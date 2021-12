Secondo l'oroscopo del 20 dicembre, i nati sotto il segno della Vergine sono un po' troppo polemici, mentre gli Acquario possono osare un po' di più. Faville in amore per alcuni segni. I Sagittario, invece, devono tenere gli occhi aperti nel lavoro.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 20 dicembre esortano i nati sotto questo segno ad essere più calmi. Spesso tendete a innervosirvi anche per cose futili, evitate.

11° Vergine: in amore potreste essere particolarmente polemici e questo potrebbe portare alla nascita di spiacevoli disguidi.

Dal punto di vista del lavoro, invece, siete molto professionali.

10° Capricorno: non siate troppo timorosi di mettervi in gioco. In questo periodo siete un po' provati e stanchi, cercate di non abbattervi e, se necessario, trovate il tempo per riposare un po'.

9° Bilancia: i cambiamenti talvolta sono necessari, anche se difficilmente accettabili, almeno in un primo momento. In amore è importante non perdere tempo in chiacchiere.

Previsioni posizioni centrali 20 dicembre

8° in classifica Gemelli: non è il momento di arrendersi. In ambito professionale dovete cogliere al volo delle occasioni cercate di non lasciarvi sfuggire cose importanti.

7° Leone: l'oroscopo del 20 dicembre denota un inizio settimana molto positivo.

Se ci sono delle situazioni stressanti da gestire è meglio che manteniate la calma.

6° Sagittario: essere lunatici è un tratto distintivo del vostro carattere e della vostra personalità. Ad ogni modo, talvolta potreste incorrere in scomode polemiche. Nel lavoro, invece, è importante avere sempre gli occhi aperti.

5° Ariete: occhi aperti in ambito professionale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Oggi ci sono delle situazioni che potrebbero generarvi un po' di turbamento, ma verso sera comincerete a tirare un sospiro di sollievo, quindi, siate pazienti.

Oroscopo prime quattro posizioni

4° in classifica Cancro: chi sta pensando di mettere su famiglia può approfittare di questo momento di "fertilità". Il terreno è fertile anche dal punto di vista professionale, non dimenticatelo.

3° Acquario: i nuovi progetti e le nuove iniziative sono assolutamente favorite in questo periodo. Osate di più su tutti i fronti, questo è un ottimo inizio per voi.

2° Scorpione: l'oroscopo del giorno 20 dicembre denota una giornata molto positiva per quanto riguarda l'amore. Potrebbero esserci delle novità in arrivo, quindi, occhi ben aperti.

1° Toro: in amore farete faville. Questo è un periodo in cui potete essere audaci. Se vi piace qualcuno fatevi avanti senza paura e non abbiate il timore di ricevere un due di picche.