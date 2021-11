Per il fine settimana del 13 e del 14 novembre 2021 l'astrologia ha già fatto le analisi in merito ai segni più e meno fortunati. Per alcuni di loro sarà tempo di gustare l'onda del successo in campo sentimentale, come in quello lavorativo. Altri invece preferiranno impiegare parte del tempo e le energie necessarie per le persone amate come partner, famigliari e amici. Se ci sono problematiche rimaste irrisolte, questa parte della settimana aiuterà a gestirle al meglio.

In evidenza una Carta del Cielo abbastanza variegata, certamente in grado di cambiare gli attuali rapporti di forza tra i dodici segni dello zodiaco.

In questo periodo la Luna risulta essere in ottima congiunzione a Nettuno in Pesci, pronta a transitare nel segno dell'Ariete, enfatizzando emozioni che potrebbero divenire molto intense: forse per qualcuno sicuramente non facili da raggiungere senza un deciso impegno. Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano e per comprendere come gli influssi astrali impattano sulla vita quotidiana, è necessario approfondire i risultati presenti all'interno delle previsioni relative ai singoli segni.

Di seguito tutti i dettagli dell’Oroscopo del week end e la classifica del 13 e 14 novembre.

Classifica week end del 13 e 14 novembre, tutti i segni

La classifica del week end vede in testa a pieno titolo il segno del Toro, favorito questo sabato e domenica da astri molto fortunati verso il segno.

Bene anche la parte finale della settimana per chi ha nel proprio tema natale il segno del Cancro o del Leone, entrambi considerati positivi e quindi inseriti tra i primi in scaletta. Curiosi di conoscere la sorte dei restanti segni? Benissimo, andiamo subito a rendere fruibile la nuova scala di valori impostata su tutto lo zodiaco:

1° posto - Toro (top week end) ;

; 2° posto - Leone;

3° posto - Cancro;

4° posto - Gemelli, Vergine, Sagittario;

5° posto - Ariete, Pesci, Scorpione, Capricorno;

6° posto - Acquario, Bilancia.

Ariete - A partire da questo fine settimana inizia un periodo di discreta fertilità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I nati nel segno che vogliono fare scelte importanti sono favoriti, così come le coppie che vogliono avere un figlio. In campo sentimentale è altresì consigliabile in alcuni casi essere prudenti: secondo queste stelle non sfidare le autorità o i superiori permetterà di evitare arrabbiature per delle sciocchezze. Questo sabato e domenica dovete cercare di essere più positivi e dimenticare le brutte esperienze che recentemente avete dovuto affrontare.

Toro - Sabato e domenica sono giornate di grande energia e forza, che porteranno nuove proposte sul lavoro e la quotidianità in generale. Ci sarà un recupero sentimentale per molti del segno, ma dovete essere ottimisti. Valutate con attenzione eventuali inviti o proposte che ricevete in questi giorni. Potrebbe essere un week end davvero divertente. Voglia d’amore, specialmente le donne del segno che non hanno ancora un partner guardatevi intorno, un’attrazione fisica sarà l’inizio di una relazione interessante che risveglierà emozioni assopite.

Gemelli - Il prossimo week end sarà all'insegna dell'amore e della felicità sentimentale a tutti gli effetti. Potrete contare pertanto su un buon fine settimana, nonché su un notevole autocontrollo e una personalità sensibile e intuitiva.

Questo stato farà emergere la vostra innata capacità di mediare, risultando vincenti e convincenti in ogni dove. Intanto non lasciatevi sopraffare dal solito tran tran quotidiano. Quello che a primo acchito potrebbe sembrare un periodo come tanti, potenzialmente riserverà delle sorprese speciali quanto inattese. Quindi non intestarditevi, soprattutto se qualcosa non dovesse andare come da voi previsto.

Cancro - Partirà nel modo giusto questa parte conclusiva della corrente settimana, annunciandosi già da subito per quello che poi effettivamente sarà: un week end ottimo da vivere in armonia con se stessi e con le persone che si hanno accanto. In amore i rapporti sentimentali con il partner conosceranno un periodo molto felice, di armonia e intimità.

Se saprete giocare bene e velocemente le vostre carte, senza aver fretta di concludere, forse porterete a casa più di un'ottima soddisfazione. Nel lavoro da una parte gli astri metteranno in risalto doti di intraprendenza, energie e spirito d’iniziativa, dall'altra sentirete il forte bisogno di emergere.

Le previsioni del fine settimana 13-14 novembre, da Leone a Scorpione

Leone - L'oroscopo del week end al Leone preannuncia un periodo molto positivo. In amore una persona potrebbe offrirvi il suo aiuto, non rinunciatevi. In coppia, invece, è tempo di essere chiari con il partner: esprimete senza remore quali sono i vostri desideri, i sentimenti provati e le paure: la persona amata vi capirà. L'Astrologia guarda con interesse a una vostra intenzione: per fare centro mettete da parte l'irascibilità e andate dritti verso l'obiettivo.

Avrete la possibilità di percorrere strade diverse da quelle usuali, scoprendo di possedere notevoli talenti. Nel lavoro avrete modo di occuparvi di alcuni grandi progetti.

Vergine - Nel periodo prendetevi pure il lusso di iniziare la giornata con un sano ottimismo: la giornata si prevede positiva all'89%, quindi da gustare al meglio e in totale serenità. Le effemeridi, in questo week end di vostra competenza, sollecitano a dare il meglio di voi stessi e a far emergere con forza le vostre migliori qualità e capacità. Passerete il fine settimana a stretto contatto con il partner, magari cucinando insieme o progettando quel viaggio che sapete, ormai programmato da troppo tempo. Sarete ingegnosi come non mai, dotati anche di una particolare intuizione: avete già le carte in regola per ottenere buoni risultati.

Bilancia - Troppi impegni, troppo di tutto, poi è naturale che, fra tante cose da fare, qualcosa sfugga alla vostra attenzione e non riesca come vorreste. Non siate troppo severi con voi stessi, può capitare di perdere qualche colpo: nessuno è perfetto e tanto meno infallibile. Non fatene un dramma. Le stelle di sabato e domenica mettono in rilievo il fatto che ultimamente state attraversando una fase abbastanza difficile a causa di problemi familiari, il che vi sta portando gradualmente a cambiare alcune abitudini da tempo consolidate. Scontrosi e di poche parole senza dare spiegazioni a chi non comprende le vostre scelte.

Scorpione - Le stelle saranno dalla vostra parte a inizio periodo, perciò si consiglia di sfruttare a pieno il momento.

In qualche caso, parlando di sentimenti, la troppa sicurezza potrebbe creare qualche discussione con il partner, ma per fortuna nella vita di coppia si potrà contare anche su del buon feeling passionale. Gli astri ricordano che le relazioni spesso non sono facili come sembra. In amore, forse, le cose non andranno nella direzione sperata, ma avrete comunque modo di apprezzare la compagnia di chi vi vuole bene.

Oroscopo sabato 13 e domenica 14 novembre, previsioni week end da Sagittario a Pesci

Sagittario - L'oroscopo del week end al segno del Sagittario anticipa che potrebbe essere davvero buona questa parte finale della settimana. A guidare l'istinto ci penserà la vostra buona grinta: vi accompagnerà nel corso della giornata rendendovi particolarmente prestanti nelle attività che andrete a fare.

Diciamo pure quanto basta per superare più di qualche ostacolo, soprattutto nelle cose relative ai sentimenti e al lavoro in generale. In amore sarete animati da una grande fiducia in voi stessi e questo vi aiuterà a conciliare al meglio la vita di coppia.

Capricorno - Stanchezza e irritabilità non depongono a favore di un fine settimana rilassante. Invece è proprio quello che dovreste fare, perché al centro di tutto dovrete mettere voi e il vostro benessere. Bene con Ariete e Pesci, tensioni con uno Scorpione. Potreste però avvertire un po’ di stanchezza, cosa insolita per voi. Il fatto è che ultimamente avete esagerato con il dispendio di energie, sprecandole in troppe direzioni. Serenità in famiglia a patto di non essere troppo distratti.

Un po’ di movimento moderato vi restituirà un giusto equilibrio. Non trascurate però i vostri attuali problemi di lavoro.

Acquario - Occorre pazienza in amore, soprattutto questo sabato e domenica. Si possono portare avanti nuovi progetti, ma non sarà semplice gestire le emozioni. In generale c’è grande energia da sfruttare, ma è abbastanza impegnativo da mettere in pratica. Le relazioni in crisi saranno conflittuali, ma con discrete probabilità di trovare un po' di sereno a inizio della nuova settimana. Cercate di non cedere alle provocazioni. Sul lavoro sono in vista nuove collaborazioni. Alcuni dovranno affrontare imprevisti o lievi disagi, ma presto ci sarà un buon recupero anche dal punto di vista professionale.

Pesci - Le previsioni per il week end 13-14 novembre indicano che questo fine settimana sarà difficile per il settore intimo. Qualcuno di molto vicino vi metterà davanti a un banco di prova e inevitabilmente tutto ciò vi renderà nervosi oppure avete già un amore che vi dà tutto quello che desiderate. Cercate di impegnarvi per quanto riguarda i sentimenti, siate più dolci con il partner e cercate di recuperare il terreno perso negli ultimi giorni. Mantenete la calma sul lavoro. Dedicate il fine settimana alle cose che vi piacciono e interessano veramente. Passate qualche serata in compagnia di amici.