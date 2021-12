La settimana volge al termine, come si preannuncia il weekend? Il transito di Venere in Sagittario riaccende il segno di passione. È un momento di grande armonia per le coppie e gli incontri sono favoriti per i single. Al contrario le stelle lasciano presagire un cielo in tempesta per il Cancro, in amore potrebbero nascere scontri e malumori. Giove e Saturno in Acquario danno carica ed energia al segno. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del weekend, 11 e 12 dicembre 2021, per tutti i segni.

Oroscopo weekend, 11 e 12 dicembre 2021

Ariete: la prima giornata del weekend si rivela positiva e fruttuosa per quanto riguarda la sfera lavorativa, dove qualcuno potrebbe concludere un progetto redditizio o firmare un contratto.

In amore restano delle perplessità, chi ha un rapporto di coppia instabile farebbe bene a non cadere in tentazioni che arrivano da fuori. Al contrario per i single è il momento di buttarsi.

Toro: il vento del weekend porta aria di novità. Qualcuno potrebbe fare un incontro interessante, ampliando la propria rete di contatti si potranno raggiungere risultati sorprendenti, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. Amore al top.

Gemelli: l’oroscopo del weekend lascia presagire due giornate di riflessione e introspezione. Tanto in amore quanto nel lavoro qualcuno potrebbe avere le idee un po’ confuse, meglio evitare le decisioni improvvise e concedersi del tempo per ragionare. Buona la forma fisica.

Cancro: il weekend porta aria di tempesta per quanto riguarda l’amore e i rapporti di coppia, dove la gelosia e la negatività del segno potrebbe dare il via ad accesi scontri. Nel lavoro mancate di concentrazione, meglio rimandare gli impegni alla nuova settimana.

Leone: sono due giornate di grande soddisfazione per quanto riguarda il lavoro, dove i vostri meriti vengono finalmente riconosciuti.

In amore, soprattutto chi vive un rapporto di lunga data, ha bisogno di mettersi in gioco e sfuggire alla monotonia. Incontri favoriti per i single.

Vergine: quelle di sabato 11 e domenica 12 dicembre potrebbero rivelarsi due giornate sottotono per il segno. Qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico, sentirsi di malumore è particolarmente irascibile.

All’interno dei rapporti con gli altri e soprattutto in famiglia potrebbero nascere delle incomprensioni.

Bilancia: questo weekend di dicembre trascorre senza lode e senza infamia. Nel vostro cielo non ci sono stelle negative, ma non vengono neanche annunciati cambiamenti o novità. Vivete queste giornate con tranquillità, senza esagerare dal punto di vista fisico e senza pretendere troppo dagli altri.

Scorpione: i riflettori sono accesi sull’amore che in questo momento è al centro dei vostri pensieri. Al contrario sul lavoro potrebbe scappare qualche parola di troppo, dei contrasti potrebbero nascere con un socio o un superiore. Meglio non agitarsi troppo, non otterrete nulla.

Sagittario: il transito di Venere nel segno riaccende la passione e il romanticismo, riequilibrando i rapporti di coppia e favorendo gli incontri.

Al contrario nel lavoro è meglio non affaticarsi. Non dovete caricare sulle vostre spalle tutto il peso, lasciatevi aiutare.

Capricorno: gli influssi della Luna portano energie e spensieratezza al segno. È il momento di staccare la spina dagli impegni del lavoro e dedicarsi interamente all’amore e alla famiglia. C’è armonia nei rapporti con gli altri, i contrasti possono essere risolti.

Acquario: Giove e Saturno entrano nel segno, preannunciando un weekend di grande forza ed energia. La forma fisica è in ripresa. In amore e nel rapporto con i figli però potrebbero nascere delle problematiche, probabilmente dovute alla gestione della casa o alla sfera economica.

Pesci: quello che state conducendo in amore potrebbe rivelarsi un gioco pericoloso. Il vostro esser provocati non va d’accordo con la vostra gelosia, rischiando di farvi esplodere o di far esplodere il partner. Nel lavoro siete un po’ demotivati, potreste fare molto di più.