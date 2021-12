L'oroscopo di giovedì 30 dicembre 2021 è pronto a mettere in evidenza come sarà l'inizio della settimana. In primo piano in questo frangente la classifica stelline completa, affiancata dalle ormai immancabili previsioni zodiacali segno per segno. In questa sede ci occuperemo dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 30 dicembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 30 dicembre

Bilancia: ★★. Giornata di metà settimana non certo come nelle attese. Infatti, si preannuncia un giovedì quasi sicuramente da "ko". Affrontando le situazioni delicate non abbiate timore di scontrarvi con "certe verità", anche se vi appariranno piuttosto scomode. Caso mai, provate ad essere un tantino più equi cercando anche altri punti di vista. In amore, dovete essere molto generosi e altruisti verso il partner che, in questa fase, sembra essere molto instabile e decisamente preoccupato. Cercate di metterlo a proprio agio, facendolo sentire amato: dimostrategli tutto il vostro affetto. Single, rimandate una decisione delicata che riguarda la persona che vi piace: presto nuovi eventi vi porteranno alla soluzione migliore e definitiva.

Nel comparto lavoro intanto, durante questa giornata sarete soggetti a distrazioni, dimenticanze e qualche contrattempo: attenzione quindi ai documenti e altro, potreste perderli per davvero.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali prospettano un giovedì davvero ottimo. La giornata non si presenterà affatto negativa, anzi, diciamo che le cinque stelline regalate dagli astri faranno valere tutta la loro potenza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In amore le geometrie astrali del cielo infatti saranno a vostro favore: concentrazione e inventiva garantiranno buoni risultati. In coppia tutto procederà senza problemi: finalmente potrete dire di aver raggiunto una bella sintonia nel rapporto. D'obbligo quindi iniziare a programmare il prossimo weekend che, ne siamo certi, sarà all'insegna della passione più sfrenata.

Single, dedicate più tempo libero a cercare nuove amicizie, oppure allo svago ma sempre tenendo d'occhio i vostri interessi sentimentali: sappiate che il tempo passa e non ritorna... Nel lavoro, potrete spendere con piacere ma anche incrementare le vostre entrate con abile intraprendenza: le stelle vi incoraggeranno a osare per ottenere sempre di più.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 30 dicembre al Sagittario predice una giornata altamente positiva a tutti gli effetti. Alla maggior parte di voi potrebbe andare davvero ottimamente. In effetti le possibilità per momento d'oro ci sono tutte, soprattutto in campo lavorativo e relazionale. In amore, le stelle vi infonderanno una carica sensuale incommensurabile.

La giornata sarà vivacissima e ricca di sorprese intriganti: allora divertitevi, ovviamente solo con il vostro partner. In tanti sarete socievoli e aperti come mai in questi ultimi tempi: ogni tassello, praticamente, andrà ad allinearsi da solo nel vostro complicato puzzle sentimentale. Per i single: riceverete delle dichiarazioni inaspettate che parleranno dritto al vostro cuore: accogliete ogni cosa senza timore; unica raccomandazione, non mollare. Nel lavoro, tutto procede tranquillo grazie agli sforzi dei giorni passati. Ma non cullatevi troppo sugli allori e continuate ad impegnarvi con costanza.

Oroscopo e stelle del giorno 30 dicembre

Capricorno: ★★★★. Una giornata decisamente non negativa, relegata alla routine questo si, ma pur sempre degna di essere vissuta nel migliore dei modi.

Anche se probabilmente la partenza non sarà all'altezza delle attese, nel corso del pomeriggio e poi la sera qualcosa di positivo arriverà. In merito agli affetti, un leggero malessere potrebbe incitarvi a dedicare più tempo alla persona amata. Alla vostra relazione di coppia potrebbe giovare un chiarimento. Volendo, prendete pure delle iniziative mai prese fin d'ora, anche se vi dovessero sembrare un po’ folli. Single, un consiglio: converrà darsi una mossa in certe situazioni affettive. O forse preferite passare il resto della vostra vita davanti alla tv? In questo frangente le stelle sono abbastanza benevole: approfittatene! Nel lavoro, vi deciderete (forse) a mollare un po’ la corda. Vi godrete momenti di pace e tranquillità solo tenendo sotto controllo nervi e carattere.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno preannunciano una giornata buona, a tratti anche portatrice di un pizzico di fortuna, il che non guasta mai. Valutato con le quattro stelle della normalità, il periodo invita ovviamente ad osservare una certa prudenza in certe circostanze. In campo sentimentale, cercate di evitare promesse e/o prese di posizione impegnative, poiché non sareste molto in grado di mantenerle. Aggiungiamo di più: sforzatevi di restare sempre sulla stessa linea senza cambiare idea sulle questioni aperte. Inutile sbraitare soltanto perché la persona che amate ha un pensiero diverso dal vostro. Single, sicuramente arriverà un invito ad hoc che potrebbe dare una immensa soddisfazione: accettatelo senza timore, cercando di trascorrere questa giornata e soprattutto la serata senza pensare ai soliti problemi.

Nel lavoro, un goffo tentativo da parte di un collega nell'imporre il proprio punto di vista potrebbe sfiorare l’arroganza, facendo precipitare di colpo la vostra stima nei suoi riguardi.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 30 dicembre prevede un prossimo giovedì splendido, quindi non porterà ansie o grosse problematiche. Anzi, a venire incontro sarà senz'altro il positivo supporto di Venere in sestile al vostro Nettuno. In amore parlando di coppie, sarà un giorno indimenticabile: avrete la certezza che la persona che avete al vostro fianco è quella giusta e lo sarà per sempre. Rallegratevi. Il consiglio, comunque, è quello di non dare per scontate certe cose, anche se in realtà potrebbero sembrarvi lampanti.

Single, troverete la persona giusta a pochi passi da voi, entro oggi o domani: pronti a scommettere? Bene, ne riparleremo di sicuro. Forse è giunto il tempo per tentare di dipingere uno scenario nuovo da investire nella vostra vita sentimentale. Saranno tante le possibilità su cui puntare. Il lavoro andrà in modo ottimale in ogni situazione. Gli astri invitano a rilassarsi: non preoccupatevi più di tanto delle cose che eventualmente non dovessero girare come vorreste. Presto arriveranno ottime notizie.

Classifica oroscopo del 30 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa della giornata del 30 dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita?

La giornata di giovedì mette di buon umore gli amici del Leone, visto che il proprio segno è stato valutato al top, quindi inserito meritatamente in prima posizione nella scaletta odierna. A "respirare" l'aria fortunata presente al vertice della classifica, sono altri quattro segni che andremo subito a svelare nel prospetto seguente.

Le stelline di giovedì 30 dicembre: