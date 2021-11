La settimana sembra concludersi in maniera positiva per l'Ariete. L'attenzione delle stelle si sposta sull'amore, illuminando i rapporti di coppia e favorendo gli incontri per i single. La Vergine, invece, potrebbe sentirsi un po' nervosa e irascibile e anche per l'Acquario non sono ore tranquille, ma ricche di preoccupazioni, soprattutto per gli affari e la sfera economica. Pesci energici e carismatici. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di venerdì 12 novembre 2021 per tutti i segni.

Oroscopo del giorno 12 novembre 2021

Ariete: l’attenzione si sposta sull’amore.

Le previsioni astrologiche del giorno lasciano presagire 24 ore romantiche e passionali, ideali per riavvicinare il partner dopo un inizio settimana che vi ha visti distratti e assenti o per fare nuove conoscenze nel caso dei single.

Toro: è il momento di lasciarsi alle spalle gli stress e la frenesia della settimana per concedersi una giornata più serena e spensierata. È il momento ideale per organizzare un viaggio, una gita fuori porta o una serata in compagnia.

Gemelli: è una giornata interessante, fatta da intuizioni brillanti, seguite dal coraggio di metterle in atto. È un buon momento per chi intende presentare un progetto, concludere un affare o presentare la propria candidatura per un impiego.

Cancro: la risposta che stavate aspettando potrebbe giungere, inaspettata, da chi non avreste mai immaginato. In alcuni casi, potrebbe oltrepassare i confini e arrivare direttamente dall’estero. Prendete il tempo necessario a fare la scelta giusta, ma non rimandare eccessivamente.

Leone: questa giornata potrebbe portare delle preoccupazioni di tipo economico.

Meglio evitare le spese superflue e fare un bilancio dettagliato delle entrate e delle uscite. Armonia e serenità in amore.

Vergine: l’oroscopo del 12 novembre lascia presagire una giornata faticosa per il segno. Qualcuno potrebbe svegliarsi con la famosa luna storta e sfogare il proprio malumore all’interno delle relazioni personali o professionali, finendo per combinare un bel pasticcio.

Bilancia: l’amore vi scalda e vi accoglie liberandovi dal peso di una settimana di ricca di soddisfazioni ma anche abbastanza faticosa fisicamente e mentalmente. Lasciatevi coccolare e godetevi queste meritate attenzioni.

Scorpione: il cielo di venerdì 12 novembre porta con se una promessa d’amore. I rapporti in crisi sono in ripresa, la passione si riaccende e le difficoltà si indeboliscono. Anche gli incontri e le relazioni che nascono in questo periodo sono protetti dalle stelle.

Sagittario: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di prendersi una pausa dagli impegni e concentrare le proprie attenzioni sulla sfera personale. La famiglia e il partner potrebbero essersi sentiti trascurati, è tempo di mostrargli tutto il vostro amore.

Capricorno: ultima giornata dedicata alla sfera pratica prima di concedersi un po’ di riposo con l’arrivo del weekend. Queste ore sono cruciali per chi intende concludere un affare o suggellare un accordo, ma bisogna giocare le proprie carte con maestria e strategia.

Acquario: l’oroscopo del 12 novembre lascia presagire una giornata di lieve recupero per quanto riguarda il fisico. Ma le preoccupazioni per il segno non finiscono. La sfera finanziaria potrebbe causare infatti qualche pensiero, meglio fare con attenzione i conti.

Pesci: il vostro spirito, la vostra energia e il vostro carisma potrebbe essere fonte di ispirazioni per gli altri durante le prossime ore. Siete nel pieno di un momento molto positivo sotto tutto i punti di vista, sfruttatelo al meglio.