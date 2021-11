L'oroscopo di sabato 13 novembre 2021 porta in primo piano le previsioni zodiacali del giorno impostate sulla ripartenza del nuovo weekend. In questo contesto l'Astrologia di sabato contempla i soli segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale, ossia i simboli coincidenti con Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Invece la classifica stelline come da prassi interesserà tutti i segni dall'Ariete sino a Pesci. Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati in questo primo giorno di weekend?

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 13 novembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 13 novembre

Bilancia: ★★★★. Si preannuncia un sabato tranquillo, improntato quasi tutto verso un'ordinaria routine generale. In amore, apparirete un po’ distaccati, ma nel pomeriggio andrà meglio e potreste riscoprire la passione nel rapporto di coppia. Single, le predizioni relative all'oroscopo di sabato indicano che sarete pronti per andare avanti: tutto è pronto per nascere sotto la luce buona delle stelle. Anche se qualche discussione in famiglia dovesse disturbare, tranquilli, riuscirete a mantenere serenità ed un certo equilibrio. Nel comparto lavoro, nel ventaglio di opportunità che vi si presentano potrebbe esserci quella giusta. Ma rischiate di non vederla per un eccesso di emotività.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di sabato fanno intendere che non sarà proprio un giorno come pensavate che fosse. L'oroscopo prevede soprattutto in amore molta indecisione da parte vostra. La situazione generale continuerà ad essere ancora abbastanza pesante: se siete stanchi o se vedete tutto nero nel rapporto, state calmi, passerà.

Per i sentimenti di coppia in genere, richiederanno un'ulteriore verifica: prudenza tra le mura domestiche. Single, non fatevi trascinare in situazioni confuse delle quali potreste decisamente pentirvi. Soppesate tutte le controindicazioni e agite con la massima prudenza. Nel lavoro, non allarmatevi se dovesse arrivare una battuta d'arresto.

Se così fosse, questa vi darà modo di riprendere fiato e riorganizzare le idee.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 13 novembre al Sagittario si presume possa essere una giornata dalle ottime premesse, specialmente nei riguardi di affetti e sentimenti. Per molti nativi il periodo sarà all'insegna dei sogni, delle belle illusioni e del romanticismo. In amore, vi sentirete amati dal partner esattamente come sempre desiderato. Questo senz'altro vi gratificherà molto, rendendo il vostro mercoledì sereno e placido da gestire. Per i single, vi porrete tante domande, soprattutto su cosa vorreste davvero dalla vita: forse ancora non avete deciso, per questo le stelle invitano a riflettere con calma. Non vi mancherà di certo la grinta per dimostrare di saper raggiungere un obiettivo.

La parte riguardante il lavoro, invece, preannuncia tanta stabilità e buone prospettive per il medio termine. Presto avrete conferma di qualcosa di positivo che potrebbe cambiare la vostra vita professionale.

Oroscopo e stelle del giorno 13 novembre

Capricorno: ★★★★. Questo penultimo giorno della settimana che sta per finire si annuncia stabile e abbastanza sereno per gran parte di voi nativi. In merito agli affetti, ci saranno tante persone vogliose di riempirvi di complimenti, qualcuna tra queste anche un pelino invidiose del vostro stato. In tanti, soprattutto amici e parenti stretti, sono ansiosi di trascorrere di nuovo un po' di tempo insieme a voi. Single, in tanti avete grandi capacità per far colpo, solo che non riuscite a sfruttarle al meglio.

Ricordate, anche le amicizie possono diventare qualcosa di più. Magari, se in vena di sorridere, trovate un motivo per scherzare sul caratterino particolare della persona che vorreste far vostra. Nel lavoro intanto, dovrete drizzare le orecchie ed essere ricettivi a tutto ciò che verrà detto. Siate pronti a rivoluzionare le vostre abitudini.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano che sarà abbastanza buono questa partenza del weekend, comunque da vivere con una discreta concentrazione evitando distrazioni. Ci sono le premesse per un impegno costruttivo, ma l'eventuale progetto richiederà tempo e riflessione soprattutto nel trovare soluzioni adeguate. In campo sentimentale, se avete qualcosa da rimproverare al partner, non ricorrete a sotterfugi, ok?

Vincere le titubanze affettive è di vitale importanza per la salute del rapporto. Single, vi sentirete più ottimisti ed abbandonerete così, le vostre preoccupazioni quotidiane. Altresì saprete come essere più equilibrati per diventare più gentili con la vostra famiglia e trascorrere sereni il tempo insieme. Nel lavoro, dimostrerete di avere una marcia in più e porterete a termine il tutto, con calma e precisione.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 13 novembre anticipa che evolverà in modo splendido questo sesto giorno della settimana, con un sabato pronto ad offrire più di un'occasione da sfruttare nei diversi comparti. In amore approfittate di questo stato di grazia per dimostrare i vostri veri sentimenti a chi amate.

Lasciatevi andare alle emozioni e godevi la giornata sereni e spensierati, consolandovi con il fatto che questo periodo pregno di alti e bassi sta per finire. Per coloro ancora single, l'oroscopo del giorno indica che già da oggi, più che mai, avete fascino da vendere. Qualunque cosa facciate, sarete irresistibili e non passerete inosservati. Diciamo che il momento è adatto per dare inizio a quella cosa che sapete. Il lavoro andrà più che bene. Utilizzando al meglio le vostre doti, gli obiettivi più interessanti ed importanti difficilmente vi sfuggiranno.

Classifica oroscopo del 13 novembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 13 novembre è pronta per essere consultata da voi lettori amanti la buona Astrologia.

Come sempre ad essere presi di mira sono le stelle del periodo, analizzate in relazione ai singoli segni. Dunque a fare da anello della bilancia tra negatività e positività sono le effemeridi del periodo, buone o non buone a seconda delle interconnessioni astrologiche tra gli astri. Allora, ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a mettere in evidenza lo schema preposto all'uopo, logicamente relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di sabato 13 novembre: