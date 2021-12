L'Oroscopo di domani, sabato 11 dicembre, è pronto a rivelare come sarà la giornata iniziale del nuovo weekend. In evidenza le previsioni zodiacali del giorno relative a tutti e dodici i segni dello zodiaco. A livello sentimentale in questa giornata, per alcuni segni, potrebbero esserci delle problematiche da dover affrontare, ma non mancheranno anche buone notizie. Per qualcuno sarà una giornata quasi esclusivamente imperniata sul relax assoluto oppure da dedicare alle solite cose già da tempo in programma. Un consiglio generale: cercate di pensare di più a voi stessi, senza arrabbiarvi per questioni non realmente importanti.

Se ci sono stati dei momenti di calo, da ora in avanti si potrà raggiungere una fase di recupero.

Per avere una descrizione più dettagliata di come gli influssi astrali incidano sul quadro astrologico quotidiano, è certamente consigliato riuscire a individuare i principali aspetti planetari, tra i quali spiccano:

Sole e Mercurio in Sagittario;

Luna e Nettuno in Pesci;

Venere e Plutone in Capricorno;

Saturno e Giove in Acquario;

Marte in Scorpione;

Urano in Toro.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del giorno 11 dicembre.

Previsioni zodiacali del giorno 11 dicembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - voto 8. A volte la vita manda piccoli messaggi, in apparenza insignificanti, che hanno il potere di far vedere con occhi nuovi ciò che si credeva consolidato.

Per fare tesoro dei segnali che potranno arrivare del tutto fortuitamente, dovete fermarvi a guardare.

Lavoro: rendetevi disponibili ad adottare nuove metodologie, capaci di aprirvi porte che altrimenti resterebbero chiuse.

Amore: malgrado le incertezze e l’inquietudine di fondo, la vostra intesa è solida, soprattutto dal punto di vista affettivo. Sensualità a non finire.

Toro - voto 10.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L’oroscopo del giorno 11 dicembre al segno del Toro sottolinea il fatto che, con il concorso della Luna in Pesci appoggiata da Marte e Venere, partirete di gran carriera all’inseguimento dei vostri ideali. Fortuna, carisma e controllo delle situazioni. Tutte le decisioni prese in questo giorno, anche in merito a progetti di matrimonio, colpiranno nel segno.

Lavoro: utilizzate al meglio le energie e non curatevi di eventuali ostacoli incontrati sul cammino. Coraggio e sicurezza saranno le vostre armi vincenti.

Amore: sotto il cielo stellato di dicembre, complice l'atmosfera pre natalizia, il cuore si infiamma con facilità. Anche i single più incalliti potrebbero capitolare di fronte a un magico incontro.

Gemelli - voto 7. La Luna nei Pesci rafforza le vostre qualità: tenacia, serietà e senso critico. Ciò nonostante non riuscite a essere totalmente sereni. Non sottovalutate idee e intuizioni che potrebbero sorprendervi proprio quando meno ve lo aspettate.

Lavoro: potreste ricevere notizie non troppo gradite e una risposta che non sarà ciò in cui speravate. Poco male, avete pronte delle alternative.

Amore: con tutta probabilità di malintesi da chiarire e di faccende da sistemare ce ne saranno in quantità. Prendete la palla al balzo e parlate.

Cancro - voto 9.

Una bella giornata questa di sabato 11 dicembre, con la Luna in Pesci favorevole ai segni di Acqua. Vitalità e buonumore vi fanno compagnia creando un clima tenero, che lascia spazio al fluire delle emozioni. Serata perfetta per abbandonarsi alla magia dell’amore, per passeggiare in riva al mare mano nella mano.

Lavoro: con la testa un po’ fra le nuvole forse renderete un po’ meno del dovuto, ma tranquilli nessuno, o quasi, se ne accorgerà.

Amore: giornata emozionante per i rapporti sentimentali. Promesse rinnovate, incontri da sogno, nuove storie baciate dalla luce magica di questa Luna d'Acqua, certamente pronta a sorprendere tanti nativi.

Oroscopo e consigli del giorno 11 dicembre, dal Leone allo Scorpione

Leone - voto 9.

Contate pure sugli amici per trascorrere un divertente inizio weekend, però tenete a freno la tendenza a primeggiare: lasciate un po’ di spazio anche agli altri! Entusiasmo e vivacità, divertimenti e iniziative a cui non potete proprio rinunciare.

Lavoro: giornata ideale per attivare progetti in équipe, per dare avvio a un’idea notevole o per attirare l’attenzione di una persona influente.

Amore: passione e feeling per un’avventura intensa, coinvolgente, ma disimpegnata. Proprio quello che ci vuole per scacciare dal cuore la malinconia.

Vergine - voto 7. Il buongiorno si vede dal mattino e a giudicare dall’umore la giornata annuncia un sabato dinamico e propositivo. Novità e progetti professionali vincenti.

Cogliete occasioni che il destino vi offre, accettando una proposta che qualcuno potrebbe definire azzardata.

Lavoro: si schiudono nuove prospettive, ma dovreste analizzarle senza farvi prendere dalla fretta, magari accettando qualche consiglio.

Amore: la giornata è ideale per una “fuitina” romantica. Il mare in questo periodo invernale ha un fascino particolare. Al lago o in montagna in mezzo alla neve: qualsiasi posto andrà bene, purché coronato da una intima cenetta e relativo dopocena.

Bilancia - Voto 8. Questo sabato impegnatevi a fondo in un progetto in cui credete o in un’iniziativa che richiede coraggio. I disegni celesti rafforzano la vostra concretezza. Determinazione e intraprendenza miscelate nelle giuste dosi, senza dubbio, vi assicureranno il successo.

Lavoro: visto che i fatti contano più delle parole, non perdetevi in chiacchiere, valorizzando il vostro operato con la serietà del vostro atteggiamento.

Amore: fascino e magnetismo personale vi regalano una serie di occasioni per farvi ammirare più del solito. Cadono le barriere della timidezza e qualche single si prepara a trasformare una "tenera" amicizia in qualcosa di più.

Scorpione - voto 8. Che meraviglia la Luna nel segno dei Pesci, che con la sua carezzevole leggerezza vi regala, come per incanto, buonumore e desiderio di contatti umani. Le occasioni di divertimento si susseguono a catena. Acquisti per i primi regali di Natale, cari in questo periodo, ma interessanti.

Lavoro: nei contatti con il prossimo, che siano colleghi o soci, servitevi della naturale diplomazia e scoprirete che è più facile vedere accolte le vostre opinioni.

Amore: una bella serata in compagnia di vecchi amici, coi quali potrete lasciarvi andare a confidenze intime. La vita da single ha i giorni contati.

Astrologia di sabato 11 dicembre, dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - voto 8. Recuperato quel sano equilibrio psicofisico, ultimamente un po' perso, questo sabato al centro dell’attenzione ci saranno questioni finanziarie da gestire o nuovi oneri economici da valutare. Dal momento che molte cose bollono in pentola, approfittate del relativo silenzio astrale per riflettere e decidere.

Lavoro: un maggiore impegno in termini di fatica verrà ripagato con l’auspicato aumento del giro d’affari e del prestigio professionale.

Amore: un onesto mea culpa è il primo passo da fare, se cercate una riconciliazione con la persona amata. Pentitevi e vi guadagnerete l’assoluzione incondizionata della persona che avete nel cuore.

Capricorno - voto 6.

Seppure la Luna in Pesci provi a mettervi i bastoni fra le ruote, seminando contrattempi e qualche perplessità, voi passate sopra a tutto. Quando avete stimoli ed entusiasmo non c’è muro di sorta che possa arrestare la vostra avanzata.

Lavoro: i ritmi lavorativi in questo periodo sono serrati, ma per guadagnarvi il prestigio e la stima vi date da fare con zelo, mostrando resistenza alla fatica.

Amore: non è il momento di fare i timidi, se qualcuno ha catturato la vostra attenzione, saprete trovare facilmente le parole per esprimervi. Novità positive riguardo la coppia.

Acquario - voto 7. Non è facile in questo periodo capire cosa effettivamente vi passa per la testa: il vostro umore è una coltre impenetrabile e chi vi è vicino fatica a comprenderne i motivi.

In realtà potrebbe trattarsi soltanto di un desiderio di quiete e di solitudine, niente di anomalo, tranquilli.

Lavoro: mantenete alta l’attenzione. Senza perdere di vista l’obiettivo, non permettete a nessuno di insinuare dubbi sulla vostra condotta.

Amore: sarà una giornata col sorriso sulle labbra, se saprete darci un taglio con le discussioni e concedervi una tregua per ritrovare il feeling. Privilegiati i single in cerca del primo amore: novità positive assicurate tra prima o massimo dopo Natale.

Pesci - voto 6. L'oroscopo per la giornata dell'11 dicembre sottolinea la positiva presenza della Luna nel segno. Il periodo però, sebbene sia supportato dall'Astro della Terra, risente dalle tensioni in atto soprattutto nella coppia, dall’azione poco benevola di Mercurio in Sagittario.

È la giornata giusta per fare orecchie da mercante a chi tenterà di buttarvi giù.