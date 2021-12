Le previsioni dell'oroscopo del giorno 22 dicembre esortano i Bilancia a fare un'analisi interiore. I nati sotto il segno dello Scorpione si accingono ad ottenere dei traguardi importanti. Per i Sagittario e i Pesci, invece, è un periodo molto florido.

Oroscopo ultimi quattro in classifica

12° in classifica Gemelli: non buttatevi giù se un vostro desiderio o progetto non si è realizzato esattamente nel modo che avevate immaginato. Ricordate che nella vita non bisogna mai arrendersi.

11° Leone: gli ostacoli vanno affrontati sempre a testa alta. Scappare dai problemi servirà solamente ad allungare i tempi di sofferenza.

Mettete da parte l'orgoglio in certi casi.

10° Acquario: buon momento per il lavoro, ma dal punto di vista sentimentale potrebbe nascere qualche piccola discussione. Se non volete incorrere in problemi, è meglio mantenere la calma.

9° Bilancia: non lasciatevi sopraffare dalla rabbia. Questo è un periodo alquanto favorevole sotto più punti di vista, ma il vostro cuore sembra turbato. Cercate di fare un'analisi introspettiva per capire quale sia il problema.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: qualche piccola tensione in amore potrebbe causare dei malumori. Cercate di imparare e farvi scivolare un po' di più le cose addosso.

7° Cancro: l'Oroscopo del 22 dicembre denota una giornata turbolenta sul fronte delle emozioni.

In questo periodo vi sentite un po' sulle montagne russe, cercate di mantenere la calma.

6° Capricorno: non abbiate la pretesa di fare sempre tutto da soli, talvolta è necessario chiedere aiuto ad una persona cara. Dal punto di vista del lavoro, invece, è importante non mollare.

5° Ariete: momento favorito per il lavoro. I nati sotto questo segno sono dotati di una grande forza e intraprendenza.

Dimostrate alle persone che vi circondano quanto valete.

Oroscopo segni fortunati 22 dicembre

4° in classifica Scorpione: i nati sotto questo segno sono in prossimità di raggiungere dei traguardi importanti. Cercate di mettere le cose meno importanti da parte.

3° Toro: le previsioni dell'oroscopo del 22 dicembre vi invitano a dedicarvi di più ai vostri affetti.

La sfera sentimentale è decisamente favorita, quindi, datevi da fare.

2° Pesci: sul lavoro ci sono dei cambiamenti in arrivo e non è escluso che molti di voi possano ricevere un riconoscimento personale molto interessante. Dal punto di vista delle relazioni di coppia, invece, vi sentite appagati.

1° Sagittario: nel lavoro potete emergere. Ci sono tutti i presupposti dal punto di vista astrologico per riuscire a dimostrare il vostro valore. In amore spesso vi fate troppi problemi, vivete di più alla giornata.