L'oroscopo della settimana che va dal 27 dicembre al 2 gennaio vedrà il pianeta Giove cambiare segno zodiacale, entrando finalmente nel segno dei Pesci, permettendo migliori risultati al lavoro, mentre Mercurio sarà ospite nel segno dell'Acquario. Leone vedrà importanti cambiamenti al lavoro, mentre Cancro potrà contare su un alleato in più. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022.

Previsioni oroscopo dal 27 dicembre al 2 gennaio segno per segno

Ariete: vita di coppia che non subirà grandi cambiamenti nel corso della prossima settimana.

Certo, la Luna nel weekend vi darà una marcia in più, ma dovrete fare ancora tanta strada in amore prima i rapporti con la persona che amate tornino a essere stabili e concreti. Se siete single sarà meglio stare lontani dalle persone che vogliono soltanto mettervi in cattiva luce. Nel lavoro ora che Giove si metterà alle vostre spalle, bisognerà organizzarsi al meglio con i propri progetti, senza mai essere troppo ambiziosi, o dare tutto per scontato. Voto - 6️⃣

Toro: oroscopo della prossima settimana che vedrà buone notizie dal punto di vista professionale. L'arrivo di Giove in sestile sarà ciò che stavate aspettando per risalire la china. Insieme a Mercurio in trigono, è arrivato il momento di mettervi in gioco e dare il meglio di voi.

Per quanto riguarda i sentimenti sarà meglio essere prudenti tra mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà opposta. In generale però, i rapporti con la vostra anima gemella saranno più che soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Gemelli: un quadro astrale discreto per quanto riguarda i sentimenti. La prima parte della settimana vi regalerà bei momenti in amore, merito della Luna in buon aspetto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ciò nonostante il primo weekend del nuovo anno potrebbe essere sotto le aspettative, proprio a causa dell'astro argenteo. Single o no, dunque, sentitevi liberi di amare, ma mostrate maturità nei momenti di difficoltà. Nel lavoro Giove si metterà in quadratura e, proprio per questo, è arrivato il momento di essere un po’ più conservativi e meno ambiziosi con i vostri progetti.

In ogni caso però, ci saranno Mercurio e Saturno a darvi una mano. Voto - 7️⃣

Cancro: vita di coppia che ancora fatica a brillare ma in questa settimana la Luna vi darà una mano tra le giornate di mercoledì e giovedì. Non aspettatevi momenti super romantici, ma una vita sentimentale soddisfacente quanto basta per stare in armonia con le persone che amate. In ambito lavorativo l'arrivo di Giove in Pesci vi permetterà di contare su alleato in più. Mercurio inoltre non sarà più opposto, dunque le cose dovrebbero presto migliorare. Voto - 7️⃣

Leone: con Giove che non sarà più in opposizione, arriveranno importanti novità nella vostra vita professionale. Finalmente è arrivato il momento di pensare in grande, di dare maggior spazio a progetti rimasti nel cassetto.

Certo, Mercurio e Saturno saranno opposti e ci vorrà un po’ prima che siate a regime, ciò nonostante questo è solo l'inizio di una lunga e importante ripresa. In amore godrete di una relazione stabile che darà il suo meglio nel fine settimana di Capodanno. Se siete single gli amici assumeranno un ruolo importante. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali positive per quanto riguarda i sentimenti. La voglia di vivere al meglio la vostra storia d'amore non mancherà e sarete in grado di dimostrare i vostri sentimenti al partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single non mancherà in voi un certo ottimismo. Sul posto di lavoro Giove sarà contro di voi per un po’. Ciò significa che nel prossimo periodo sarà necessario essere ben organizzati con i vostri progetti, ma soprattutto dovrete saper gestire al meglio le vostre risorse.

Voto - 7️⃣

Bilancia: inizierà bene la settimana per voi grazie alla Luna in buon aspetto. In generale, l'astro argenteo navigherà in buone posizioni per tutto il periodo e dal punto di vista sentimentale ci sarà una discreta tranquillità tra voi e il partner. Se siete single potreste tentare di riavvicinarvi a una persona. Nel lavoro Mercurio e Saturno saranno in trigono dal segno dell'Acquario. Purtroppo non potrete più fare affidamento a Giove, ciò nonostante arriveranno comunque buoni risultati, in particolare per i nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Scorpione: vita di coppia soddisfacente secondo l'oroscopo della prossima settimana. Venere vi terrà ancora compagnia dal segno del Capricorno.

Inoltre, la Luna sarà nel vostro cielo tra le giornate di mercoledì e giovedì e vi permetterà di avviarvi verso il nuovo anno carichi di buoni propositi e con la voglia di vivere al meglio il vostro rapporto. Se siete single con grande entusiasmo, cercherete di farvi notare dalla persona che amate. Con un po’ di fortuna, potreste riuscire nel vostro intento. Sul fronte professionale l'arrivo di Giove nel segno dei Pesci segnerà una lenta ma costante crescita. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale più che soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti. L'astro argenteo si troverà spesso in buon aspetto, in particolare nel weekend, permettendovi di iniziare molto bene il nuovo anno. Se siete single il bisogno di stare bene con voi stessi sarà al primo posto tra i vostri pensieri.

Per quanto riguarda il lavoro Giove sarà in quadratura nel prossimo periodo, mentre Mercurio sarà in sestile. Ci saranno dunque alti e bassi e una situazione che dovrete essere in grado di gestire. Voto - 7️⃣

Capricorno: il pianeta Mercurio lascerà il vostro cielo nel corso della prossima settimana secondo l'oroscopo. Dal punto di vista professionale non cambierà molto, ma proprio per questo dovrete continuare a essere ben organizzati con i vostri progetti per non rimanere indietro, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i sentimenti forse la settimana non inizierà al meglio per via della Luna, ciò nonostante Venere è ancora dalla vostra parte e non toglierà il vostro entusiasmo romantico.

Voto - 8️⃣

Acquario: un cielo che cambierà rapidamente nel corso della prossima settimana per voi nativi del segno. In ambito lavorativo Giove lascerà il vostro segno, mentre Mercurio entrerà nel vostro segno. Avrete dunque ancora tante opportunità per ottenere buoni risultati e, proprio per questo, non lasciatevi intimorire e continuate a fare del vostro meglio. Per quanto riguarda i sentimenti, i rapporti con il partner procederanno serenamente, e vi lascerete coinvolgere nelle sue azioni romantiche. Attenzione però tra mercoledì e giovedì, per che l'astro argenteo sarà quadrato. Se siete single sarete in grado di mostrare tutta la vostra maturità, se davvero incontrerete la persona giusta.

Voto - 8️⃣

Pesci: l'arrivo di Giove nel vostro cielo vi permetterà di raggiungere risultati migliori sul posto di lavoro secondo l'oroscopo. Avrete tanti progetti in mente da realizzare nel prossimo periodo e, con il giusto approccio raggiungere ottimi risultati. Per quanto riguarda i sentimenti Venere rimarrà in sestile dal segno del Capricorno e vi sentirete abbastanza bene con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Un po’ d'attenzione, però, nel fine settimana, perché la Luna in quadratura potrebbe portare qualche difficoltà. Se siete single darete più spazio alla vostra vita sociale e, se dovesse arrivare l'amore nella vostra vita, ben venga. Voto - 8️⃣