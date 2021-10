L'Oroscopo di lunedì 25 ottobre è pronto a rivelare come sarà la partenza della nuova settimana. In evidenza nel contesto le previsioni zodiacali relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Pronti a scoprire cosa dicono le stelle del giorno? Per qualcuno sarà una giornata quasi esclusivamente imperniata sulle solite cose già da tempo in programma. Altri, invece, saranno brillanti e di ottimo umore, non avendo troppe difficoltà nel portare a termine eventuali impegni o altro. Per i sentimenti, se c'è stata qualche difficoltà, da ora in poi si potrà tentare di superarla: la Luna in Gemelli, in trigono a Sole, Marte e Giove, è pronta a regalare emozioni particolari a più di qualche segno.

Se c'è stata una crisi ora si deve cercare di recuperare ad ogni costo.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in Scorpione in congiunzione a Marte;

Luna in Gemelli in opposizione a Venere e in trigono al trio Sole-Marte-Giove;

e in trigono al trio Sole-Marte-Giove; Venere in Sagittario in sestile a Giove e Mercurio ;

; Nettuno in Pesci in sestile a Plutone e in quadratura a Venere;

in Pesci in sestile a e in quadratura a Venere; Saturno in Acquario in trigono a Mercurio;

Plutone in Capricorno in quadratura a Marte.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 25 ottobre segno per segno dall'Ariete sino a Pesci.

Previsioni zodiacali del giorno 25 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Giornata positiva per i guadagni, rimessi però subito in circolo dalla vostra generosità: in compagnia siete i primi a sfoderare il portafoglio. Investire in un progetto però, per ora è prematuro, specie se non sapete fare bene i conti con il budget. In amore l'inizio della giornata è solo una fase preparatoria.

Non mancano proposte e richieste, ma invece di attivarvi indugiate pensando ai fatti vostri. Già a metà/fine giornata la Luna entra nel segno del Cancro regalando vivacità, carisma e belle emozioni. Nel lavoro, vi muoverete con disinvoltura tra i vostri mille impegni, senza trascurare la vita sociale. Arrivate a sera senza grandi soddisfazioni, ma sicuramente liberi dallo stress.

Toro - L’oroscopo del 25 ottobre al segno del Toro preannuncia una giornata più che buona. Grazie alla Luna, in coppia con l’imprevedibile Marte, procedete a vele spiegate, lanciandovi in un’iniziativa dopo l’altra. Cuore da pazzerelloni, ma testa da persone serie: gli impegni nel periodo non consentono svarioni. Per i sentimenti in perfetta sintonia con il partner, tenerissimi con i bambini, malandrini se avete il cuore libero e tanta voglia di riempirlo con una passione nuova. Spese pazze dettate dall’amore, una cenetta con la famiglia al completo vi costa un occhio! Nel lavoro, dall’esplosiva Luna in Gemelli traete grandi vantaggi per innescare il cambiamento che invocate da un po’, soprattutto nel giro di frequentazioni.

Tanto più che, sotto il tiro del Sole da oggi in trigono, la casa vi va stretta e il resto peggio ancora.

Gemelli - Iniziate questo lunedì con il piede giusto! Selezionate le opportunità e fronteggiate adeguatamente le richieste degli altri. Socievolezza: il segreto nel progettare qualcosa di ambizioso è di incanalare tutte le energie in quella direzione. A livello amoroso, tutto sembra prendere la piega migliore, e questo vi autorizza a sperare che, in breve, alcune questioni possano trovare un’ottima soluzione. In coppia parlate spesso del passato, rivedete errori e omissioni, gettando un ponte verso il futuro. Nel lavoro, grande momento grazie al supporto di astri positivi. Le premesse per la riuscita ci sono tutte, basta non aver paura di rischiare.

Punto dolente della giornata, la pazienza: vorreste di più, troppo, per quello che siete pronti a concedere.

Cancro - Vi attendono belle soddisfazioni nel corso della giornata, dove sarete apprezzati per l’intuito, la competenza e l’affidabilità. Proponetevi con maggiore sicurezza. Alti e bassi in amore: chi vi piace si farà desiderare, ma occhio a non farne una questione di principio. Se basta un piccolo imprevisto a mandarvi in tilt, significa che covate insicurezze immotivate. L’ansia da prestazione è una cattiva compagnia. Un fastidio passeggero vi fa allarmare? È il frutto di un’emotività che vi tiene sotto scacco. Tranquillizzatevi! A livello lavorativo, non avete alcun motivo di stare nelle retrovie.

Intraprendete iniziative che vi appassionano, esprimete in modo creativo le vostre idee. Unitamente all’impegno e alla determinazione, un po’ di opportunismo è indispensabile per farvi strada.

Oroscopo e consigli delle stelle del 25 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - Saprete dare il meglio di voi in ogni situazione. Sintonizzatevi sull’onda del silenzio, della quiete, e vedrete che il vostro benessere migliorerà sensibilmente. In amore, avrete voglia di svincolarvi da relazioni di amicizia troppo strette e che ormai vivete con disagio. Se non volete bisticciare continuamente con il partner, vi conviene smussare gli spigoli del vostro carattere. In famiglia, l'invito delle stelle è di non perdervi in interminabili discussioni su questioni di poco conto e ad essere più costruttivi.

Sul lavoro nessun collega riuscirà a mettervi il bastone fra le ruote: raggiungerete le mete prefissate. Non intestarditevi su posizioni ben poco realistiche: le vostre pretese potrebbero andare deluse.

Vergine - La giornata si preannuncia al top con il periodo pronto a portare ottimismo, calore e allegria. Potrete contare su qualche entrata extra di denaro, da investire nei progetti che vi stanno a cuore. In compagnia, non mancheranno le occasioni per brillare e per imporvi all’attenzione altrui. A livello sentimentale, ritmo rilassato, che invita al non fare. Ispirazioni creative, da cui nei giorni a venire saprete trarre il maggior vantaggio. L’intuito vi sostiene. Guardate lontano, non perdetevi nelle piccole questioni quotidiane e in fantasie inconcludenti.

Nel lavoro, per trattare una faccenda piuttosto delicata, chiedete consiglio a un esperto. Avrete anche la possibilità di sfruttare opportunità favorevoli in campo finanziario.

Bilancia - Lunedì all’insegna dell’intraprendenza e del dinamismo. Energia, rapidità e abilità vi consentono di portare a termine gli impegni in agenda. Decisioni importanti e istantanee si riveleranno vincenti. Viaggi al riparo da rischi. Successi sportivi. In ambito affettivo, fortuna negli incontri. Un buon colpo messo a segno nelle finanze e negli investimenti. Spese in aumento, ma anche buone idee e notizie utili. Risolvete una questione che vi sta a cuore, puntando sulla prontezza di riflessi e su un aiuto provvidenziale.

Nelle attività lavorative il periodo promette ottimi risultati in tempi brevi. Nuovi orizzonti anche dal punto di vista di chi cerca nuova occupazione. Economia da tenere sotto controllo: nell’eventualità di dover operare una scelta, fatelo secondo il vostro giudizio, senza ascoltare i pareri altrui.

Scorpione - Lucidità mentale e una notevole prontezza di riflessi oggi sono i vostri punti di forza: qualità utilissime per gestire al meglio gli impegni quotidiani. Riuscirete a coniugare le esigenze di lavoro con quelle private, grazie al consiglio di un collaboratore. In amore, è un periodo molto interessante per nuovi incontri e progetti sentimentali importanti, come la convivenza o il matrimonio.

Fate una passeggiata tra i colori di questo meraviglioso autunno, per assorbirne tutta la forza vitale. Nel lavoro, qualcuno tenterà di coinvolgervi in una questione lavorativa che in realtà non vi riguarda. Rifiutatevi di stare a un gioco che non vi favorisce. Esprimendo il vostro parere sull’operato di un collega che si è impegnato a fondo, non potete non essere diplomatici.

Astrologia di lunedì 25 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Con la Luna in Gemelli, esprimendo i vostri desideri innescherete reazioni contraddittorie. Per i sentimenti, è un buon momento per cambiare le vostre abitudini di coppia. Puntate a una sintonia e al dialogo, anche dei pensieri e dei desideri più velati.

Non rovinate tutto per una parola sbagliata. Frenate l’ironia e cercate di evitare le chiacchiere inutili. Arrendetevi ai profondi sentimenti che suscita in voi una persona speciale che avete conosciuto di recente. Fatevi stravolgere piacevolmente la vita. A livello lavorativo, la gelosia e la competitività potrebbero avere la meglio sulla disponibilità. Non siate sospettosi. Rischierete di alienarvi la simpatia di un amico. Siate più elastici, non siete i detentori della verità. Vorrete fare di testa vostra, con il rischio però di ritrovarvi nei guai. Alcuni nodi che da lungo tempo vi tormentano si scioglieranno.

Capricorno - Questo lunedì qualche sprazzo di pessimismo, qua e là, potrebbe rendervi scontrosi e poco disponibili all’ascolto.

Sarete alle prese con quesiti e decisioni non prorogabili. Contrasti con una persona amica: per limitare i danni, accettate i suggerimenti di un famigliare. A livello amoroso, il vostro fascino impareggiabile accenderà le fantasie del partner, ma anche la sua gelosia. Rassicuratelo con dimostrazioni d’affetto. Evitate di cercare scusanti alla causa di discordia o diverbio, lasciate il tempo di sbollire un po’ e poi ne riparlerete. Nel lavoro, riuscirete a coniugare il dovere con il piacere. Portati a termine tutti gli impegni noiosi, potrete poi disporre del vostro tempo libero come desiderate.

Acquario - La Luna nel segno dei Gemelli ed in trigono a Sole e Marte vi da forza e convinzione nei sentimenti. Al top l'amore: sarete più fiduciosi nelle vostre possibilità con la passione a fare da padrona assoluta. La quadratura del Sole verso Saturno suggerisce però di non puntare troppo in alto rispetto alle potenzialità del momento. In ambito affettivo sappiate sfruttare lo splendido momento, soprattutto nella gestione della quotidianità. Se avete poco tempo a disposizione, dovrete sforzarvi di migliorare l’organizzazione a livello famigliare. Nel lavoro, buono l’umore: vi sentite più disponibili, aperti e tolleranti. Saprete gestire con metodo e abilità qualsiasi tipo di impegno. Procedete sicuri e con le antenne drizzate, per cogliere ogni segnale favorevole ai vostri progetti.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 25 ottobre prevede una giornata aerea, come il vostro carattere, frizzante e lieve. Grazie al bellissimo sestile Urano-Plutone avvertirete tanta voglia di socievolezza e allegria. Solleticati da nuovi stimoli, tra incontri, progetti e iniziative, mostrate con facilità i vostri lati migliori. In amore, in nome di un importante progetto comune, accantonate le divergenze con il partner e raggiungete insieme la meta prefissata. Nel lavoro, fareste meglio a limitare il vostro raggio d’azione a ciò che vi compete strettamente, senza sconfinare in territori che non vi appartengono. Possibili tensioni con un socio in affari, innescate da futili motivi. Evitate complicazioni.