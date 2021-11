L'oroscopo di sabato 20 novembre ha in serbo tante novità interessanti per tutti i segni zodiacali. Ci sarà chi potrà contare sul favore delle stelle e chi vivrà momenti di maggiore difficoltà. I pianeti, grazie alla loro influenza, incideranno in modo più o meno marcato sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale.

In particolare, il Leone e il Sagittario metteranno l'amore al primo posto, mentre la Vergine e i Pesci daranno priorità al loro lavoro. I Gemelli proveranno emozioni contrastanti e la Bilancia crederà nei propri sogni.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 20 novembre.

Previsioni zodiacali di sabato 20 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarà una giornata piuttosto malinconica. Avrete paura di non poter superare determinate difficoltà e di soccombere davanti alle problematiche lavorative. L'oroscopo vi consiglia di non superare i vostri limiti, ma di dare spazio anche agli hobby e alle passioni.

Toro: sentirete il bisogno di prendervi una pausa dalla vita di coppia. Le continue discussioni, infatti, vi impediranno di essere sereni. Potrebbe essere la giornata giusta per trascorrere del tempo con i vostri amici, all'insegna del divertimento e dello shopping.

Gemelli: vi lascerete guidare dalle vostre emozioni. Ragionerete con il cuore e, almeno per un po', metterete da parte la razionalità.

Proverete sentimenti molto contrastanti, che vi spingeranno a prendere decisioni diversi e non preventivate.

Cancro: vi sentirete pronti ad affrontare una discussione lasciata in sospeso. Non vi farete travolgere dalla rabbia e riuscirete a dare un toro sereno alla conversazione. Questo vi consentirà di lasciarvi alle spalle un problema importante.

Il partner vi darà tutto il suo supporto.

Oroscopo e consigli dalle stelle di domani 20 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: riporrete massima fiducia nel rapporto con il partner. Proverete intensi sentimenti e sarete fieri di condividere la vostra vita con lui. Tutti i vostri sforzi saranno volti al miglioramento del feeling di coppia e all'acquisizione di maggiore responsabilità.

Vergine: sarà una giornata molto interessante dal punto di vista lavorativo. Finalmente, avrete modo di mostrare il vostro talento, ma dovrete agire con attenzione. L'impulsività, infatti, non vi sarà di alcun aiuto. L'oroscopo vi consiglia di riflettere attentamente prima di agire o parlare.

Bilancia: anche se sarete consapevoli delle difficoltà del percorso futuro, non sarete disposti a rinunciare ai vostri sogni. Sarete certi di potercela fare e lotterete per far ascoltare la vostra voce. Il partner vi starà accanto in ogni momento, donandovi fiducia e speranza.

Scorpione: sarà una giornata molto speciale per voi. Gli amici vi mostreranno affetto incondenzionato e vi conforteranno nei momenti difficili.

Potrebbe essere il momento giusto per dare spazio a un nuovo inizio. Il coraggio e la determinazione, certamente, non vi mancheranno.

Astrologia e profili zodiacali del 20 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete pronti a costruire un brillante futuro con la persona amata. Non avrete dubbi sul vostro legame e lotterete contro tutti per difenderlo. Dal punto di vista lavorativo, al contrario, sarete più incerti. Dovrete ancora scegliere la strada da perseguire.

Capricorno: tenderete a essere molto precisi sul posto di lavoro. Non permetterete a voi stessi o agli altri di commettere degli errori. Alcune persone potrebbero considerarvi eccessivamente polemici, ma in realtà sarete semplicemente determinati a raggiungere il vostro obiettivo.

Acquario: non sarà facile parlare con la famiglia. Dopo tanto tempo, deciderete di essere sinceri e di aprire il vostro cuore. Non tutti vi comprenderanno e alcuni proveranno a puntarvi il dito contro. Per fortuna, potrete contare sull'affetto delle persone care.

Pesci: sarete determinati a raggiungere il successo lavorativo desiderato. Metterete le vostre mansioni al primo posto, tendendo a tralasciare la vita sociale e quella sentimentale. Il vostro comportamento potrebbe spingervi a isolarvi e a collaborare meno con gli altri.