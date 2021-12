Le previsioni dell'oroscopo del 2 gennaio esortano i nati sotto il segno del Toro a recuperare in amore. I Bilancia sono un po' provati, mentre i Sagittario stanno vivendo alti e bassi.

Oroscopo ultimi quattro segni

12* in classifica, Bilancia: i nati sotto questo segno non si sentono molto tranquilli. Forse l'arrivo di una notizia inattesa potrebbe contribuire a scombussolare gli equilibri.

11° Pesci: l'Oroscopo del 2 gennaio denota un inizio di giornata un po' fiacco e poco motivante. A ogni modo la prossima settimana si prospetta davvero interessante, quindi cercate di ricaricarvi.

10° Sagittario: in questo periodo state vivendo degli alti e bassi, un giorno vi sembra di essere al settimo cielo, l'altro vi trovate con l'umore sotto le scarpe. Cercate di mantenere un equilibrio.

9° Scorpione: giornata interessante per quanto riguarda i rapporti di coppia. I single, invece, non devono essere impazienti: ricordate che le cose migliori arrivano quando meno ve le aspettate.

Previsioni astrali 2 gennaio posizioni centrali

8° in classifica, Capricorno: le novità sul lavoro vi stanno assopendo quasi completamente. Questo vuol dire che potreste fare molta fatica a cimentarvi in nuove relazioni e a dedicare tempo ai vostri amori.

7° Ariete: le previsioni dell'oroscopo del 2 gennaio vi invitano a liberarvi delle catene che voi stessi vi siete costruiti.

Abbiate il coraggio di agire e osare senza farvi troppe domande.

6° Cancro: le stelle sono positive per quanto riguarda i sentimenti, a ogni modo cercate di non trascurare i piccoli dettagli. La fortuna aiuta gli audaci, quindi concedetevi un pizzico di follia.

5° Gemelli: buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Interessanti risvolti anche per quanto riguarda il lavoro, ma cercate di essere un po' più audaci e intraprendenti.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica, Leone: prendetevi un momento per concentrarvi sulla vostra vita e i vostri bisogni. Fate il punto della situazione di quello che avete e di ciò che vi manca.

3° Vergine: siate grati alla vita per quello che vi ha donato, anche se alcune cose vi sono state portate via non ne vale la pena di essere tristi.

Imparate a essere un po' più sinceri con gli altri. In amore si prospettano giornate molto interessanti.

2° Acquario: date peso solamente alle cose davvero importanti. In ambito sentimentale vi sentite piuttosto sereni, mentre per quanto riguarda la vita professionale è importante non essere troppo polemici.

1° Toro: in amore avrete modo di recuperare un rapporto in sospeso. L'oroscopo del 2 gennaio vi esorta a non guardare più al passato, concentratevi solamente sul presente e sul futuro che vi attende.