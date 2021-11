Per il fine settimana del 27 e del 28 novembre 2021, l’Oroscopo prevede una situazione complessiva più o meno stabile, nonostante il segno dello Scorpione e del Sagittario potranno finalmente vedere qualche spiraglio di luce dopo una settimana alquanto burrascosa. Vergine e il Bilancia avranno delle novità significative sul lavoro, mentre i Gemelli rimarranno in basso alla classifica.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del fine settimana.

L’oroscopo del fine settimana: Capricorno al 'top'

1° Capricorno: questo fine settimana potrebbe rappresentare quel giro di vite che adesso sarà necessario per la vostra carriera.

Finalmente vedrete anche qualche spiraglio significativo per le vicende che concernono la sfera familiare e domestica.

2° Ariete: le amicizie che vi riescono a dare tanto svago e i guadagni che stanno sensibilmente salendo vi daranno del buonumore che incentiverà anche il lavoro. Finalmente vedrete anche qualche opportunità per la sfera amorosa e affettiva in generale.

3° Pesci: gli affari procederanno a gonfie vele grazie a quella dose di fortuna che in questo periodo sta davvero facendo la differenza con le vostre finanze. Con l’amore riuscirete ad approfondire il dialogo costruttivo che desideravate da tanto tempo a questa parte.

4° Bilancia: avrete un weekend diviso fra il lavoro, che sicuramente vi regalerà una bella notizia, e un incontro che potrebbe essere una potenziale relazione o comunque un'amicizia decisamente importante per il vostro futuro.

Tregua per Cancro

5° Vergine: finalmente la creatività farà capolino nel corso della giornata di sabato, la quale sul lavoro vi porterà anche delle piccole novità che faranno bene alle vostre finanze. La domenica sarà dedicata al relax ma anche a qualche passatempo interessante.

6° Cancro: la situazione professionale vi garantirà un po’ di tregua per molti aspetti, e si avvertirà un umore più sollevato e meno incline ad “abbassarsi”.

Nelle amicizie l’atmosfera potrebbe migliorare grazie ad una affinità che percepirete molto più chiaramente rispetto a prima.

7° Leone: i miglioramenti in amore si riscontreranno soltanto in parte, perché la strada per una riappacificazione dopo un eventuale litigio potrebbe essere ancora piuttosto lontana. Secondo l’oroscopo, concentrarvi il più possibile dovrebbe essere il vostro obiettivo principale.

8° Scorpione: finalmente avrete quella tregua che nel corso della settimana avete tanto agognato, mentre le energie si risolleveranno solamente grazie allo svago che nelle due serate del weekend potrebbero portarvi anche qualche bella novità in più.

Toro inquieto

9° Sagittario: arrivare ad un certo equilibrio nella coppia significherà essere più tranquilli e al tempo stesso lucidi per poter pianificare qualche progetto in due che possa ravvivare l’intesa, nonostante persistano alcune divergenze.

10° Toro: probabilmente avrete un umore alquanto instabile, ma le amicizie sapranno come esservi vicini. Con il lavoro potrebbero subentrare molti ostacoli di sorta, mentre con l’ambito amoroso state attraversando momenti tutt’altro che tranquilli.

Pazientare sarà la scelta migliore.

11° Acquario: avrete molto stress in accumulo secondo l’oroscopo, ma nel complesso la posizione di questo weekend indica sostanzialmente del riposo quasi assoluto a cui dovrete andare incontro per ricaricare le batterie e ritornare come prima.

12° Gemelli: purtroppo state vivendo una situazione alquanto precaria sul lavoro ma anche per quel che concerne le amicizie. Probabilmente fare attenzione alla sincerità delle vostre compagnie in questo momento potrebbe darvi anche qualche momento di serenità in più.