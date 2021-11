La prima settimana di novembre è ormai giunta al suo termine e si prepara a cedere il proprio posto ad un periodo sorprendente e interessante per alcuni segni zodiacali. L'Oroscopo dei prossimi giorni, infatti, prevede l'arrivo di momenti intrisi di fortuna per qualcuno, ma anche giornate che dovranno essere affrontate con non poca attenzione. A rientrare tra questi ultimi, secondo le previsioni, sarebbero coloro nati sotto al segno dell'Ariete, costretti a fronteggiare la nascita di qualche discussione all'interno della vita di coppia, seguiti a ruota da una Bilancia non troppo sicura sul da farsi e alla continua ricerca di consigli da seguire.

Chi si ritroverà invece ad affrontare una settimana ricca di emozioni e sensazioni positive sarà il segno del Toro, accompagnato e sorvegliato costantemente da Venere. A primeggiare in ambito lavorativo, riprendendosi finalmente la rivincita sperata, saranno i nativi dello Scorpione.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, coloro nati sotto al segno zodiacale in questione non potranno godersi appieno le giornate della nuova settimana che sta per sorgere. Lo stress e il nervosismo potrebbero portare alla nascita di discussioni all'interno della vita di coppia e non tutti avranno le capacità e la pazienza necessarie a quietare gli animi e affievolire i sentimenti negativi che sorgeranno.

Affidarsi al buon senso, cercando di mantenere la calma, potrebbe essere l'unica soluzione plausibile.

Toro - la fortuna, secondo le previsioni dell'oroscopo, ha deciso di avvolgere questo segno zodiacale senza troppi giri di parole, grazie soprattutto alla posizione non poco favorevole di Venere. Questo astro donerà al Toro la possibilità di cimentarsi in una nuova relazione sentimentale, conoscendo finalmente quello che diventerà l'amore della propria vita e con cui poter costruire un rapporto sano di fiducia.

Un futuro di coppia, quindi, non è assolutamente da escludere. Per quanto riguarda il lavoro, invece, bisognerà ancora attendere.

Gemelli - la vita di coppia sembra essere continuamente sotto torchio, considerando anche le giornate precedenti che non hanno di certo portato momenti luminosi tra i partner. Le prove alle quali si viene sottoposti non sono sempre semplici da affrontare, ma porteranno sicuramente qualche certezza in più in una relazione che diventerà stabile e duratura nel tempo.

Mai mettere a tacere le proprie sensazioni: parlare con il partner ed esporre eventuali dubbi aiuterà a rafforzare il rapporto di coppia e l'intimità.

Cancro - la seconda settimana di novembre, stando a quanto previsto dall'oroscopo, non sembra iniziare con il piede giusto. Le giornate di lunedì e martedì inizieranno con Marte e Venere in opposizione ed anche i rapporti interpersonali potrebbero risentirne. L'unico consiglio da poter seguire durante questo periodo non proprio fortunato è semplicemente quello di attendere il sopraggiungere di un weekend in grado di portare finalmente luce e serenità.

Leone - lo stress, sfortunatamente per coloro nati sotto al segno del Leone, si farà fedele accompagnatore durante le prossime giornate.

Che si osservi all'ambito lavorativo o semplicemente alla sfera relazionale, il segno zodiacale in questione non riuscirà a trovare un attimo di pace, finendo per sperare nell'arrivo celere di un periodo migliore di quello attuale. La settimana in questione, quindi, non sembra nascondere alcuna sorpresa positiva per il Leone.

Vergine - l'oroscopo della seconda settimana di novembre sembra preannunciare l'arrivo di momenti indimenticabili anche per il segno della Vergine. Che si tratti di amore, di una semplice amicizia o dell'arrivo di una posizione lavorativa decisamente migliore delle precedenti, la Vergine avrà una scusa in più per mostrare il proprio sorriso e la parte migliore di sé. La gioia e la serenità renderanno più luminoso il viso di coloro nati sotto a questo segno zodiacale.

L'oroscopo settimanale da Bilancia a Pesci

Bilancia - sfortunatamente per la Bilancia, Venere ha deciso di allontanarsi per volgere il proprio sguardo altrove, favorendo altri segni zodiacali e rendendo le giornate di questo segno zodiacale leggermente più vuote rispetto a quelle precedenti. La settimana che sta per nascere potrebbe non essere tra le più favorite, specialmente se si decide di osservare alla sfera sentimentale e, più nel dettaglio, ad una eventuale vita di coppia. L'attrazione fisica non mancherà di certo, ma per quanto riguarda quella mentale potrebbe nascere qualche piccolo dubbio.

Scorpione - come già anticipato, i nativi di questo segno zodiacale potranno finalmente contare sulla vicinanza di Mercurio che, grazie alla sua influenza positiva, si farà portatore di notizie proficue in ambito lavorativo.

Chi attende l'arrivo di una occupazione stabile e remunerativa potrà gioire nel vederla finalmente avvicinarsi, mentre chi spera in una eventuale promozione avrà la possibilità di avvicinarsi ad essa. In amore, secondo le previsioni dell'oroscopo di questa nuova settimana, potrebbe esserci qualche piccola perturbazione passeggera.

Sagittario - per quanto riguarda il segno del Sagittario, invece, la nuova settimana di novembre sembra essere un po' più piatta del previsto. Nessun movimento sembra ergersi all'orizzonte e la noia potrebbe addirittura prendere il sopravvento di alcune delle prossime giornate. L'oroscopo consiglia di circondarsi di persone fidate e sincere, forse anche un po' movimentate, in modo da riuscire a rendere un aiuto maggiore per migliorare un periodo altrimenti troppo monotono.

Capricorno - l'oroscopo della seconda settimana del mese di novembre preannuncia l'arrivo di un periodo decisamente ottimale per coloro nati sotto al segno del Capricorno. La fortuna avvolgerà le prossime giornate quasi istintivamente, donando attimi di gioia e felicità al segno zodiacale in questione. In ambito lavorativo ci si potrebbe imbattere nell'arrivo di notizie in grado di portare finalmente luce sul futuro, così come in amore ci si potrà finalmente cimentare in qualcosa di stabile e duraturo, incrociando i propri passi con quelli dell'anima gemella. Qualche gratta e vinci potrebbe addirittura farsi portatore di una vincita interessante.

Acquario - nonostante la vicinanza della famiglia e della persona amata, le giornate che stanno per sopraggiungere non sembrano essere tra le migliori del mese in questione.

La stanchezza, scaturita anche da una mole fin troppo eccessiva di lavoro, potrebbe farsi sentire e divenire quasi ingestibile. La continua ricerca di riposo e l'impossibilità quasi di trovarlo, contribuiranno all'innalzarsi dei livelli di stress.

Pesci - anche per quanto riguarda il segno dei Pesci, la nuova settimana di novembre sembra essere quella più fortunata di tutto il mese. L'oroscopo non prevede, almeno per il momento, l'arrivo di momenti negativi e coloro nati sotto a questo segno zodiacale potrebbero tuffarsi in incontri emozionanti ed intriganti. Tra le persone che si paleseranno lungo il cammino potrebbe nascondersi qualcuno in grado di portare aria di novità per il futuro.