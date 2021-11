Secondo l'oroscopo del 25 novembre, i nati sotto il segno del Toro potrebbero ricevere una sorpresa speciale. I Sagittario sono un po' giù, mentre i Pesci sono carichi più che mai.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: lo spirito d'iniziativa certamente non vi manca, tuttavia, potrebbero essere le circostanze a non consentirvi di emergere appieno. Aspettate tempi migliori e non siate frettolosi.

11° Acquario: spesso tendete a vivere in una bolla, vi isolate da tutto il mondo che vi circonda e vi concentrate solamente su voi stessi.

Attenzione, però, che le persone che vi circondano potrebbero insospettirsi.

10° Bilancia: le previsioni dell'Oroscopo del 25 novembre esortano i nati sotto questo segno a non intavolare discussioni. Questo è un periodo molto fertile sotto questo punto di vista, quindi, meglio mantenere un profilo basso.

9° Cancro: giornata di alti e bassi per quanto riguarda l'amore. Siete un po' indecisi e incerti sul da farsi. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, dovete essere più risoluti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: meglio essere intraprendenti e audaci e rischiare di sbagliare, invece di restare inermi e lasciare che siano gli altri a prendere le decisioni al vostro posto.

Molti di voi devono cominciare ad assumersi delle responsabilità.

7° Scorpione: l'oroscopo del 25 novembre metterà in evidenza il vostro carattere e la vostra decisione. Oggi potreste compiere delle scelte importanti, quindi, cercate di essere attenti.

6° Ariete: le persone che vi circondano potrebbero restare ammaliate dal vostro modo di fare e dalla vostra intraprendenza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Specie in ambito professionale siete estremamente carismatici.

5° Vergine: gli intrighi vi appassionano molto, tuttavia, cercate di non commettere qualche scelta troppo affrettata. Sul lavoro è importante far prevalere le proprie idee. Questo è un periodo fortunato sotto questo punto di vista.

Oroscopo 25 novembre primi quattro segni

4° in classifica Toro: coltivate i vostri hobby e le vostre passioni. Non vivete per inerzia e cercate di trovare sempre un modo per rendere le vostre giornate uniche. Un incontro speciale potrebbe far cambiare il vostro umore.

3° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del 25 novembre vi esortano a non tirarvi indietro dinanzi le difficoltà-. La vita spesso vi pone dinanzi delle situazioni difficili proprio per darvi la possibilità di esprimere appieno chi siete.

2° Leone: le stelle sono favorevoli per quanto riguarda le relazioni. Se siete single cercate di frequentare. quanta più gente possibile in quanto siete favoriti. Nel lavoro, invece, siate risoluti.

1° Pesci: se state pensando ad un nuovo progetto, questo è il momento propizio. La Luna è favorevole, pertanto, puntate il tutto per tutto. In certi casi occorre correre qualche rischio per essere felici.