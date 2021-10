L'oroscopo della giornata di lunedì 1° novembre vede un bel Saturno positivo per i nativi Ariete, molto utile in ambito lavorativo, mentre Acquario continuerà a dare il meglio di sé con i propri progetti. Vergine inizierà il mese con il piede giusto grazie alla Luna nel segno, mentre qualcosa potrebbe andare storto per i nativi Gemelli. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 1° novembre.

L'oroscopo della giornata di lunedì 1° novembre 2021 segno per segno

Ariete: cielo che vede il pianeta Saturno in posizione favorevole in questa giornata.

Insieme a Giove sul posto di lavoro riceverete un aiuto non indifferente, ma attenzione sempre agli imprevisti di Marte e Mercurio, anche se non sarà così ancora per molto. In amore i rapporti con il partner sono ottimi grazie anche a Venere. Fate in modo che sia così anche quando il pianeta dell'amore non sarà più favorevole. I single vivranno la giornata con un certo ottimismo. Voto - 8️⃣

Toro: oroscopo della giornata di lunedì 1° novembre ottimo dal punto di vista sentimentale. La Luna in trigono dal segno della Vergine rende affiatata la vostra relazione di coppia, piena di momenti romantici. I progetti in corso andranno nella direzione giusta. I single recupereranno o approfondiranno un rapporto.

Settore professionale ancora incerto, servirà qualche idea davvero valida se volete risalire la china. Voto - 7️⃣

Gemelli: desideri e impulsi romantici sono un lontano ricordo considerato questo cielo così cupo. Luna e Venere sembrano essersi alleate contro di voi, dunque qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto nel vostro rapporto, per questo sarete chiamati a trovare una soluzione.

Per quanto riguarda i single meglio dedicarsi di più a voi stessi. Lavoro che non mancherà nel prossimo periodo e sarà piuttosto soddisfacente grazie a Giove e Saturno. Voto - 6️⃣

Cancro: periodo nel complesso valido per iniziare bene il mese di novembre. In ambito sentimentale ci penserà la Luna a concedervi bei momenti insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Per quanto riguarda i cuori solitari vi impegnerete per rendere la vostra vita sociale più movimentata. Nel lavoro alcuni progetti complessi sono ormai dietro le spalle, dunque concentratevi su qualcosa di nuovo e più piacevole. Voto - 8️⃣

Leone: anche se Venere sarà attiva nel segno del Sagittario ancora per poco, sappiate che se siete single non è troppo tardi per innamorarsi. Se invece siete già impegnati è sempre un buon momento per vivere momenti romantici insieme al partner. Settore professionale che continua a essere altalenante a causa di un cielo sempre più instabile. Prima che Marte e Mercurio si mettano contro di voi sarà meglio trovare un po’ di stabilità. Voto - 7️⃣

Vergine: Luna nel segno che vi permetterà di iniziare con il piede giusto questo mese di novembre.

In amore vi sentirete un po’ più a vostro agio a comunicare i vostri sentimenti con il partner o la vostra fiamma, qualora siate single. Nel lavoro riuscirete a impegnarvi di più grazie anche alla vostra maggior concentrazione. Voto - 8️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di lunedì 1° novembre ancora una volta pieno di sentimenti per voi nativi del segno. In voi c'è ansia e agitazione, ma forse solo perché siete davvero innamorati di una persona. Se invece siete già impegnati sarà facile risultare carini e affabili con il partner. In ambito lavorativo sarete molto abili a portare avanti i vostri progetti, merito di un quadro astrale pronto a sostenervi. Voto - 8️⃣

Scorpione: Luna in sestile che chiarisce le vostre idee in amore.

Con il partner saprete sempre cosa fare, dimostrando maturità e amore nei suoi confronti. Se siete single trovare una persona che sappia apprezzarvi davvero è un pensiero che ultimamente martella la vostra mente. In ambito lavorativo c'è molto da fare e purtroppo gli imprevisti si mettono in mezzo. Siate più organizzati. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali ancora sottotono, ma siete già in ripresa nel corso di questo lunedì. In ambito sentimentale, mettendoci un po’ d'impegno, sarà possibile farsi perdonare dal partner se avete commesso degli errori. Per quanto riguarda i single è il momento di mettere da parte risentimento e rancore. Settore professionale che continuerà a dare ottimi risultati, merito di queste stelle davvero favorevoli.

Voto - 7️⃣

Capricorno: un oroscopo piacevole dal punto di vista sentimentale, che vedrà un cielo migliorare nei vostri confronti, giorno dopo giorno. Se siete single in voi cresce il desiderio di amore. Se invece siete già innamorati questo mese si rivelerà molto emozionante. Ancora poche novità in ambito lavorativo, ma forse qualcosa sta iniziando a muoversi a vostro favore. Voto - 8️⃣

Acquario: sarete ancora tra i segni zodiacali più favoriti dal punto di vista professionale. Giove e Saturno rimangono nel vostro cielo e continuerete a dare il meglio di voi nei vostri progetti. In amore sarà una giornata piuttosto tranquilla da vivere insieme al partner. Se siete single prendetevi del tempo in più da dedicare alle persone a voi più care.

Voto - 9️⃣

Pesci: Luna che rimane in opposizione ancora un'altra giornata, mentre Venere rimane in quadratura. Non avrete ancora tregua da questo cielo e di certo fareste meglio a non pretendere tanto dalla vostra anima gemella. Se siete single dovrete guardare in faccia la realtà e impegnarvi a superare i vostri problemi. In ambito lavorativo gestire certi incarichi non sarà affatto semplice, ma avrete abbastanza risorse per poterci provare. Voto - 6️⃣