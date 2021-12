L'oroscopo di martedì 21 dicembre 2021 considera positiva la giornata sotto esame sia in amore che nel lavoro, ma solo per pochi. Ansiosi di scoprire come sarà il prossimo martedì riguardo al segno? Come da copione, a dare un senso di misura al periodo è l'Astrologia, in questo caso applicata ai primi sei segni dello zodiaco, dall'Ariete alla Vergine. In evidenza l'arrivo della Luna in Leone, nel contesto portatrice di fortuna e positività, e non solo al sopracitato segno di Fuoco. Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 21 dicembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Leone (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Ariete, Cancro;

3° posto - ★★★★: Toro, Vergine;

4° posto - ★★★: NESSUNO;

5° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 21 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 21 dicembre al segno dell'Ariete preannuncia l'arrivo di una giornata altamente positiva per ciò che riguarda la quotidianità in generale. In amore, periodo all'insegna della distensione e del dialogo. Sentirete più che mai il bisogno di coccole da parte del partner. Le stelle promettono una giornata ricca di influenze positive capaci di dare briglia sciolte a tutta la vostra fantasia. Nel contempo l'energia positiva vi caricherà e vi spingerà ad essere più passionali.

Single, grandi cose si sentono su di voi: mantenete la bella immagine che avete conquistato nella cerchia di amici. Siate propositivi, rapidi nell'avanzare proposte, brillanti nel sostenere le vostre argomentazioni. Non mancheranno le occasioni di divertimento e, se non ce ne fossero, farete in modo di crearne di veramente molto allettanti.

La giornata lavorativa procederà a gonfie vele: i progetti a cui lavorate supereranno gli ostacoli più ardui. Successo e promozioni saranno a portata di mano.

Toro: ★★★★. Partirà un poco a rilento il periodo, poi però quasi tutto riprenderà discretamente vigore man mano che si avvicinerà la fine della giornata. In campo sentimentale, dedicatevi alla vostra famiglia e ai vostri affetti, perché nella settimana appena passata avete dedicato poco tempo a partner e figli.

Tra lavoro e appuntamenti vari, spesso non avete trovato tempo da passare con chi amate. Sarà una giornata perfetta per sciogliere dubbi o appianare eventuali contrasti. Non state fermi sulle vostre posizioni, cercate di mediare e trovare una soluzione che stia bene ad entrambi. Single, in risalita l'umore ma anche le vostre migliori qualità: grazia, raffinatezza, gentilezza, disponibilità. Farete un incontro importante e scoprirete ben presto di avere moltissime cose in comune con quella persona. Favoriti i nuovi contatti, incontri con persone anche lontane. Nel lavoro, non mancheranno le occasioni per soddisfare il vostro ego e farvi primeggiare nell'ambito professionale, non solo per le vostre idee ma anche per la vostra bella immagine.

Gemelli: ★★. Il prossimo martedì vi vedrà un po' in affanno, quindi non sarà troppo agevole per il segno. Prendetevi del tempo per recuperare terreno nel caso aveste situazioni aperte o in attesa. In amore, sappiamo tutti che c'è sempre una qualche giornata grigia segnata in calendario: bene, ecco qua la vostra! Infatti, con la Luna abbastanza antipatica per il vostro segno, rischierete di incappare in un martedì stonato. Così, con i nervi a fior di pelle e una grande confusione nel cuore, finirete con il vedere il partner sotto una prospettiva del tutto distorta, capace di evidenziare solo i lati spiacevoli e negativi. Single, sarete turbati e vi comporterete in modo scontroso con gli altri.

In molti volete seguire solo il vostro istinto, senza preoccuparvi di fornire una spiegazione ai vostri atteggiamenti. Per potere andare d'accordo con le persone che avete intorno a volte è necessario mostrarsi diplomatici: mettere un freno al proprio istinto, trattenendosi da qualsiasi giudizio o rimprovero. Cercate di assecondare anche le iniziative altrui. Nel lavoro, ci vuole ogni tanto una pausa di riflessione soprattutto nei momenti meno eclatanti. Nel fare investimenti non dovete strafare, agite invece un passo alla volta, concentrandovi solo sugli obiettivi.

Oroscopo e stelle di martedì 21 dicembre

Cancro: ★★★★★. Giornata più che ottima, valutata nelle predizioni di martedì con le splendide cinque stelle portatrici di buona fortuna.

Per i sentimenti, siete innamorati della vita e in questi giorni non ci sarà nulla che potrebbe convincervi del contrario. In tanti avete una vita sentimentale appagante e una famiglia che vi vuole bene, pertanto sfruttate tale situazione cercando sempre di dare il meglio. Single, l'astro notturno disegnerà un buon aspetto planetario col vostro segno, rendendo molto fortunato il periodo. Per chi fosse in cerca di sbocchi sentimentali definitivi, è il momento giusto per dare vita a quelle idee e progetti che erano rimasti nel cassetto ma che potrebbero rendere la vita decisamente più frizzante. In campo affettivo ci saranno possibilità di riuscita, ma solo se aprirete la porta del vostro cuore.

Nel lavoro, Nettuno in aspetto armonico vi aiuterà a coordinare al meglio tutti i vostri impegni e i vostri compiti. Sarete molto organizzati ed efficienti al punto da stimolare i vostri colleghi a prendervi ad esempio.

Leone: 'top del giorno'. La giornata si preannuncia ottima, sorretta in gran parte dall'ingresso della Luna nel segno, e dalla specularità positiva di un buon 85% del Sole in Sagittario. Visto l'ottimo momento, il vostro obiettivo dovrà essere in primis quello di vivere una certa stabilità affettiva. In campo sentimentale, protetti e coccolati dalla Luna, darete il meglio di voi stessi in fatto di allegria, comunicativa e fascino. Se volete, potrete approfittare di un viaggio per unire l'utile al dilettevole, così da raggiungere quell'accordo tanto desiderato con il vostro partner.

In molti sentirete forte e irresistibile la necessità di comunicare tutto il vostro amore al compagno di vita, sia emotivamente che fisicamente. Single, l'amicizia è un valore importante, anche nel firmamento. Ora, più che mai, confidatevi con le persone che ritenete più care e di cui vi fidate maggiormente, anche perché la loro presenza vi aiuterà a stare meglio e sereni. Al lavoro, sarete api laboriose sempre indaffarate a comunicare, ideale, ascoltare. Porterete a termine con abilità gli impegni in calendario.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 21 dicembre, preannuncia una giornata senza troppe problematiche, ottima anche in relazione alle prossime festività natalizie. Diciamo che questo giorno avrà il diretto contatto con formazioni astrali non negative.

In campo sentimentale, il cielo vi incoraggerà ad inseguire i vostri sogni e a fare di tutto per concretizzarli in brevissimo tempo. Potrete così contare su Venere per costruire un rapporto stabile e sereno col partner, perché la passione che vi unisce va oltre qualsiasi divergenza che ci fosse o che potrebbe esserci in futuro. Single, non abbiate timore ad avanzare le vostre richieste perché gli astri saranno dalla vostra parte. In questo periodo le persone si dimostrano attente alle vostre parole, quindi eventuali aspettative non andranno deluse. Nell'ambito familiare andrà tutto bene: cercate di essere più presenti a livello emotivo e spirituale. La sola presenza, a volte, non sempre è sufficiente.

Nel lavoro, sarà una buona giornata, varrebbe la pena prendere decisioni significative e puntare verso grandi obiettivi.

