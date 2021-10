L'oroscopo della giornata di giovedì 21 ottobre prevede una vita a tratti confusionaria e allegra per i nativi Pesci, segno che la Luna in sestile porta un po’ di ottimismo, mentre Marte in trigono per l'Acquario rende iperattivi i nativi del segno. Leone sosterrà le proprie battaglie, in amore o al lavoro, nonostante tutto, mentre Urano e Luna in Toro renderanno questo periodo davvero equilibrato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 21 ottobre.

Oroscopo e previsioni di giovedì 21 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: godetevi questo periodo di cotte e di pianti voi cuori solitari, perché le emozioni che proverete sono genuine, ma soprattutto, non smettete mai di provarci.

Se siete già impegnati il rapporto con il partner sarà attivo e positivo, con la voglia di vivere ogni giorno insieme. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Mercurio vi rendono impazienti, dunque, attenzione con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che splende secondo l'oroscopo di giovedì 21 ottobre. Luna e Urano insieme portano tranquillità e stabilità nella vita di tutti i giorni. In ambito sentimentale il partner rimane per voi un punto di riferimento, fondamentale per portare avanti le vostre vite. Se siete single lasciatevi guidare dai sentimenti, e vedrete che potreste ottenere tanto. In ambito lavorativo se per il momento non vedete i risultati dei vostri progetti, abbiate pazienza, perché con Urano nel segno presto vedrete ciò che avrete costruito.

Voto - 8️⃣

Gemelli: perdere le staffe in ambito sentimentale potrebbe essere facile con Venere negativa, ma non sarà la cosa giusta da fare se volete tenere in piedi il vostro rapporto. Se siete single non fatevi mettere a disagio da nessuno. Settore professionale che rimane soddisfacente, ma dovrete impegnarvi di più sul vostro atteggiamento nei confronti di colleghi e clienti.

Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali in miglioramento per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà la Luna in buon aspetto adesso. In amore non recupererete subito, ciò nonostante noterete immediatamente la bontà della vostra anima gemella. Se siete single il vostro cuore batte forte, tuttavia attenzione a non pretendere tutto subito.

Per quanto riguarda il lavoro non è un cielo che vuole aiutarvi con i vostri progetti, ma anche lentamente, con il giusto impegno arriverete lontano. Voto - 7️⃣

Leone: periodo difficile per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in quadratura. Venere per fortuna rimane favorevole, ciò nonostante sappiate che il dialogo e il confronto con il partner sarà qualcosa che non dovrete perdere. Se siete single non prendete i vostri sentimenti alla leggera. Nel lavoro porterete avanti le vostre battaglie con tutto il vostro impegno, combattendo come un guerriero, cercando di venirne a capo. Voto - 7️⃣

Vergine: cielo che vedrà una simpatica Luna in trigono dal segno del Toro secondo l'oroscopo.

Certo, tra voi e il partner manca ancora tanta complicità, ma queste stelle potrebbero aiutarvi a recuperare. Se siete single sentirete il bisogno di mettervi alla prova, e non rimanere indietro. Per quanto riguarda il lavoro sarete di buon umore, e con la giusta concentrazione potrete ottenere tanto. Voto - 7️⃣

Bilancia: cielo che migliora anche per voi secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 21 ottobre. Dal punto di vista sentimentale recupererete intesa con il partner ora che la Luna non vi infastidisce, avviandovi verso un weekend più romantico. Se siete single sarete in grado di recuperare un rapporto. Nel lavoro non date troppo peso alle polemiche, anche perché finora avete fatto grandi cose.

Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà meglio fare attenzione nel corso di questa giornata. La Luna si troverà in opposizione, e in amore non sarete in gran forma. Che siate single oppure no, il vostro lato emotivo potrebbe venire meno, di conseguenza, faticherete anche a essere comprensivi, soprattutto i nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro una buona strategia alle spalle vi permetterà di gestire meglio le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Sagittario: in forma smagliate dal punto di vista sentimentale in questo giovedì. Vi prendere cura del partner con grande passione e romanticismo, solidificando il vostro rapporto. Se siete single sarete affettuosi e di compagnia con chiunque, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Per quanto riguarda il lavoro non ci saranno grandi novità, ciò nonostante saprete comunque fare molto bene il vostro lavoro. Voto - 9️⃣

Capricorno: oroscopo di giovedì positivo per voi nativi del segno. Con la Luna in trigono dal segno del Toro, dal punto di vista sentimentale saprete come rendere felice la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single vi farete trascinare dall'entusiasmo degli amici. In ambito lavorativo faticherete ancora a brillare, dunque attenzione perché questo periodo potrebbe rivelarsi frustante. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale in lieve calo, ma che comunque potrà dire la sua. In amore è vero che la Luna sarà in quadratura, tuttavia potrete contare sempre sulla posizione favorevole di Venere per cercare stabilità all'interno del vostro rapporto.

Se siete single cercate di mantenere una certa armonia nella vostra vita quotidiana. Settore professionale che rimane eccellente, grazie a tanta esperienza e idee valide nella vostra mente. Voto - 7️⃣

Pesci: faticherete ancora a capire le ragioni del partner, ciò nonostante in questa giornata sarete più ottimisti grazie alla Luna in sestile dal segno del Toro. La vostra vita rimane ancora confusionaria, ma ci sarà anche qualche momento di allegria, anche per i cuori solitari. Settore professionale stabile, ma con un po’ di concentrazione potreste fare di più. Voto - 6️⃣