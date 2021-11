L'Oroscopo di martedì 23 novembre è pronto a rivelare come evolverà la seconda giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni astrologiche relative a tutti i dodici segni dello zodiaco con, in primo piano le analisi astrali sull'amore e sul lavoro. Osservando il quadro astrologico quotidiano troviamo diversi influssi astrali in evoluzione, sicuramente in grado di incidere sulla vita quotidiana di tutti noi.

Tra i principali aspetti planetari del momento a spiccare per interesse risulta il Sole, da poco entrato nel segno del Sagittario e già in trigono con Nettuno in Pesci.

Per quanto concerne la posizione della Luna, questa risulta essere in transito sui gradi del Leone con l'obbiettivo di entrare in Leone questo mercoledì 23 novembre. Resta stabile sia Venere che Plutone, in movimento verso l'Acquario. Nettuno in Pesci strizza l'occhio a Luna, Sole, Marte e Mercurio, quartetto risultante in splendido trigono verso lo stesso. Saturno insieme a Giove riposano placidi nel campo dell'Acquario, come pure Urano risulta in lento cammino nel simbolo del Toro.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 23 novembre.

Previsioni zodiacali del giorno 23 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Potreste fare incontri interessanti che potrebbero rendervi splendida la giornata.

In amore è il momento giusto per fare nuove esperienze e aprirvi a nuove conoscenze per i single. Nel lavoro, il futuro vi sorride e potrebbe iniziare a prendere forma già da oggi. Le delusioni del passato a volte fanno capolino, ma questo è il momento di guardare avanti. State attenti alle finanze, non è questo il momento degli investimenti.

A volte l’incertezza vi rende nervosi: credete di più nelle vostre buone potenzialità.

Toro - L’oroscopo del 23 novembre al segno del Toro invita a svagare la mente, uscire e stare in compagnia, evitando di rimuginate troppo sui problemi. Pensare troppo fissandosi sulle questioni aperte alla fine non vi sarà d’aiuto. Per i sentimenti, mettetevi in gioco, senza pensare più alle delusioni passate.

È il momento di incoraggiare una situazione sentimentale, non molto chiara. Buttatevi senza avere paura. Nel lavoro, la vostra forza d’animo e la vostra perseveranza, vi farà raggiungere traguardi inaspettati.

Gemelli - Cercate di rimettetevi in gioco studiando nuovi progetti. È possibile che risentite di un ambiente ostile, ma non ci pensate e andate avanti. A livello amoroso, cercate di non ingigantire le discussioni con chi amate. In coppia spesso siete agitati, c’è qualcuno nella vostra vita che non vi soddisfa più? È arrivato il momento di conoscere persone nuove: se interessa, la giornata buona sarà quella di giovedì, oppure sabato o domenica prossima. Nel lavoro, in arrivo grandi occasioni e novità.

Cercate però di non stancarvi troppo.

Cancro - La Luna risulta in transito nel vostro segno e questo favorirà la passione. In generale il vostro valore sentimentale non è in discussione, come anche la famiglia e gli amici; economicamente parlando invece bisogna recuperare punti. In amore, alcune relazioni importanti possono rafforzarsi ancora di più. Potreste essere attratti da una persona molto diversa da voi: un Toro o un Sagittario per esempio. A livello lavorativo, c’è la possibilità di recuperare un progetto abbandonato o comunque sono in arrivo novità.

Oroscopo e consigli delle stelle del 23 novembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Martedì non vi sentirete del tutto bene con voi stessi e nemmeno con il vostro partner dal momento che avete qualche dubbio sulla vostra relazione.

Qualcosa o qualcuno vi ha portato ad avere momenti di scontro, causando bugie che non riuscite a perdonare. Cercate di disinnescare eventuali tensioni. Nel lavoro, arrivano giornate positive. Meglio evitare progetti troppo impegnativi dal punto di vista finanziario. Le cose inizieranno ad andare molto bene da metà/fine settimana in poi.

Vergine - Più che ottimo questo martedì: non vi dovete scoraggiare se state vivendo situazioni critiche perché le cose andranno proprio per il verso giusto. In generale non aspettate che nuovi progetti vengano da voi, ma andate voi a cercarli. A livello sentimentale, dopo le due giornate pesanti è giunta finalmente l'ora e il momento di recuperare. A dare supporto un partner solido, attento e premuroso, sempre pronto per evitare qualsiasi rischio.

Nel lavoro, la Luna è in buona posizione. Magari domani arriverà anche una buona soluzione o intuizione. Probabili cambiamenti entro fine autunno.

Bilancia - In questi giorni avreste bisogno di maggiore comprensione e rassicurazione. Cercate di non lasciarvi influenzare dalle difficoltà. In ambito affettivo, ci sono attrazioni vissute tra alti e bassi che difficilmente hanno un futuro. Soprattutto i giovani del segno tendono a non legarsi, ma a vivere avventure in maniera più leggera e spensierata. Nelle attività lavorative sapete bene che questo non è proprio un periodo facile, ma non abbiate paura di guardare al futuro con ottimismo.

Scorpione - In arrivo novità positive in amore: chi è in coppia da tempo avvertirà maggiore coinvolgimento nella propria vita sentimentale, per i single è il momento di mettersi in gioco definitivamente.

Cercate di recuperare un po' di serenità e tranquillità nel rapporto sentimentale, ad ogni livello. Per quanto riguarda il futuro prossimo, potreste ricevere una bella notizia proprio questo martedì. Nel lavoro, risentirete di un lieve calo fisico, determinato dal fatto che vi state impegnando molto. Sfruttate la giornata di domani per ricaricare le batterie.

Astrologia di martedì 23 novembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Avete da sistemare qualche problema rimasto irrisolto, anche se qualcosa non va come dovrebbe andare. Potete concludere un buon affare o prendere un’occasione al volo. Per i sentimenti, avete accumulato tensioni dalla giornata di lunedì, da adesso in avanti cercate di mantenere la calma.

È arrivato il momento di fare delle scelte di vita abbastanza importanti: fidatevi del cuore, mettendo da parte la ragione. Per quanto riguarda il lavoro, Giove e Saturno non sono dalla vostra parte ma è possibile superare una crisi in corso.

Capricorno - Preparatevi ad una giornata abbastanza altalenante, impegnativa ed in alcuni casi anche faticosa. Nonostante però in alcuni momenti possiate sentirvi scoraggiato, non dovete dubitare della vostra forza o delle vostre buone capacità: vi consentiranno di fare bella figura e di ottenere ciò che desiderate. A livello amoroso, dovete cercare di capire chi sta dalla vostra parte e chi no: da adesso siete pronti ad aprirvi a nuove opportunità. Nel lavoro, la giornata inizierà in modo confuso, ma finirà decisamente meglio.

Acquario - Gli ultimi giorni della settimana scorsa sono stati abbastanza problematici per i nati del segno. Lo stress e la stanchezza vi hanno messo a dura prova e ora vi trovate in una condizione di forte disagio: utilizza questo martedì per ricaricare le batterie e stare calmi. In ambito affettivo, sappiate che tutto ciò che nasce adesso, o è nato all’inizio dell’anno, in realtà non vi porta quella stabilità e quelle conferme di cui avete bisogno. Nel lavoro, avete già intuito che qualcosa sta cambiando: presto potrete avere maggiore tranquillità e una discreta stabilità economica.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 23 novembre mette in risalto il fatto che in tanti state vivendo una fase particolare in ambito lavorativo, piuttosto indecisa.

Si tratta di un periodo anomalo per i nati del segno che solitamente ha una durata tra i tre i cinque giorni (molto dipende dal proprio ascendente). Forse non sapete bene quali sono gli obiettivi da perseguire, c’è incertezza su alcune scelte che pensate vi porteranno alla realizzazione degli obiettivi sperati. In amore, se il partner è distratto o non risponde al telefono potreste reagire male e manifestare qualche perplessità.