Il mese di dicembre sta per giungere al suo termine e si prepara, con questo ultimo weekend, a lasciare il posto ad un nuovo mese e ad un anno ricco di emozioni per alcuni segni zodiacali. L'oroscopo di questo periodo, infatti, preannuncia l'arrivo di momenti indimenticabili per qualcuno, specialmente per coloro nati sotto al segno della Bilancia, accompagnati da un Toro e Ariete in grado di godere dei doni che la vita ha deciso di donare loro. Non poche soddisfazioni giungeranno, nel corso delle prossime giornate, anche per i nativi del Capricorno, pronti ad accogliere le varie buone notizie che già si ergono all'orizzonte.

Il weekend in questione, quindi, non sarà altro che un mix di emozioni e sensazioni in grado di portare il sorriso e la gioia a molti. Trascorrere determinati momenti in compagnia delle persone amate aiuterà ad allontanare i pensieri negativi e tutti i problemi.

Di seguito, l'Oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, l'oroscopo di questo weekend di transizione preannuncia l'arrivo di giornate intense e fortunate per coloro nati sotto al segno dell'Ariete. Sia in amore che in ambito lavorativo si avrà la possibilità di godere appieno dei vari frutti seminati lungo il cammino e sarà assai complicato spegnere il sorriso di un segno zodiacale come questo.

Circondarsi di persone fidate aiuterà a rendere il capodanno tra i migliori in assoluto.

Toro - anche per i nativi del Toro sembrano esserci buone notizie in arrivo. La felicità avvolgerà le prossime giornate senza troppi giri di parole e, almeno in apparenza, senza alcuna tipologia di intoppo. Il lavoro proseguirà a gonfie vele e potrebbe portare ad un guadagno maggiore con l'avvicinarsi del nuovo anno.

Chi attende da tempo una promozione potrà finalmente gioire, così come chi è alla ricerca del vero amore.

Gemelli - i Gemelli si ritroveranno immersi in una transizione un po' ambigua. Da un lato, il transito di Giove in questo segno zodiacale potrebbe portare qualche rallentamento in ambito lavorativo e non solo, ma al contempo, stando alle previsioni dell'oroscopo del nuovo weekend, l'avvicinarsi di Mercurio porterà con sé una o più notizie interessanti ed in grado di far tornare il sorriso sulle labbra dei Gemelli.

Cancro - la settimana appena trascorsa non è stata tra le migliori del mese di dicembre, ma la vicinanza di alcuni astri e la loro posizione favorevole porterà ad un celere miglioramento. La serenità avvolgerà i prossimi giorni senza alcun intoppo e la vicinanza delle persone amate servirà a far sentire quel caldo ed accogliente tepore che spesso viene dimenticato.

Leone - coloro nati sotto al segno del Leone, stando alle previsioni dell'oroscopo, avranno finalmente la possibilità di riprendere in mano la propria vita e mettere in ordine ogni ambito della stessa. Che si osservi alla sfera sentimentale, o semplicemente al posto di lavoro, il segno zodiacale in questione riuscirà a ristabilire quell'equilibrio che si credeva perduto da tempo.

Vergine - l'opposizione di Giove ha portato, nel corso delle giornate appena trascorse, qualche rallentamento fastidioso per il segno della Vergine, ma grazie all'avvicinarsi del weekend si avrà la possibilità di recuperare ogni cosa. Grazie alla vicinanza delle persone care, e grazie anche alle amicizie reali e sincere, chi è nato sotto al segno zodiacale in questione riuscirà a trascorrere un fine settimana con i fiocchi.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - il segno della Bilancia riuscirà a godersi al meglio i momenti che il weekend in questione ha deciso di donargli. L'oroscopo ha previsto l'arrivo di giornate entusiasmanti ed in grado di far gioire i nativi di questo segno zodiacale e tutte le persone che gli stanno attorno.

La gioia e la felicità, quindi, risulteranno contagiose per le persone care e per le amicizie sincere. Circondarsi di persone fidate aiuterà a rendere il capodanno migliore.

Scorpione - ottime notizie sembrano ergersi all'orizzonte per coloro nati sotto al segno dello Scorpione. La felicità e la fortuna avvolgeranno le giornate del prossimo weekend facendolo rientrare tra i migliori del vecchio anno. Secondo l'oroscopo, le varie notizie che sopraggiungeranno nel corso dei prossimi giorni aiuteranno lo Scorpione a mantenere alto il proprio umore ed a rallegrare le persone che decideranno di avvicinarsi a lui.

Sagittario - la fortuna avvolgerà i prossimi giorni senza alcun giro di parole e renderà il capodanno in questione il migliore in assoluto.

La vicinanza delle persone care ed il ritrovamento del vero amore aiuteranno a donare quel pizzico di felicità in più alle prossime giornate. Riuscire a trascorrere il weekend in questione con il sorriso sulle labbra non sarà affatto complicato.

Capricorno - come già anticipato, l'oroscopo del weekend di capodanno preannuncia l'arrivo di momenti interessanti per coloro nati sotto al segno del Capricorno. Grazie ad una posizione astrale favorevole, i nativi del segno zodiacale in questione potranno ricevere qualche notizia in grado di far gioire chiunque, specialmente considerando le varie soddisfazioni che si susseguiranno nel corso dei prossimi giorni.

Acquario - il transito di Mercurio aiuterà il segno dell'Acquario ad accumulare non poche soddisfazioni, specialmente in ambito lavorativo.

Sia l'ultimo giorno del vecchio anno, che il primo giorno del nuovo anno saranno giornate non poco fortunate. La vicinanza di Marte porterà un'ondata di energie nuove e rinnovate per coloro nati sotto al segno dell'Acquario.

Pesci - la fortuna, secondo le anticipazioni dell'oroscopo, ha già avvolto i giorni appena trascorsi della settimana in questione, ma non tutto proseguirà allo stesso modo. Qualche intoppo, con conseguente aumento di nervosismo e stress, potrebbe sopraggiungere nel corso del weekend di capodanno. La vicinanza delle persone care aiuterà a migliorare i giorni che stanno per sopraggiungere.