L'oroscopo della giornata di domenica 21 novembre vedrà tensione e stress per il Cancro a causa di questa Venere contraria, mentre per il Toro sarà un bel momento per la propria storia d'amore. Mercurio in quadratura a Leone renderà difficili certi tipi di incarichi al lavoro, mentre Acquario si mostrerà forte e sicuro di sé. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 21 novembre.

Previsioni oroscopo domenica 21 novembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale discreta nel corso di questa giornata. Tra voi e il partner non c'è molto feeling, questo è ormai chiaro, ciò nonostante sarà comunque importante cercare di tenere vivo il vostro rapporto.

Se siete single sappiate che c'è differenza tra essere premurosi e invadenti. In ambito lavorativo qualche collega potrebbe non sopportare la vostra tendenza a dimostrare di avere sempre ragione. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale ottima in questa domenica per voi nativi del segno. Questi mesi autunnali si riveleranno più caldi che mai per il vostro rapporto, che sarà intenso e movimentato. Se siete single tenete sotto controllo l'entusiasmo, anche se sarà una giornata molto allegra. Nel lavoro un po’ di ottimismo in più vi aiuterà a vedere il bicchiere mezzo pieno con i vostri progetti, riuscendo dunque a fare qualche passo avanti. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà un buon momento per esprimere i vostri sentimenti con maggior convinzione grazie alla Luna nel segno.

Vi accorgerete di quanto la vostra storia d'amore sia importante, cercando di rendere intenso il vostro rapporto. Se siete single non svelate fin da subito tutte le vostre carte. Lasciate un alone di mistero. Lavoro che procede discretamente bene per voi, anche se forse un po’ a rilento. Voto - 8️⃣

Cancro: vita quotidiana che comincia a farsi stressante secondo l'oroscopo di domenica 21 novembre.

In famiglia si accumulano stress e tensioni con il partner, e prendersela con chi amate solo perché siete arrabbiati non sarà una buona mossa. Se siete single fare un passo indietro vi aiuterà a tenere a galla alcuni rapporti. Nel lavoro l'ambiente dove operate non è dei migliori. Riuscirete a ottenere comunque buoni risultati, ciò nonostante tenetevi alla larga da alcuni colleghi.

Voto - 5️⃣

Leone: sfera sentimentale sottotono in questa giornata per voi nativi del segno. I rapporti con il partner non saranno così entusiasmanti, forse perché c'è qualcosa che vi turba e vorreste parlarne con il partner. Se siete single lasciate perdere certe persone. Siete dei tipi forti, e non avete bisogno di gente che vi fa solo stare male. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Marte in quadratura continuano a rendere difficili le vostre mansioni. Meglio riflettere bene sulle vostre decisioni. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali non in linea con le vostre aspettative secondo l'oroscopo. La Luna sarà ancora in quadratura dal segno dei Gemelli, e mette in difficoltà i rapporti con il partner.

Cercate di essere comprensivi se qualcosa non va per il verso giusto. Se siete single prima di proporre un appuntamento, fate chiarezza nel vostro cuore. In ambito lavorativo ci saranno grandi progetti che bollono in pentola, e con Marte e Mercurio favorevoli, non vi mancheranno energie, idee e entusiasmo. Voto - 7️⃣

Bilancia: dovrete riscoprire cosa significa amare prima di riprendere a pieno la vostra vita sentimentale. Single oppure no, fare nuove esperienze, schiarirsi le idee, potrebbero essere buone soluzioni. Fatevi aiutare inoltre dalla Luna che in questa giornata vi assiste. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo continua a sostenere le vostre iniziative, che spesso si riveleranno un successo.

Voto - 6️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di domenica 21 novembre che vi vedrà di buon umore grazie a Venere in sestile dal segno del Capricorno. La vostra relazione di coppia è stabile al momento, e vi permette di stare in sintonia con il partner, parlare del più e del meno, ma anche dare spazio a nuove iniziative. Se siete single vi accorgerete che una persona che conoscete da tempo potrebbe rivelarsi molto di più. Sul fronte professionale state vivendo un momento proficuo, anche se ci sono delle sbavature qua e là che andrebbero sistemate. Voto - 8️⃣

Sagittario: ancora qualche piccola incomprensione in coppia, ma la situazione sta sicuramente per migliorare, ci vorrà solo ancora un po’ di pazienza.

Se siete single attenti a come decidete di esprimere i vostri sentimenti, in particolare colo nati nella seconda decade. Nel lavoro siete alla ricerca di novità da sfruttare, e con Giove e Saturno in buon aspetto potreste anche riuscirci. Voto - 6️⃣

Capricorno: il vostro ritmo di vita è molto sereno in questo periodo grazie a una fantastica Venere nel segno. Sarà un ottimo momento per provare a esprimere i vostri sentimenti con convinzione, single oppure no, perché questo sarà il momento di fare un grande salto nella vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a gestire molto bene il tempo che avrete a disposizione, riuscendo anche a curare i dettagli. Voto - 9️⃣

Acquario: periodo ottimo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo.

In questa domenica potrete contare su una luminosa Luna in trigono dal segno dei Gemelli, che vi rende forti e sicuri di voi. Single oppure no, dovrete riuscire ad attirare bei sorrisi. Per quanto riguarda il lavoro, Giove e Saturno rimangono nel vostro segno, ma attenzione a qualche piccolo imprevisto da parte di Saturno. Voto - 8️⃣

Pesci: settimana che si chiude con qualche difficoltà dal punto di vista sentimentale. La Luna in quadratura mette un po’ di tensione nel vostro rapporto, ciò nonostante, se non andrete a cercare il pretesto per causare un litigio, già domani recupererete terreno. I single dedicheranno maggiori risorse alla loro vita sociale. Nel lavoro dovrete bilanciare bene risorse e energie per raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣