Mercoledì 17 novembre troveremo sul piano astrale la Luna e Urano transitare nel segno del Toro, mentre Giove assieme a Saturno sosteranno sui gradi dell'Acquario. Il Sole, Marte e Mercurio, invece, proseguiranno il domicilio in Scorpione, così come Venere e Plutone rimarranno stabili nell'orbita del Capricorno. Nettuno, infine, continuerà il moto retrogrado in Pesci come il Nodo Lunare Sud permarrà in Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno roseo per Acquario e Leone.

Sul podio

1° posto Toro: flirt. La seconda dimora sarà illuminata dallo splendido trigono che il Luminare femminile nel segno formerà con Venere nel loro Elemento, donando presumibilmente ai nati Toro di prima e seconda decade ottime chance di intavolare stimolanti flirt autunnali.

2° posto Capricorno: entusiasti. Un risultato professionale degno di nota, per la prima decade, o una gratifica morale, per le altre due decadi, potrebbero fomentare l'entusiasmo del segno Cardinale in questa giornata d'autunno, coi nativi che risulteranno insolitamente frizzanti nella cerchia relazionale.

3° posto Pesci: attenti. Nulla, o quasi, sfuggirà allo sguardo attento del dodicesimo segno zodiacale nel corso di questo mercoledì e ciò, con ogni probabilità, permetterà ai nativi di farsi apprezzare da capi e colleghi come non accadeva da parecchi mesi.

I mezzani

4° posto Vergine: passionali. Le burrasche emotive, i contrattempi pratici e le beghe professionali segneranno probabilmente il passo in casa Vergine, non tanto perché si volatilizzeranno nel nulla quanto perché il segno di Terra preferirà dedicarsi alle rigeneranti arti amatorie, le quali lo aiuteranno a non curarsi di alcuna problematica.

5° posto Cancro: nuovo capitolo. Giornata che avrà buone possibilità di rivelarsi significativa per i nati Cancro, terza decade in primis, che avranno la voglia di chiudere un capitolo esistenziale, come una relazione tossica o un lavoro poco remunerativo, e voltare pagina.

6° posto Scorpione: perplessi. Con l'avvicinarsi del Plenilunio nell'amico/nemico Toro del 19 novembre, i nati Scorpione potrebbero notare, già questo mercoledì, qualche scricchiolio relazionale da non sottovalutare che li stranirà non poco.

Lavoro in secondo piano.

7° posto Sagittario: routine. Sbrigare le attività giornaliere con una cadenza routinaria, come esigerà il terzetto Luna-Urano-Venere nell'asse Toro-Capricorno, non fa proprio parte delle aspirazioni di casa Sagittario e, difatti, i nativi potrebbero avvertirne il peso in questo giorno novembrino.

8° posto Gemelli: spese extra.

Giornata da bollino giallo per le faccende economiche dei nati Gemelli, in quanto i nativi dovranno presumibilmente fare i conti con qualche spesa extra che li indurrà, gioco forza, a rinviare un acquisto desiderato.

9° posto Ariete: umore flop. Il tono umorale di casa Ariete potrebbe risentire di un parterre planetario poco benevolo questo mercoledì, coi nativi che preferiranno evitare di essere al centro dell'attenzione, come spesso accade, in questa giornata di metà novembre.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: esausti. Sia le forze fisiche che quelle mentali sono state messe a dura prova da metà estate in poi per i nati Acquario, col segno Fisso che parrà avvertirne tutta la pesantezza da questa giornata alle prime ore di giovedì, sentendosi inoltre poco voglioso di ascoltare eventuali lamentele altrui.

11° posto Leone: stand-by. In queste 24 ore i nativi potrebbero decidere, a ragion veduta, di chiudere fuori dall'uscio di casa ansietà e annose questioni, così da poter ritemprare il loro benessere psico-fisico tramite le attività rigeneranti che prediligono.

12° posto Bilancia: lavoro flop. Se da un lato la voglia di rimboccarsi le maniche sul fronte professionale non dovrebbe mancare in casa Bilancia, dall'altro lato a venir meno saranno probabilmente i risultati lavorativi che i nativi riusciranno a raggiungere questo mercoledì.