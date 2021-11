Secondo l'oroscopo del 24 novembre, i nati sotto il segno del Toro devono mantenere la calma. I Pesci stanno affrontando un periodo di confusione, mentre Vergine e Bilancia devono mantenere la testa alta.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: in questo periodo siete alla spasmodica ricerca di novità. I colpi di scena fatto parte della vostra esistenza e non riuscite proprio a farne a meno.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del 24 novembre esortano i nati sotto questo segno a schiarirsi un po' le idee. Evitate di impelagarvi in questioni troppo complesse, specie per quanto riguarda l'amore.

Prediligete la semplicità.

10° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 24 novembre esortano i nati sotto questo segno a non essere troppo pretenziosi in ambito sentimentale. Il partner potrebbe cominciare a risentirne.

9° Scorpione: giornata interessante per quanto riguarda le emozioni. Ad ogni modo, siete un po' stanchi e sottotono, forse urge un piccolo periodo di vacanza. Concedetevi una piccola fuga romantica.

Previsioni astrali posizioni centrali del 24 novembre

8° in classifica Acquario: i sentimenti potrebbero giocarvi un brutto scherzo. Non lasciare che le faccende di tipo sentimentale incidano sulla vostra vita professionale.

7° Cancro: in amore dovete essere calmi. A partire da oggi la situazione va verso un graduale miglioramento, ma è ancora troppo presto per poter cantare vittoria.

6° Gemelli: l'oroscopo del 24 novembre vi invita a non battere la fiacca. Tutto quello che volete ottenere in amore potrete averlo grazie all'impegno e alla dedizione. Nulla cade dal cielo.

5° Bilancia: questo non è il momento di abbassare la cresta, specie dal punto di vista professionale. Lottate per raggiungere i vostri obiettivi e per far sì che i vostri diritti vengano riconosciuti.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Vergine: non permettete di dire mai a nessuno quello che potete o non potete fare. Andate avanti per la vostra strada e lottate per raggiungere i traguardi che vi siete prefissati.

3° Leone: la Luna è favorevole e questo incide positivamente per quanto riguarda il vostro umore. Se in questi giorni eravate incerti in amore, adesso cambierete completamente prospettiva.

2° Ariete: la chiarezza e la semplicità sono sempre state le miglior cose. Cercate di non compiere scelte troppo frettolose. Specie per quanto riguarda le emozioni è importante seguire il cuore.

1° Capricorno: ottimo momento per far valere le vostre idee e le vostre opinioni. Circondatevi di persone ottimiste ed evitate i musi lunghi. Questo è un momento di gioia e soddisfazione per molti di voi, non permettete a nessuno di cambiare le cose.