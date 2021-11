L'oroscopo della giornata di martedì 23 novembre prevede un Cancro più allegro e ottimista grazie alla Luna nel segno, al contrario il Capricorno potrebbe non essere dell'umore adatto per provare bei sentimenti. Piccole ma interessanti novità in arrivo al lavoro per l'Ariete, mentre Toro faticherà ancora un po’ al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 23 novembre.

Previsioni oroscopo martedì 23 novembre 2021 segno per segno

Ariete: tutta questa voglia di poesia e romanticismo sembra non appartenervi considerato che la Luna e Venere sono contro di voi al momento.

Secondo l'oroscopo, vi servirà un po’ di tempo in più per voi stessi, e cercare di capire cosa volete davvero al momento. In ambito lavorativo invece potrebbero presto arrivare delle novità, che sicuramente vi aiuteranno a fare di meglio con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale che continua a brillare di luce propria secondo l'oroscopo di martedì 23 novembre. La Luna e Venere in buon aspetto vi rendono irresistibili, sensibili e con la voglia di condividere emozioni e sentimenti insieme a chi amate. Settore professionale ancora difficile da gestire. Dovrete faticare più del solito se volete vedere risultati quantomeno soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale sgombra da nuvole in questa giornata per voi nativi del segno.

In amore le cose tra voi e il partner vanno piuttosto bene, e se gestirete con amore, pazienza e maturità il vostro rapporto, non mancheranno momenti unici e di gioia. Se siete single vi sentirete sentimentalmente più coinvolti. Sul fronte lavorativo questo cielo avrà ancora molto da offrirvi, dunque sappiate sfruttare ogni occasione, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Voto - 8️⃣

Cancro: servirà ancora una certa cautela in amore, ciò nonostante i rapporti con il partner saranno più morbidi in questo martedì grazie alla Luna nel segno. Ciò si rifletterà anche sul vostro atteggiamento, più allegro e ottimista. Se siete single concedetevi qualche libertà in più in questa giornata. Più che discreto anche il settore professionale, grazie a Marte e Mercurio che portano buone novità tutte sfruttare.

Voto - 7️⃣

Leone: cielo ancora non ideale per voi nativi del segno, ma secondo l'oroscopo di martedì 23 novembre non avrete molto di cui lamentarvi. Per quanto riguarda i sentimenti vi sentirete a vostro agio con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single anche voi potreste avere l'occasione di provare belle emozioni. Il lavoro ultimamente richiede molto tempo e non rende come volete, colpa di Marte e Mercurio negativi. Sarà necessario dunque agire per raddrizzare la situazione. Voto - 6️⃣

Vergine: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti. Vivrete una situazione davvero coinvolgente in ambito sentimentale, che vi farà sentire leggeri come l'aria e innamorati come se fosse la prima volta.

Venere e Luna in buon aspetto faranno effetto anche ai cuori solitari, innamorati della loro vita. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere una giornata utile per fare dei passi avanti con i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Bilancia: periodo fatto ancora di tanti problemi da risolvere dal punto di vista sentimentale. I rapporti con il partner non procedono al meglio per ora, ma voi per primi dovrete provare a essere un po’ più aperti sentimentalmente parlando. Se siete single meglio evitare inutili giri di parole con certe persone. Per quanto riguarda il lavoro tenete sotto controllo conti e scadenze, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 5️⃣

Scorpione: configurazione astrale che darà il meglio di sé in questa giornata.

Secondo l'oroscopo, potrete contare su un’ottima Venere accompagnata dalla Luna in trigono dal segno amico del Cancro. Per quanto riguarda i sentimenti dunque, lasciatevi andare alle dolci coccole offerte dalla vostra anima gemella. Se siete single gli affari di cuore sembra che troveranno una soluzione in questa giornata. Nel lavoro una buona strategia sarà di grande aiuto per mettere a segno discreti successi. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo discreto per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Sarà un periodo tutto sommato tranquillo tra voi e il partner, ma fatto anche di scelte importanti, che dovrete essere in grado di prendere in tutta serenità insieme alla vostra anima gemella.

Se siete single aprite mente e cuore a nuove esperienze. In ambito lavorativo occasioni e opportunità non mancheranno grazie a Giove, occasioni che potrebbero permettervi di crescere professionalmente. Voto - 7️⃣

Capricorno: piuttosto giù di corda in questa giornata secondo l'oroscopo. La Luna in opposizione v'impedisce di dare il meglio di voi in amore, e forse sarebbe il caso di rimandare quei dolci e romantici momenti di coppia. In fondo, di tempo per lasciarsi andare alle coccole ne avrete ancora tanto. Se siete single avrete bisogno di concentrarvi di più su voi stessi. Nel lavoro Mercurio e Marte sono ancora dalla vostra parte, e saranno di grande aiuto per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale di tutto rispetto per questo martedì.

Prendersi cura del partner sarà una pratica che vi riuscirà molto bene, ma attenzione sempre a quello che potete dire o fare, perché potrebbe essere frainteso. Se siete single i buoni sentimenti in voi non mancano, ciò nonostante cercate di sconfiggere questa timidezza che avete dentro, non ve ne pentirete. Decisi e ottimisti per quanto riguarda il lavoro, merito di un forte Giove nel segno. Voto - 8️⃣

Pesci: giornata positiva in amore per voi. Con la Luna in trigono e Venere in sestile non poterete chiedere di meglio per il vostro rapporto, che sarà stabile e affiatato. Per quanto riguarda i cuori solitari resistere a certe tentazioni potrebbe non essere così semplice. In ambito lavorativo mantenete la giusta concentrazione per ottenere ancora buoni risultati, ma soprattutto, non siate troppo sicuri di voi. A volte è meglio avere un pizzico di umiltà. Voto - 8️⃣