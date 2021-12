Eccoci arrivati a valutare il secondo giorno della settimana e il ventunesimo del mese di dicembre 2021: ansiosi di sapere come andrà la giornata di martedì 21 dicembre? L'aspetto astrologico espresso dalla carta del cielo è abbastanza complesso, foriero di nuovi transiti come anche di condizioni estremamente positive o negative a seconda dei punti di vista. Ariete, Leone, Bilancia e Scorpione in questo momento non hanno astri presenti nei loro settori, ma saranno interessati indirettamente da svariate influenze astrologiche.

Per avere un quadro quanto più possibile veritiero e dettagliato inerente agli attuali influssi astrali e sulle modalità con cui incideranno sulla vita di tutti noi, sarà utile sottolineare i principali aspetti planetari.

Questo martedì tra i tanti a emergere di prepotenza sugli altri saranno i seguenti:

Luna in Gemelli in trigono a Nettuno;

Venere in Leone in opposizione a Luna e in congiunzione a Plutone;

Sole in Sagittario in sestile a Urano in Toro;

Saturno in sestile a Marte in Sagittario;

Mercurio in Capricorno in trigono a Urano;

Urano in quadratura a Saturno in Acquario.

Leggiamo le nuove previsioni zodiacali riportate dall'Oroscopo del 21 dicembre con le nuove opportunità che arriveranno in amore e nel lavoro per tutti i segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci.

Previsioni zodiacali del giorno 21 dicembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Con la Luna in orbita disarmonica (opposizione a Venere), la concretezza si perde fra le tante cose da fare.

I risultati stentano e la stanchezza ha presto la meglio. A fine giornata potreste sentirvi esausti e insoddisfatti: una notte di sonno vi ridarà la carica. Come al solito, riconoscete al volo una situazione vantaggiosa, che promette lauti guadagni. Ma stranamente vi manca un po’ di coraggio. Occhio: l’istinto di possesso se siete già in coppia rischia di prendervi la mano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non fate gesti inconsulti e non mettete la persona amata alle strette. Sta a voi offrire stimoli al partner per fargli superare la pigrizia e gettarsi con più entusiasmo nelle situazioni che gli proponete. L’incontro casuale con una persona, a qualche single, riserva grandi emozioni. Il suo pensiero continuerà a ronzare in testa per giorni, chissà...

Toro - L’oroscopo del 21 dicembre al segno del Toro sottolinea la possibilità che possa spirare un buon vento di serenità in ambito lavorativo. Con Mercurio dinamizzato dallo splendido trigono con il vostro Urano non avrete alcun tipo di problema. Un regalo inatteso nel frattempo vi farà molto piacere. Potete contare su un’organizzazione ben congegnata, ma ora è importante puntare su progetti nuovi. In coppia non lesinate le energie, il cielo favorisce ogni iniziativa. Se poi procedete con ottimismo, saprete vedere in ogni ostacolo un’opportunità. Interiormente pacificati ed emotivamente tranquilli, siete ben disposti a dare e a ricevere amore e a guardare con fiducia all’avvenire. Ascoltate i moti dell’animo e non negate il desiderio di stabilità e di intimità, che può far compiere un salto di qualità al rapporto.

Gemelli - ok amore. La Luna in Cancro vi infonde la sua energia positiva facendovi ritrovare la fiducia in voi stessi e la tranquillità. Progetti da realizzare e un vecchio sogno nel cassetto da mettere in pratica: visto alla luce della realtà attuale, potrebbe cominciare a prendere forma qualcosa di straordinario. Raccogliete le idee e stabilite con calma le vostre mosse se state ancora a lavoro. Solo così potrete avere la meglio su eventuali avversari e concorrenti. Ottima la giornata in coppia, magari per uscire insieme a fare gli ultimi acquisti di Natale o per dedicarsi esclusivamente alla famiglia e alle persona del cuore. Vi saprete destreggiare fra svariati impegni e ritagliarvi anche tempo per lo svago.

Cancro - Progetti di lungo respiro saranno all'ordine del giorno. Vi sentite appagati e amati, con la Luna nel vostro segno pronta a favorire ampiamente l’armonia interiore e affettiva. Farete un passo avanti e vi libererete una volta per tutte di quelli che non sono altro che fantasmi del passato. Plutone affarista vi darà in mano la carta vincente per rimpinguare con profitto i vostri interessi e cogliere occasioni d’affari. Costringete il partner, se non si deciderà ad accettare le vostre proposte, a prendere parte a un dialogo chiarificatore. Alla fine, tutto si risolve. Intanto, rispettate in modo intelligente le esigenze del vostro corpo, evitando di strafare con le forze fisiche e soprattutto a tavola.

Oroscopo e consigli delle stelle del 21 dicembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Giornata ottima e anche molto fortunata. Riuscirete a fare tutto con entusiasmo e coinvolgimento. Dovreste però cercare di non chiedere troppo a voi stessi. Occhio sempre a essere realisti: non ponetevi obiettivi quasi impossibili da realizzare. E ricordate: chi va piano... arriva sempre sano alla meta. Se vi doveste trovare a giustificare qualche vostra mancanza (non voluta) non arroccatevi dietro opinioni poco credibili: siate sinceri fino in fondo, vedrete che la vostra stima ne guadagnerà. Siate anche più malleabili e soprattutto sinceri anche in coppia. Riuscirete ad affinare sensibilmente l’intesa e la complicità con la persona amata, valorizzando ascolto, disponibilità e comprensione.

Con Giove a favore vi districherete nel campo economico. Non fatevi però travolgere dalla frenesia dello shopping, soprattutto in questo frenetico periodo prenatalizio.

Vergine - La Luna in Cancro vi farà incontrare le occasioni giuste per trovare molteplici punti d’accordo con un familiare incontentabile. Al contrario, con l’opposizione di Venere alla stessa Luna, vi troverete ad affrontare doveri, oneri e prove sia nel lavoro che in famiglia. State tranquilli, la vostra vena battagliera vi farà affrontare e risolvere brillantemente pesanti e intricate questioni. Se il partner vi biasima con affetto, accettate di fare autocritica senza rimuginare, anche se questo, si sa, è il vostro forte.

Imprimerete alla relazione la svolta che desiderate da tempo. Varrà la pena impegnarsi: il partner vi seguirà con convinzione. Se single, un'attrazione potrebbe farvi perdere la testa, mentre invece fareste meglio a non lasciarvi coinvolgere in una situazione così intricata. Una situazione professionale sta prendendo la piega giusta, grazie all’intervento di una persona che vi stima.

Bilancia - Con l’aiuto prodigioso di Plutone, metterete a punto le giuste strategie per aggirare contestazioni e portare a termine un affare. Saturno invece mette alla prova la vostra forza di carattere, ma voi sarete all’altezza delle situazioni. Lasciate emergere i lati più attraenti della vostra natura: gentilezza, amabilità, concretezza e arriverete dritti al successo.

Se non sapete come procedere con il partner, se negli ultimi tempi vi sembra che provi meno interesse per il rapporto, prendetevi una pausa di riflessione. Qualche gratificazione in vista nel campo economico: guadagnerete più del previsto. Se invece siete soli e soprattutto sentite di essere stanchi di esserlo, ricordate che non siete secondi a nessuno nel gestire i rapporti con creatività e seduzione. Concedetevi uno sfizio finora rimandato.

Scorpione - La Luna in Cancro sorride a Nettuno nel segno dei Pesci: per voi ne deriva una giornata piena di novità, di facce nuove, di posti sconosciuti. Potreste approfittarne per apportare dei cambiamenti alla solita routine o alla vita domestica. In certi momenti avrete l’energia di spostare una montagna, in altri invece non ce la farete ad alzare un braccio.

Avrete a che fare con qualche imprevisto. Non perdete la pazienza, tutto tornerà rapidamente a posto. Per i sentimenti, lasciate da parte le delusioni del passato e avvicinatevi con più fiducia ad una persona che vi sta ricoprendo di coccole. Se siete in stato singolo, non resisterete al fascino di una persona appena conosciuta e vi lascerete travolgere da un vortice di emozioni incandescenti! Nel lavoro la fatica non vi peserà. Sarete disponibili a trattenervi più a lungo o vi renderete disponibili a sbrigare più incombenze del solito.

Astrologia di martedì 21 dicembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Si inizia a stare a casa lasciandosi alle spalle il lavoro con il solito tran tran. L’umore però non è dei migliori.

Le incombenze prenatalizie saranno molte, ma non vi smonteranno. Riuscirete a far tutto per tempo con un’idea risolutiva, che vi farà risparmiare tanto e risolvere molti dubbi. Potrete riprendere in considerazione eventuali errori commessi nella vita sentimentale. Sarà necessario rivedere certi legami, per troncarli definitivamente oppure per provare a rinverdirli. Tanti punti in favore e tanti a sfavore di un accordo. Feeling da una parte, rivalsa dall’altra: sta a voi decidere da che parte stare. La persona amata apprezzerà le vostre proposte e attenzioni, ma non potrà fare a meno di rimproverarvi per le intemperanze. Stasera staccate rigorosamente la spina. Non rimandate più i vostri momenti di relax e godete dei vostri interessi culturali e spirituali.

Capricorno - Ci sono persone che non amano guardare in faccia la verità, perciò essere costrette a farlo potrebbe creare una grossa fatica. Usate tatto e gentilezza. Non tutti abbiamo la stessa sensibilità quindi, prima di aprire bocca contate fino a mille. Se da tempo avete un progetto nel cassetto, è arrivato il momento di tirarlo fuori. Avrete riconoscimenti e soddisfazioni. Altresì, avrete conferme e rassicurazioni dal vostro partner. Non potete continuare a chiudere gli occhi su quello che non va. Se è arrivato il momento di voltare pagina, non rimandate più: fatelo. I single potrebbero ritrovarvi innamorati senza capire com’è successo. Siete in attesa del grande amore? Con ascolto ed empatia, potrete conquistare il cuore e la mente di una persona davvero speciale. Dedicatevi ai vostri hobby e vi sentirete più gioiosi e socievoli.

Acquario - Sguardi che esprimono amore e complicità, ma a voi questo martedì non bastano. Prima di procedere, assicuratevi che l’altra persona sia veramente disponibile. Urano in ostile quadratura continua a pretendere da voi costanza, precisione e determinazione. Il comportamento scorretto di un collega intanto, non dovrebbe più disturbarvi. Ormai non può più nuocervi: avete scoperto il suo doppio gioco. Momento di riflessione o di lieve crisi nel rapporto di coppia. Trascorrerete giornate di lontananza fisica o solo emotiva dalla persona amata. Se il rapporto è stanco, non vi ostinate a fare finta di niente, perché le parole non bastano a supplire a una sensualità un po’ spenta. Provate a coinvolgere la persona amata nelle vostre passioni, potreste vivere nuove occasioni per rinnovare la vostra intesa. Evitate la confusione esterna, perché renderebbe ancora più confusa la vostra vita interiore.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 21 dicembre preannuncia una giornata birichina. La Luna cancerina, in opposizione a Venere, vi solleciterà, vi stuzzicherà, tenterà d’innervosirvi, ma voi rimarrete impassibili. Eviterete scelte affrettate, risposte poco assennate e riuscirete a impegnarvi in cose importanti. Anche nel lavoro dovete aspettarvi qualche contrattempo provocato da Plutone nemico. Al contrario, riceverete da Nettuno delle bellissime novità in amore, Il partner si farà più esigente del solito, ma saprete trovare le parole giuste per assecondarlo e trascinarlo in una coinvolgente sensualità. Lasciatevi travolgere dall’amore, che vi regalerà anche un bel romanticismo, scaldandovi il cuore con tanta dolcezza. Il vostro desiderio continua a essere acceso come un fiammifero da Plutone complice. Corpo e anima vibreranno all’unisono. Contate sull’aiuto incondizionato di un amico per affrontare, e forse risolvere una volta per tutte, una questione che pesa sul vostro cuore.