Secondo l'oroscopo del 21 dicembre, i nati sotto il segno del Toro devono essere cauti. I Vergine sono favoriti sul lavoro, mentre per i Pesci ci sono grandi opportunità.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: cercate di mantenere la calma e di non innervosirvi alla minima sciocchezza. Nella vita capitano sempre gli imprevisti, la cosa che conta, però, è il modo in cui essi vengono affrontati.

11° Toro: alcuni di voi sono diventati vittime della loro stessa trappola. Cercate di non impelagarvi in situazioni troppo complesse e non fidatevi troppo delle persone che vi circondano.

10° Leone: l'Oroscopo del giorno 21 dicembre vi invita ad essere più motivati. Se qualche contraccolpo vi ha fatto perdere l'entusiasmo cercate di fare qualcosa per ritrovarlo. Non vale la pena essere tristi.

9° Scorpione: cercate di mettere da parte le preoccupazioni e la tensione e di concentrarvi un po' di più nel vostro rapporto sentimentale. Non commettete gesti estremi e, soprattutto, contate fino a 10 prima di parlare.

Previsioni astrali 21 dicembre posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 21 dicembre vi invitano ad essere meno riflessivi in amore. Se vi va di fare una cosa, fatela, senza pensarci troppo su. Sul lavoro ci sono delle novità in arrivo.

7° Capricorno: le stelle vi invitano ad essere più audaci. Talvolta siete bloccati dalla paura e finite per prendere delle decisioni inaspettate e improprie.

6° Gemelli: momento molto positivo per quanto riguarda l'amore. Cercate di godervi questa fase senza farvi troppi problemi. Non badate a quello che dicono gli altri e andate dritti per la vostra strada.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

5° Cancro: momento molto interessante per quanto riguarda le emozioni. Cercate di non farvi sopraffare e mantenete un comportamento professionale per quanto riguarda il lavoro.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del 21 dicembre esortano i nati sotto questo segno ad insistere, soprattutto in amore.

Questo è un momento di ripresa e rinascita, approfittatene.

3° Vergine: periodo molto florido dal punto di vista economico e professionale. Presto potrebbero arrivare delle belle notizie in arrivo anche per quanto riguarda il fronte dei sentimenti.

2° Acquario: attenti a quello che desiderate. Questo è un periodo molto intenso dal punto di vista emozionale. Sul lavoro riceverete dei riconoscimenti che, certamente, vi faranno piacere.

1° Pesci: ottimo momento per gli affari. Se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto, questo è decisamente il periodo migliore per insistere ed allargare i vostri orizzonti.