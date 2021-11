L'Oroscopo di domenica 28 novembre è pronto a rivelare come sarà l'ultima giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. In primo piano l'astrologia mostra il Pianeta dell'amore, Venere, in trigono a Urano. Il Sole continua a risplendere entro i confini del Sagittario, spianando positivamente la strada a quest'ultimo. In Pesci resta Nettuno, al momento in buon sestile a Plutone e Venere, ma in opposizione alla Luna in Vergine. Invece Giove e Saturno restano sempre nel settore dell'Acquario mentre in Capricorno domina incontrastato il pianeta Plutone.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario saper interpretare i principali aspetti planetari. Per fare ciò basta semplicemente controllare l’oroscopo del 28 novembre. segno per segno e scoprire cosa dicono le stelle del momento.

Previsioni zodiacali del giorno 28 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Con la disponibilità che il cielo mostra nei vostri riguardi, gli ostacoli che incontrate oggi sono del tutto superabili, a patto di mantenere la calma. La resistenza ai cambiamenti vi rende timorosi di fronte alle novità, ma la vita è bella perché è varia.

La volontà di fare e il desiderio di brillare si armonizzano e si esprimono con equilibrio. Il tono della voce pacato vi vale degli ascoltatori più attenti. Quando l’istinto e la ragione procedono affiancati, qualunque decisione si rivela quella giusta.

Toro - L’oroscopo del 28 novembre al segno del Toro preannuncia una Luna disarmonica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cresce la suscettibilità. Sotto accusa la vostra momentanea incapacità a soffermarvi sulle cose per il tempo necessario. Niente incontri romantici, perché di romantico oggi avete poco. Scarsa sintonia anche tra partner e famiglia. Non occorre strafare per centrare l’obiettivo. La consapevolezza di aver fatto tutto il necessario è già abbastanza per stare bene con se stessi.

Per una questione di cuore arriva un’idea illuminante, utile a farsi avanti in una situazione intricata.

Gemelli - Luna amica, ma a mezzo servizio. Un po’ perché il severo Saturno la frena, un po’ perché prima di pranzo cambia segno e finisce con l’intristirvi. La soluzione è stare il più possibile con gli altri, gli amici fanno da deterrente ai pensieri cupi. L’umore altalenante provoca nervosismo e litigiosità nella coppia. Rimanendo concentrati su voi stessi, non date peso alle esigenze dell’altro. Recupero dal pomeriggio: basta un po’ di ironia ad appianare le divergenze e allentare la tensione.

Cancro - Un lieve dissapore può provenire dalla disarmonia della Luna che non pone ostacoli, ma solo una passeggera sensazione di inquietudine.

Catturati da nuovi interessi artistici, vi divertite a smarrirvi tra la folla, seguendo l’estro del momento. Come avviene in natura con l’eco, anche con il partner la parola che pronunciate vi ritorna: se dite lotta sarà lotta, se dite amore sarà amore. Attraverso il confronto rimodellate i vostri comportamenti migliorando la qualità del rapporto.

Oroscopo e consigli delle stelle del 28 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Per raggiungere obiettivi particolarmente ambiziosi, meglio contare sulle proprie forze e iniziative, piuttosto che sull’aiuto e il riconoscimento degli altri. Saturno nel segno dell'Acquario permetterà il consolidamento affettivo, favorendo unioni, convivenze, matrimoni.

Non pretendete dagli amici fiducia cieca nelle vostre proposte. Piuttosto dimostrate con i fatti che le vostre idee non sono affatto campate in aria. Non create incomprensioni senza che vi sia una vera ragione: cercate il dialogo con chi vi è vicino.

Vergine - Domenica in stallo. Appellatevi alla logica e alla lungimiranza, per risolvere difficoltà che potrebbero mettervi ansia. Prendete poi decisioni in autonomia. Grazie a Venere nel segno, alcuni di voi s’imbarcheranno in avventure sentimentali passionali e stimolanti. Non fatevi incantare dall’avvenenza di una persona che di primo acchito può sembrarvi bellissima. Con Nettuno contro, state attenti ai disincanti. Sarete tentati di seguire mille idee e proposte, mentre fareste bene a concentrarvi su un unico obiettivo.

Bilancia - Questa domenica è caratterizzata dalla Luna in Vergine. La sua posizione ha un influsso forte ed è un’alleata preziosa per le vostre storie d’amore. Giornata ideale per buttarvi in una avventura mozzafiato, o organizzare una bella gita in montagna. L’ottima capacità di relazione vi aiuta ad allargare il giro di affari. Sfruttate ogni occasione per affermarvi in ambienti per voi del tutto nuovi. Un rapporto di coppia alle prime battute assume un andamento armonico, vivacizzato da teneri gesti.

Scorpione - Giornata dal ritmo lento, come si addice al dì di festa. Esprimete i vostri sentimenti, per rendere partecipi gli altri di come vi sentite. Uscite un po’ dagli schemi e muovetevi per incontrare gente diversa dal solito.

Vi farà molto bene. Una notizia inattesa potrebbe aprirvi gli occhi su una persona che avevate sottovalutato: siate pronti a rivedere in meglio il vostro giudizio. La Luna vi regala una marcia in più, dispensando tanta vitalità e il coraggio di rimettervi in gioco.

Astrologia di domenica 28 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La necessità di adattarvi a nuovi scenari familiari non dovrebbe costituire un grosso ostacolo per voi, sempre che moderiate le aspettative. All’occasione avete dimostrato di sapervi muovere agilmente, arrivando sempre alla meta desiderata. Alcuni problemi lasciati in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverli una volta per tutte? Fatevi aiutare da un amico.

Nel vostro modo di comunicare siate più attenti all’ascolto del vostro interlocutore e ne sarete gratificati.

Capricorno - La domenica promette bene, grazie al pomeridiano passaggio della Luna in trigono che potenzia le vostre risorse, a cominciare dalla simpatia. Grande passione per i viaggi, con gli amici ne parlate a dismisura, ma ora è il momento di agire! Coccolati dalla Luna, sulla stessa lunghezza d’onda, vi godete una giornata piacevole, da dedicare a passeggiate in montagna o tra i mercatini. Via libera a qualche spesuccia extra. Lo shopping tenta tutti, persino i parsimoniosi come voi.

Acquario - Avvertirete il bisogno di emozioni, coccole, tenerezza. Non concentratevi solo sul dovere: guardatevi intorno, per non perdere delle belle occasioni.

Nella vita di coppia, anche se vi dimostrerete gelosi e possessivi, saprete essere comunque irresistibili. Anche se con il partner ci sono divergenze di opinione, mantenete l’autocontrollo ed evitate lo scontro. merito di astri altamente di parte, la saggezza non vi manca. Chiedete consiglio a un esperto, se volete delle conferme sulle strategie che dovreste mettere in atto.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 28 novembre indica che la giornata inizia sotto i migliori auspici, ma poi ci pensa l'opposizione inviata dalla Luna al vostro Nettuno ad agitare le acque con imprevisti vari. Ma voi non siete di certo tipi da scoraggiarvi con facilità: alla fine chiuderete il bilancio in positivo. Nella coppia è giunta l’ora di risolvere alcune difficoltà a lungo trascinate. Basta con i silenzi: parlate chiaro su ciò che non vi sta bene. Forte l’insofferenza alla routine. Datevi da fare per apportare qualche innovazione al solito tran tran.