incideranno sull'andamento delle nostre azioni quotidiane, è consigliabile individuare i principali aspetti planetari.

Lunedì 11 ottobre troveremo ancora il Sole insieme a Marte e Mercurio saldamente ancorati nel segno della Bilancia. La Luna, invece, prosegue il suo cammino nel segno del Sagittario, pronta però a passare in Capricorno. Il pianeta dei buoni sentimenti, Venere, permane stabilmente in Sagittario, con Nettuno anch'esso quasi immobile nel simbolo astrale dei Pesci.

Tra i restanti pianeti cosiddetti "a passo lento", osserveremo Saturno e Giove ancora in Acquario, mentre Plutone continua con il suo incedere tranquillo nel campo del Capricorno.

Sgombro da allacci astrologici di rilievo, Urano in Toro resta un punto fermo nella vita dei nativi di questo segno.

Di seguito, tutti i dettagli dell'oroscopo dell'11 ottobre, segno per segno, dall'Ariete sino a Pesci.

Previsioni zodiacali del giorno 11 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - La giornata di lunedì 11 ottobre, grazie alla presenza della Luna in Sagittario, scorre all’insegna del buonumore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nuovi progetti, esperienze insolite, ispirazioni improvvise. Con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi, coinvolgerete gli amici in un'iniziativa che vi sta a cuore. In amore, dopo un'attenta autoanalisi, saprete far fruttare al meglio le vostre migliori qualità a dispetto delle circostanze. Supererete gli ostacoli.

Il vostro buonsenso e l'innata diffidenza vi aiuteranno a tenervi ancorati a terra e a non credere ai miraggi. Nel lavoro, investiti dai benefici raggi della Luna, sarete più che mai pimpanti e di buonumore. Viaggi e occasioni stimolanti non mancheranno. Prendete il coraggio a due mani, muovetevi e rompete uno schema o una situazione stagnante.

Toro - L'oroscopo dell'11 ottobre al segno del Toro indica che siete bendisposti a confrontarvi con la persona amata per chiarire un malinteso. Riconoscendo le vostre pecche farete crollare le sue difese. Dubbi in merito ad un acquisto che, in realtà, si rivela un'occasione d’oro: seguite l'istinto senza esitazioni. Per i sentimenti, la situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, organizzazione e molta calma.

Anche se nulla vi viene regalato, i possibili risultati, superiori alla media, ve li conquisterete sul campo. Nel lavoro, qualche dissidio per questioni di interesse, tuttavia il vostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in campo economico o relativo ad acquisti importanti.

Gemelli - Venere vi sorride con leggiadria e vi indica il percorso per far capitolare qualcuno che sembra, ma non è, indifferente al vostro fascino. Una presenza più attiva e premurosa nella coppia evita gran parte dei contrasti e molti malumori. A livello amoroso, con un po' di tolleranza, riuscirete a evitare che un malinteso sfoci in un battibecco. Nella coppia riuscirete a soddisfare il bisogno impellente di comunicare, chiarire, focalizzare i problemi.

Nel lavoro, illuminato da una felice intuizione, un progetto accantonato si ripropone in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Avete gli strumenti giusti per valutare, con sano realismo, le situazioni che non vanno e per cercare, armati di santa pazienza, di trasformarle.

Cancro - Con la Luna che vi sponsorizza, potreste fare le proposte che vi stanno a cuore e che hanno la possibilità di rendere la vostra attività più interessante. Le stelle vi vogliono vigorosi e vivaci, ma il vostro benessere dipende soprattutto dalla vostra volontà. In amore, incontrerete una persona affascinante che vi attrarrà a tal punto che vi sarà difficile togliervela dalla testa. Se entrambi avete il cuore libero, fatevi avanti.

Coltivate eventuali contatti che potrebbero nascere con degli stranieri: vi torneranno molto utili. A livello lavorativo, avrete una visione più realistica della vita. Notevoli le risorse a disposizione per superare eventuali ostacoli. Datevi da fare con tempismo per trovare la soluzione adatta e per risolvere un problema legato ad un imprevisto.

Oroscopo e consigli delle stelle dell'11 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - La Luna in Sagittario, amica gentile e sensibile, alleggerirà un lunedì pieno di impegni e questioni un po' noiose da risolvere. Siatele grati. Giornata favorevole anche per realizzare nuovi contatti, concretizzare progetti e appagare l'ambizione. In amore, non è tutt'oro ciò che riluce.

Meglio rivedere un giudizio nei confronti di una persona che non è così in gamba come sembra. Coinvolgete la persona amata nei vostri sogni. Coltivate sintonia emotiva e spirituale: vi darà una mano a guarire da eventuali ferite di storie passate. Se avete voglia di cambiamenti, puntate su un nuovo look, capace di esaltare il vostro charme. Voglia di viaggiare? Bene, però muovetevi solo per piccole distanze. Nel lavoro, tutto nella media.

Vergine - Inizio di settimana positivo, grazie al sestile Venere-Saturno. Anche la Luna, nel segno del Sagittario, contribuisce a rendervi dinamici e iperattivi. Impigriti leggermente solo in serata, sotto tiro del Sole e di Marte: la mancanza di stimoli fa abbioccare anche le migliori intenzioni.

A livello sentimentale, eros in bilico tra amicizia e amore, senza sapere da che parte stare. Più della persona in questione, siete interessati al sogno che rappresenta: l'amore platonico travolge ma non riesce a coinvolgere fino in fondo. Nel lavoro, proibito sgomitare. Un periodo rilassante prima di balzare al centro della scena in qualità di leader non può fare che bene sia al corpo che all'anima. Importante è avere idee chiare e alimentare la creatività.

Bilancia - Momenti ad alto voltaggio, la vostra rinomata suscettibilità fa scintille. Novità in arrivo scompigliano positivamente gli equilibri. Mantenete la calma, troppa euforia potrebbe creare effetti indesiderati. Le certezze si costruiscono piano piano, soprattutto quando i progetti affettivi incontrano complicazioni.

Momento pieno di sorprese: partner disponibile a fare la pace e molte persone simpatiche sul vostro cammino. Andate allegramente alla ventura voi single. Nelle attività lavorative, potrebbe essere sicuramente un lunedì dinamico, carico di nuove prospettive che arriveranno da tante persone diverse. Una dritta giusta, una proposta inaspettata e le prospettive cambiano in meglio.

Scorpione - Giornata fuori fase. Una serie di contrattempi o cambiamenti dell'ultimo minuto vi irritano fino al punto da farvi rinunciare ai vostri programmi. Un aiutino vi viene dai vostri hobby e interessi che vi portano lontano, sulle ali della fantasia. In amore, giornata senza entusiasmo, ma per fortuna anche senza guai.

Se la trappola c'è, siete voi stessi a crearvela, assecondando le pressioni degli altri. Stare un po' da soli questo lunedì vi piace: il silenzio scatena l'immaginazione e porta in luce la creatività. Molto meglio accodarsi alle scelte degli altri. Nel lavoro, Urano porta scompiglio: non siete del solito umore. A darvi forza l'inossidabile Plutone. Affetto incondizionato tra colleghi, nonostante il caos che regna nel luogo dove si opera, e con le voci che parlano tutte insieme.

Astrologia di lunedì 11 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La Luna nel segno abbraccia Venere, e insieme vi fanno volare. Pronti a divertirvi con gli amici, sarete sereni, soddisfatti ed anche complici. Proverete simpatia per tutti e, di rimando, tutti vi troveranno simpatici e pimpanti.

Per i sentimenti, sarà il partner a condurre il gioco delle schermaglie amorose: vi adeguerete con grande trasporto. Se siete single e state cercando l'amore della vostra vita, via libera. A livello lavorativo, metterete in cantiere progetti innovativi, prenderete decisioni e azzarderete azioni coraggiose. Tutto per merito della Luna nel segno che vi vuole sempre vincenti. Avrete il controllo delle vostre emozioni e, grazie a questo, una visione più realistica della vita.

Capricorno - Plutone v'invita a movimentare le consuetudini quotidiane. La Luna in avvicinamento al segno prenderà presto le redini in mano promettendo già da adesso una giornata piacevole. Sarete seducenti e catturerete sguardi ammirati, sia che siate single o in coppia.

Ma non scatenate gelosie. La Luna in Sagittario è sorridente e non manca di suggerire idee originali da sfruttare al meglio. In ambito familiare potreste condurre in porto un progetto impegnativo che finora ha risucchiato molte delle vostre energie. Nel lavoro, riflettete bene sui risvolti legali di ogni scelta lavorativa e d'affari. Lasciate stare decisioni impulsive o azzardate e limitatevi allo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Acquario - Splendida giornata, ideale per viaggi, divertimento e affari: con un piglio così ruggente, nessuno vi dirà di no. Vi sentirete in sintonia con una persona conosciuta da poco, la sua dolcezza vi affascinerà non poco. In ambito affettivo, parlando di coppia, procedete a vele spiegate, lanciandovi in un'iniziativa dopo l'altra. In perfetta sintonia con il partner, teneri con i bambini, malandrini se avete il cuore libero e tanta voglia di riempirlo con una passione nuova. Spese pazze dettate dall'amore. Probabile una cenetta con la famiglia al completo. Nel lavoro, otterrete ciò che desiderate sul fronte professionale. Logica e senso del dovere sono i vostri punti di forza. Tutto può succedere a stretto giro riguardo alla vostra posizione, specie se nell'ambiente si parla di trasferimento.

Pesci - L'oroscopo per la giornata dell'11 ottobre prevede una Luna in ottimo aspetto che si unisce ad un vero corteo planetario, simultaneamente stimolante e protettivo per voi e per chi vi è accanto. Una splendida alleanza di razionalità e intuito, concretezza e creatività. Viaggi e sentimenti in pole position. In amore, siete i protagonisti di un bel film sentimentale, con un meraviglioso Nettuno in sestile a Plutone nel segno del Capricorno. Conquiste in vista se single: piacete da matti. Entusiasmo e tanta simpatia aggiungono un'ulteriore dose di poesia e fascino alla vostra splendida persona. Nel lavoro, profumo di denaro. Tanto più che in questi giorni il vostro buon Nettuno parla solo di guadagni, anche se gli altri pianeti non offrono allettanti garanzie.