L'Oroscopo della settimana dal 3 al 9 gennaio 2022 è pronto a svelare come andrà la prima settimana piena del nuovo mese, nonché del nuovo anno. Sul piatto della bilancia le previsioni astrologiche settimanali valide per l'intero zodiaco. Dicembre ha lasciato tante situazioni in sospeso, a volte domande senza risposte e, nella peggiore delle ipotesi, sogni ancora da vivere pienamente. A consolare un po' tutti la consapevolezza che sta per arrivare una nuova fase, sicuramente portatrice di opportunità, occasioni da cogliere e sentimenti da vivere finalmente secondo il volere del cuore.

A dare delle indicazioni generali, ovviamente diverse per ogni singolo segno, l'Astrologia settimanale: pochi ma buoni i segni più fortunati della settimana, anche se ai simboli astrali restanti nulla sarà precluso a priori.

Scopriamo insieme cosa avranno in serbo per noi le stelle, con l'oroscopo settimanale su amore e lavoro protagonisti assoluti.

Previsioni oroscopo settimanale, da Ariete a Cancro

Ariete - Una settimana sicuramente luminosa. In amore, qualunque sia la vostra condizione sentimentale, comunque vadano le cose tra voi e il partner in questo periodo, avete un asso nella manica che potrete sfruttare con la massima destrezza, cioè un’intesa sessuale entusiasmante. Approfittatene per vivere giornate appassionanti.

Un flirt molto piacevole potrà lusingare quanti tra voi sono singoli. Nel lavoro, le tensioni accumulate negli ultimi tempi potrebbero esplodere improvvisamente in questo periodo se svolgete una professione indipendente: Mercurio e Plutone segnalano problemi, cambiamenti non sempre favorevoli. Forse avete affrontato con superficialità una certa questione!

Periodo decisamente migliore per chi lavora alle dipendenze altrui.

Toro - Per i giovani del segno le cose andranno decisamente meglio, nuovi e avvolgenti incontri, relazioni passionali e molte delle quali avranno anche dei risvolti positivi. Le relazioni appena iniziate assumeranno nel breve una certa concretezza, saranno durature e certe.

Quindi se l’amore non vi farà assopire, lo stesso potrà dirsi anche negli altri settori, dove tutto vi vuole al centro dell’attenzione e attivissimi come non mai. Il settore professionale esige un programma da rispettare. E qualcuno di vostra conoscenza, un socio, un capo, un collaboratore fidato, potrà darvi qualche problema di natura privata, forse stufo di un comportamento non esiterà a rompere un rapporto oltre che personale soprattutto lavorativo. Non vi perderete d’animo e farete di un problema un’opportunità che si rileverà determinante per il vostro futuro.

Gemelli - Ventata di entusiasmati novità in arrivo per molti del segno. Una relazione affettiva gioiosa sarà la fonte primaria di ogni vostra energia, della vitalità più profonda, di quel senso di grande appagamento per cui vale la pena vivere.

Per qualcuno ci sarà il ritorno di un antico amore, per altri di una persona che già in passato vi aveva corteggiato e ora torna alla carica. Per i più giovani potrà nascere un rapporto importante. Nel lavoro non male questo periodo per tutti coloro che hanno un’attività dipendente: il settore più favorito dalle posizioni planetarie è certo quello amministrativo, ma buoni risultati verranno anche dagli altri. Chi ha compiti esecutivi saprà mostrarsi particolarmente perspicace e avveduto nelle proprie mansioni, tanto da meritare apprezzamenti e magari un fuori busta.

Cancro - Svolte professionali in vista proprio in questo inizio anno. In amore vi piacerà questo periodo, scandito da Venere nella casa numero sette del Capricorno.

Sarà un periodo molto felice per chi è innamorato e non ha dubbi sul fatto di essere ricambiato. Sarà felice la settimana anche per i single e i più giovani: gli incontri non mancheranno e qualche cosa potrebbe succedere. Vi sentirete affascinanti, avrete voglia di conquiste e sarete attenti a cogliere ogni opportunità. Nel lavoro gli astri consigliano di prendersela comoda, di non investire troppe energie nella riuscita professionale, di rallentare un po’ ritmi. Potreste, infatti, trovarvi nella situazione poco piacevole di impegnarvi tanto e ottenere poco, e questo sarebbe molto frustrante. Guardatevi alle spalle, è sempre meglio essere prudenti e non fidarsi di nessuno.

Previsioni della settimana, l'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali della prossima settimana vi vedono gaudiosi e solari, sempre più energici e pronti a qualsiasi cosa possa farvi stare bene. Finalmente vi convincerete che la vita bisogna prenderla per il suo giusto verso e niente e nessuno può negarvi la felicità quando arriva, seppur contrastata e piena di notevoli difficoltà. La ragione è sempre la regola principale della vostra legge esistenziale e a volte difficilmente vi siete lasciati andare anche davanti a delle prospettive allettanti e di grande felicità. Forse troppo presi dalle responsabilità, che pur essendo alcune volte troppe ed esagerate, in certe situazioni vi sforzate nel portare a termine ogni impegno, anche a costo di rimetterci in prima persona.

Fortunatamente l’entrata di Giove in Pesci vi darà voglia di vivere con piacere la vita, godendovela al punto giusto e rompendo anche certe barriere che tenevano troppo stretti a regole obsolete e spente. Siete sempre i soliti affidabili, e la vostra tenacia e imparagonabile.

Vergine - Non mettete troppa carne a cuocere per adesso. Bisognerà prima avere le idee chiare su come affrontare le varie scelte. L’importante sarà saper ben rispecchiare la propria identità, sia nella vita professionale che in quella privata. Le relazioni affettive miglioreranno e non saranno così devastanti come nell’ultimo periodo. Certo, di strada da fare ce n'è ancora tanta, ma grazie alle benevolenze Gioviana arriveranno accordi e rappacificazioni, molte relazioni riprenderanno a veleggiare verso qualcosa di costruttivo e il coinvolgimento in interessi comuni potranno dare una scossa benefica alla coppia.

Anche rimettendosi in gioco riprenderanno alleanze, e quella complicità che vi renderà uniti verso un unico obiettivo. I single gongoleranno con nuovi incontri, relazioni passionali, coinvolgimenti e sentimenti da coltivare. Questa prima settimana dell'anno sarà importante anche per il lavoro: se ci saprete fare sarà grande il riscatto personale.

Bilancia - Uomini e donne, giovani e meno giovani, bambini e anziani, insomma il senso del concetto stellare è piuttosto positivo. Spetterà solo a voi sfruttarne interamente il suo portentoso apporto e non vi mancheranno le qualità adatte per poterne ricavare il massimo. Il grande riscatto è in arrivo, ma ancora siete agli albori di quello che sarà l’apoteosi del grande successo e sotto certi aspetti anche di popolarità.

Anche Giove, il pianeta delle grandi fortune, adesso sarà alleato indissolubile e grande pilastro di vita. Finalmente non sarà più in dissonanza, e farete bene a programmarvi sin da subito cosa vorrete ottenere, con gli interessi a seguito dopo anni di carestie e dissapori. Settimana generosa nel lavoro: su un piatto d’argento una serie notevole di nuove opportunità floride e copiose. Ottimo il periodo per vedere sbloccare finalmente una situazione che vi ha stressati: opportunità per brindare a un successo che, pur tardivo, rimpolperà le finanze.

Scorpione - L’amore questa settimana potrà arrivare anche sotto le mentite sembianze di una vecchia amicizia. Non meravigliatevi se una mattina vi sveglierete e guarderete con occhi diversi dal solito un amico/a, che al vostro cospetto sembra non aspettare altro che un vostro cenno di intrigante complicità.

Da qui a breve potreste chiamare "amore" una persona per voi davvero unica. Nel settore del lavoro continuano le opportunità e i nuovi progetti. Sarete chiamati a rivestire nuovi e importanti ruoli capaci di implementare fortuna e nuove energie. Non mancheranno le belle idee da mettere a fuoco e non mancherà neanche chi li apprezzerà. Ottimo il momento per gli investimenti finanziari e per gli affari: da giovedì un incremento di cassa farà esultare, arriveranno le entrate tanto attese e che seppur voleranno senza sostare dal conto corrente. Serviranno per lo meno a colmare un disavanzo che da tempo infastidiva il sonno notturno.

Oroscopo 3-9 gennaio, previsione settimanale da Sagittario a Pesci

Sagittario - Questa settimana attenzione ai passi falsi. In amore vi sentite inquieti? Se qualche strano pensiero turba la vostra mente o vi scoprite a perdervi in mille fantasticherie e illusioni d’amore, non dovete preoccuparvi: se tutto ciò accade, è solo perché Marte, in transito nel vostro nono campo, sarà in buon aspetto. Non si escludono piccoli litigi con il partner. Chi ha una storia d’amore importante potrà essere punto dal sospetto e reagire con frenetici interrogatori al partner: la gelosia, soprattutto poi se completamente ingiustificata, potrebbe avvelenare un periodo. Per qualcuno potrà essere difficile resistere all’idea di un’avventura extra-coniugale.

Nel lavoro periodo complicato. Le relazioni di gruppo si faranno discontinue e, qualche volta, apertamente conflittuali. Non cercate di battere gli altri sul loro terreno, potreste ritrovarvi intrappolati. Limitatevi a stare il più possibile alla finestra, osservate quel che accade e riservatevi di agire in un secondo tempo. Cioè, quando il cielo sopra di voi segnalerà che la via è libera per agire.

Capricorno - Non vi saranno aspetti pesanti o di grande dissonanza ma sicuramente non avrete occasione per poter dormire sereni tra due guanciali. Questo è quello che si presenta all’orizzonte nella prima settimana piena di gennaio. Ci saranno comunque degli appigli piacevoli e di grande soddisfazione, piccole rivincite e grandi nuove occasioni professionali che daranno una spinta. Fate attenzione che questo periodo potrebbero capitare situazioni non previste, se prese alla leggera potranno dare conseguenze poco simpatiche. L’ambiente lavorativo, escludendo chi sta intorno, sarà fautore di novità per gli ottimi progetti del futuro, con o senza lotte. Nella vita del cuore qualche effetto cascata non mancherà, visto che le parole e gli atteggiamenti saranno un copione da ripetere giorno dopo giorno. Rischierete di avere reazioni inqualificabili con il partner, che se pur conoscendovi tenderà a sminuire le vostre incessanti ire professionali, ma non sarà così abile da farvi ritornare il sorriso sulle labbra così facilmente come si era prefissato.

Acquario - Il momento ideale per mettersi in mostra. Grazie a Mercurio e Saturno nel segno, sentirete crescere la voglia di abbandonarvi agli slanci sentimentali. La vicinanza della persona amata sarà rassicurante, ma vi renderete conto che, per garantirvi tale intimità, dovrete saper offrire qualche cosa in più in termini di tenerezza, considerazione, affettuosa attenzione. Settimana magica per chi è innamorato. Pensieri e parole, mai come in questo momento saprete abilmente esprimere con le parole più appropriate i vostri pensieri e le vostre sensazioni. Il partner resterà incantato ad ascoltarvi e crederà a tutto quello che direte. Senza dubbio avrete grinta anche nel lavoro: ci metterete anche impegno, determinazione, decisione. Dimenticherete dubbi ed esitazioni, per una volta tanto, sicché è probabile che i risultati arrivino. Privilegiati dalle stelle saranno soprattutto coloro che operano nella vendita: sarete spigliati, avrete i riflessi pronti, avrete la risposta giusta per ogni circostanza.

Pesci - Le previsioni astrali dal 3 al 9 gennaio vi ricordano che in molti siete appena usciti da una situazione intricata. Settimana spinosa per alcuni aspetti amorosi, stimolante per altri. Qualcuno attribuirà un’importanza fondamentale alla sfera sentimentale e si impegnerà per ottenere la maggiore intesa di coppia possibile. Altri invece entreranno in diretta competizione con il partner e il tentativo di dominare l’altro potrà essere la causa di non pochi malumori. Nel lavoro, settimana delicata almeno per quanto riguarda la professione: volete ottenere dei risultati, vi impegnate allo stremo, ma c’è sempre qualcosa che vi blocca. La situazione potrebbe farsi complicata soprattutto per coloro che sono liberi nella professione. Il segreto per ovviare a tutto ciò? Rilassarsi. Prendete quindi tempo.