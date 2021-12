L'oroscopo della giornata di martedì 28 dicembre prevede voglia di risplendere per i nativi Bilancia, vogliosi solo di sentirsi amati, mentre Marte in trigono per il Leone dà carica e fiducia sul posto di lavoro. Gemelli guarderà spesso il lato positivo delle cose, mentre Capricorno non dovrà farsi intimidire dalla Luna e allontanarsi dal partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 28 dicembre.

Previsioni oroscopo martedì 28 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale sottotono in questa giornata di martedì, colpa della Luna e Venere dispettose.

Che siate single o meno, sarà necessario evitare di causare discussioni per questioni banali: non ha senso allontanarsi da chi si ama per nulla. Sul fronte lavorativo Marte vi rende attivi, pronti a tutto, ma attenzione a Mercurio che potrebbe portare la vostra attenzione su altro. Voto - 6️⃣

Toro: periodo stabile secondo l'oroscopo della giornata di martedì 28 dicembre. In amore vi dedicherete con maggior attenzione alla vita di coppia, cercando di instaurare un legame sempre più profondo con il partner. Se siete single potreste mettervi alla ricerca di una persona di cui potervi fidare. Nel lavoro Mercurio vi invita a essere rilassati e concentrati al tempo stesso sulle questioni di lavoro.

Presto la fortuna sarà dalla vostra parte. Voto - 8️⃣

Gemelli: vita di coppia che splende grazie alla Luna in trigono. L'astro argenteo vi illumina e dà l'opportunità di farvi notare e apprezzare dagli altri. Single oppure no, mostrate sempre il vostro lato più simpatico e siate sempre di compagnia. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete piuttosto bene grazie a Giove in trigono, ciò nonostante ricordatevi che Marte è sempre lì in agguato a mettervi in difficoltà.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Voto - 8️⃣

Cancro: queste stelle non sono ancora dalla vostra parte, in particolare Luna e Venere continuano a disturbare la vostra vita quotidiana. L'astro argenteo però da domani sarà positivo, dunque abbiate la forza per reagire e dare una svolta alla vostra vita sentimentale e sociale. Per quanto riguarda il lavoro gli impegni non mancheranno e proprio per questo sarà necessario che vi diate da fare, ignorando Mercurio in opposizione, messo lì per disturbarvi.

Voto - 5️⃣

Leone: carica e fiducia in voi stessi non mancheranno grazie a Marte e alla Luna in buon aspetto. Soprattutto dal punto di vista professionale non getterete la spugna, anzi continuerete a lottare per cercare di risalire la china. In amore le vostre capacità sentimentali non saranno sicuramente le migliori, ma la persona che amate noterà sicuramente quanto di buono c'è nelle vostre gesta, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo più che soddisfacente secondo l'oroscopo di martedì 28 dicembre. Venere rimarrà stabilissima in trigono dal segno della Vergine e in amore potrete contare sempre sulla vostra anima gemella. I cuori solitari si mostreranno spesso gentili e disponibili con tutti.

Nel lavoro va bene essere ambiziosi ma, considerato dove sta per andare Giove, forse sarebbe opportuno non spingersi troppo oltre. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali soddisfacenti in questa giornata. La Luna vi darà una mano con le questioni di cuore, ma non aspettatevi momenti al limite del romanticismo più puro. Si noterà sicuramente la voglia di ricominciare. Se siete single il bisogno di stare con voi stessi forse verrà meno e ci sarà più voglia di risplendere, di sentirsi amati. Nel lavoro attenzione alle vostre uscite, perché Giove sta per allontanarsi. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di martedì convincente per quanto riguarda i sentimenti. Il sostegno di Venere si rivelerà fondamentale non solo per lasciare più spazio alle emozioni, ma anche se avrete dei progetti da fare insieme.

I cuori solitari potrebbero cimentarsi in nuove esperienze, soprattutto i nati nella seconda decade. Sul fronte professionale presto potrete vantare un'atmosfera più piacevole, che vi permetterà di raggiungere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Sagittario: Marte nel segno vi rende reattivi come non mai al lavoro, con la voglia di chiudere un anno tutto sommato soddisfacente. Ricordatevi però che adesso dovrete cercare di essere più conservativi e un po’ meno ambiziosi. Dal punto di vista sentimentale la Luna porterà armonia nel vostro rapporto, che continuerà a essere stabile e soddisfacente. Se siete single sarete felici di fare nuove conoscenze. Voto - 7️⃣

Capricorno: un quadro astrale che vi vedrà parecchio organizzati con le questioni di lavoro.

Mercurio nel segno vi renderà precisi in ogni progetto e super puntuali. Dal punto di vista sentimentale, in questo martedì, meglio essere prede che cacciatori, perché con la Luna in quadratura non sarete bravi a rimediare un appuntamento. Se invece siete già impegnati, lasciate che sia il partner a fare la prima mossa. Voto - 7️⃣

Acquario: vita di coppia che splende in questa giornata grazie alla Luna in trigono. Fate in modo che questo periodo così bello possa durare ancora a lungo. Se siete single l'oroscopo di martedì promette una vita sociale serena e scorrevole. In ambito lavorativo sarete piuttosto responsabili con le vostre mansioni, facendo in modo che tutto vada sempre per il meglio.

Voto - 8️⃣

Pesci: vita sentimentale che torna ad avere un po’ di stabilità grazie a Venere in sestile. La Luna presto vi permetterà di contare su una marcia in più, ma per il momento pensate a tutto quello che potrete fare per rendere felice la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro è arrivato il momento di pensare a quello che potrete fare per voi e per migliorare la vostra situazione attuale. Giove è ormai in arrivo, dunque datevi da fare. Voto - 8️⃣