L'oroscopo della settimana che va dal 1 al 7 novembre vedrà diversi cambiamenti in questo cielo stellato per vari segni zodiacali. Il pianeta Venere entrerà nel segno del Capricorno, mentre Marte e Mercurio passeranno nel segno dello Scorpione. Ci saranno buone e brutte notizie per l'Ariete e per il Toro, mentre Pesci con un po’ di tempo e fortuna potrà riprendere a vivere al meglio la propria vita quotidiana. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 1 al 7 novembre.

Previsioni oroscopo dal 1 al 7 novembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che tenderà a cambiare completamente volto per voi nativi del segno.

Ciò comporterà buone e brutte notizie per voi, ad esempio Marte e Mercurio smettono di darvi fastidio, mentre Venere si troverà in quadratura. In amore dunque potrebbero saltare fuori alcuni problemi all'interno della vostra relazione di coppia. I single potrebbero essere un po’ meno entusiasti all'idea di doversi innamorare. Settore professionale che invece vi vedrà più agguerriti, e con idee e risorse in più per dare il meglio con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo della prossima settimana che vedrà anche per voi buone e cattive notizie. Dal punto di vista sentimentale sta per aprirsi un periodo molto interessante, con Venere che si metterà in trigono dal segno amico del Capricorno.

Single oppure no, sarete molto più abili a mostrare i vostri sentimenti. In ambito lavorativo invece vi ritroverete tante, troppe stelle contro di voi, al punto che svolgere le vostre mansioni potrà sembrarvi quasi un’impresa. Voto - 7️⃣

Gemelli: finalmente Venere smette di torturarvi, ma ci sarà ancora un po’ di strada da fare affinché le cose con il partner tornino a migliorare.

Soprattutto durante il weekend, dovrete guardarvi le spalle dalla Luna, in opposizione dal segno del Sagittario. Dunque, è il momento di farsi perdonare dal partner, ma non è il caso di pretendere subito di riconciliarvi. Abbiate ancora un po’ di pazienza. Se siete single il vostro cuore potrebbe timidamente riaprirsi ai sentimenti, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Nel lavoro, anche se Marte e Mercurio non saranno più favorevoli, avrete ancora tanto da dimostrare, e lo farete come sempre a modo vostro. Voto - 8️⃣

Cancro: oroscopo settimanale che in amore vedrà Venere mettersi contro di voi a partire da venerdì. Se volete un po’ di stabilità in più nel vostro rapporto, dovrete agire ora, ma soprattutto dovrete superare i vostri problemi insieme al partner, non nascondendogli mai nulla. Se siete single guardatevi le spalle da alcuni rapporti che sembrano non funzionare più come prima. Nel lavoro con Marte e Mercurio favorevoli riuscirete a essere più collaborativi. Voto - 6️⃣

Leone: settimana di cambiamenti anche per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Il pianeta Venere infatti non sarà più in una posizione così invitante, ciò nonostante dal vostro rapporto potrete ancora ottenere tanto. Attenzione solamente tra giovedì e venerdì, quando la Luna sarà negativa. Se siete single siate un po’ più accondiscendenti nelle discussioni. Nel lavoro purtroppo questo cielo peggiora, complicando la vostra risalita. Ci vorrà massima cautela nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Vergine: un oroscopo che finalmente ricomincia a giocare a vostro favore. Venere e Luna si mettono in una buona posizione, e dal punto di vista sentimentale avrete modo di recuperare punti. Un po’ d'attenzione dovrete comunque farla, soprattutto nel weekend, quando la Luna si troverà in quadratura.

Se siete single i segreti non fanno per voi, e forse potreste confessare il vostro amore. Piccoli miglioramenti anche in ambito lavorativo, anche se i risultati ottenuti dai vostri progetti rimarranno più o meno simili. Voto - 8️⃣

Bilancia: in arrivo qualche nuvola piuttosto minacciosa nel vostro cielo secondo l'oroscopo della prossima settimana. Venere in Capricorno rappresenterà un vero e proprio ostacolo per la vostra vita sentimentale, e siccome sarà così per un po’ di tempo, meglio volare un po’ più basso con il partner, e sfruttare quelle giornate di Luna favorevole. Se siete single e le circostanze lo permettono, forse siete ancora in tempo per innamorarvi. Nel lavoro Marte e Mercurio se ne vanno, ma dalla vostra avrete ancora Giove e Saturno per mettere a segno discreti successi.

Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale che diventa davvero piacevole nei vostri confronti. In ambito sentimentale Venere sarà in sestile a partire da venerdì, permettendovi di gestire meglio la vostra relazione di coppia. Se siete single con un po’ di fortuna in più, potreste riuscire a conquistare il cuore della vostra fiamma. Nel lavoro arriveranno Marte e Mercurio a sostenervi e permettervi di risalire. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali che rimangono positive secondo l'oroscopo, nonostante Venere da venerdì non sarà più nel segno. In amore infatti il vostro rapporto sarà ancora davvero stabile, e vi regalerà belle emozioni fino alla fine dell'anno. Se siete single non è ancora troppo tardi per trovare la vostra anima gemella.

In ambito lavorativo dovrete tenere conto che ora Marte e Mercurio sono dietro di voi. Potrebbe dunque saltare fuori qualche imprevisto, ciò nonostante l'aiuto di Giove e Saturno si rivelerà più che sufficiente per portare egregiamente a termine i vostri lavori. Voto - 8️⃣

Capricorno: oroscopo della prossima settimana che vi vedrà invasi dai sentimenti grazie a Venere che entra in congiunzione. In amore dunque preparatevi a chiudere l'anno in modo eccezionale, in particolare i nati nella terza decade. Per quanto riguarda i single presto avrete modo di riprendervi le vostre rivincite. Nel lavoro con Marte e Mercurio che passano in sestile sarete più collaborativi, e avrete idee e energie in più da investire.

Voto - 8️⃣

Acquario: settore professionale che vedrà Marte e Mercurio in posizione sfavorevole per un po’ di tempo. Questo cielo ha dato tanto finora per voi, ed è il momento di mettere in pratica tutta l'esperienza accumulata e camminare sulle proprie gambe. In amore i rapporti con il partner saranno ancora piuttosto piacevoli. Puntate tutto sul fine settimana, quando la Luna vi darà una mano a esprimere al meglio i vostri sentimenti. Voto - 7️⃣

Pesci: un oroscopo che finalmente torna a sorridervi grazie a un cielo che torna sereno. In ambito sentimentale con un po’ di tempo e pazienza vedrete che le cose tra voi e il partner torneranno a funzionare. Il tempo guarisce tutte le ferite, e riuscirete a riconquistare la sua fiducia.

Se siete single e siete in attesa di qualche emozione forse potrebbe arrivare qualcosa per voi. Nel lavoro Marte e Mercurio si mettono in una posizione più favorevole per metterci più impegno nei vostri progetti. Voto - 7️⃣