Giovedì 25 novembre troviamo sul piano astrologico la Luna sostare sui gradi del Leone, mentre Urano risiederà nel segno del Toro. Venere assieme a Plutone permarranno in Capricorno, così come Mercurio e il Sole resteranno stabili nel segno del Sagittario. Marte, infine, continuerà il domicilio in Scorpione come Nettuno proseguirà l'orbita in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Sagittario, meno entusiasmante per Toro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Leone: scelte lavorative. Dopo aver sondato il terreno e fatto le doverose sperimentazioni del caso, i nati sotto il segno del Leone, in particolar modo la prima e seconda decade, potrebbero essere chiamati ad operare delle importanti scelte professionali in questa giornata novembrine, le quali saranno favorite dalla ritrovata spinta mercuriale.

2° posto Sagittario: bandolo della matassa. Lo stato ansioso e nervoso che ha costellato le ultime giornate di casa Sagittario lascerà presumibilmente spazio ad un mood decisamente più armonioso questo giovedì, coi nativi che parranno comprendere appieno le reali motivazioni che li turbavano. Preso atto di ciò, al segno Mobile basterà districare il bandolo della matassa, facendo sì che ciò non li destabilizzi più nelle prossime settimane.

3° posto Capricorno: stacanovisti. Giornata che avrà buone possibilità di rivelarsi oltremodo utile ai nati Capricorno per raggiungere una sequela di risultati degni di nota sul versante lavorativo, e ciò sarà possibile grazie allo stacanovismo che decideranno di mettere in campo.

I mezzani

4° posto Ariete: dinamici. Diverse saranno presumibilmente le attività alle quali dovranno, gioco forza, dedicarsi i nati Ariete nel corso di questa giornata novembrina, col segno di Fuoco che darà dimostrazione di grande dinamicità portale tutte a compimento prima del solito.

5° posto Acquario: lungimiranti. La quinta dimora sarà irradiata dallo stimolante sestile che Saturno sui loro gradi ingaggerà col Sole, fresco di sbarco nell'affine Sagittario, e ciò andrà sommandosi al nuovo transito mercuriale favorevole, così da rendere probabilmente i nati Acquario spiccatamente lungimiranti riguardo agli argomenti facenti parte del versante familiare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° posto Vergine: intuizioni. Il secondo segno di Terra sarà, con tutta probabilità, pervaso da ottime intuizioni durante questo giovedì, le quali gli toglieranno le castagne dal fuoco su come risolvere alcuni intoppi avuti ultimamente sul fronte pratico.

7° posto Gemelli: lavoro sottotono. I nati Gemelli potrebbero accorgersi questo giovedì che servirà sudare le cosiddette sette camicie per svolgere le consuete attività professionali, in quanto da un lato Marte sfiancherà il loro bottino energetico e dall'altro Mercurio li confonderà non poco.

8° posto Bilancia: ridondanti. Il secondo segno d'Aria, durante questo giorno di fine novembre, potrebbe risultare ridondante nel ménage amoroso, in quanto punterà il dito sulla dolce metà tirando nuovamente fuori accuse trite e ritrite.

9° posto Pesci: svogliati. Giovedì il dodicesimo segno zodiacale sembrerà tirare i remi in barca sul fronte lavorativo, in quanto non avrà la stessa costanza e dedizione delle quali sovente è corredato, facendo storcere il naso ai nuovi colleghi.

Ultime posizioni

10° posto Toro: amore flop. Semaforo acceso sul rosso per le faccende sentimentali di casa Toro questo giovedì, coi nativi che parranno camminare su un campo minato durante i discorsi col partner: al minimo errore sarà facile che si scateni un putiferio dialettico.

11° posto Scorpione: ridimensionati. Lo Stellium nel segno oramai è un ricordo ma i nati Scorpione, potendo ancora contare su Venere e Marte che fanno il tifo per loro, si sentiranno ancora capaci di fare e disfare al lavoro a loro piacimento. Coi Luminari ostili e Giove quadrato, però, saranno costretti a ridimensionarsi in tal senso.

12° posto Cancro: chiarimenti. La cerchia amicale rappresenterà, con ogni probabilità, la note dolente del giovedì di casa Cancro, in quanto i nativi si troveranno a dover chiarire una loro affermazione che ha ferito involontariamente una persona alla quale tengono molto.