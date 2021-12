Lunedì 6 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna, Venere e Plutone transitare nel segno del Capricorno, mentre il Sole e Mercurio sosteranno nell'orbita del Sagittario. Giove insieme a Saturno, invece, proseguiranno il domicilio in Acquario, così come Nettuno continuerà il moto in Pesci. Urano, in ultimo, rimarrà stabile nel segno del Toro come Marte resterà sui gradi dello Scorpione.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Leone, meno roseo per Gemelli e Cancro.

Sul podio

1° posto Capricorno: amore top. La prima decade di casa Capricorno godrà a piene mani del sestile che Venere nel segno ingaggerà col duetto Marte-Nettuno d'Acqua e ciò, con ogni probabilità, si tradurrà in una giornata autunnale dove il feeling col partner sarà alle stelle.

2° posto Leone: poliedrici. La settimana dei felini potrebbe cominciare con una giornata decisamente dinamica, in particolar modo sul versante lavorativo, dove il segno di Fuoco si catapulterà su più fronti professionali facendo sempre attenzione a dosare le poche energie a disposizione.

3° posto Acquario: entrate extra. I nati Acquario, nel corso di questo giorno dicembrino, avranno buone chance di ricevere una somma economica che aspettavano da tempo, come un rimborso spese o il rientro di un prestito fatto ad un amico.

I mezzani

4° posto Sagittario: lucidi. Se sino a prima del Novilunio nel segno di sabato i nativi parevano non avere le idee troppo chiare sul versante professionale, da questo lunedì il trend potrebbe invertirsi in tal senso.

Da questa giornata e sino a sabato 11 dicembre, difatti, il segno Mobile sarà dotato di un'ottima lucidità mentale, la quale gli permetterà di evitare errori di distrazioni o perdite economiche nel campo del lavoro.

5° posto Scorpione: chiarimenti. La seconda decade dei nati sotto il segno dello Scorpione sarà presumibilmente favorita in materia di chiarimenti amorosi, con quest'ultimi che avranno un felice epilogo soltanto per i nativi che bandiranno inutili gelosie nei confronti della dolce metà.

6° posto Pesci: a volte ritornano. Lunedì che avrà ottime possibilità di mettere i nati Pesci dinanzi ad una fetta del loro passato poco piacevole e ciò avverrà tramite l'incontro di una persona a cui hanno voluto un gran bene. Sebbene possano sembrare ventiquattro ore perlopiù traumatiche, il dodicesimo segno zodiacale dovrebbe sfruttare tale giornata per archiviare definitivamente quella parentesi esistenziale, così da sentirsi finalmente libero da tale zavorra emotiva.

7° posto Toro: ripensamenti. Questa giornata autunnale potrebbe indurre i nati Toro, in particolare la seconda e terza decade, a mettere in discussione un progetto pratico o lavorativo che non appare più stabile come un tempo, decidendo di accantonarlo oppure di rivoluzionarlo del tutto.

8° posto Vergine: in disparte. La voglia di stare in mezzo alla gente, lasciarsi andare a lunghe chiacchierate o fare una capatina in quel pub con le amiche potrebbero non essere i desideri del segno della Vergine in questo lunedì, coi nativi che preferiranno starsene per i conti propri a rimuginare sugli ultimi accadimenti professionali.

9° posto Ariete: cocciuti. La determinazione è una qualità ma la stessa potrebbe sfociare in cocciutaggine fine a sé stessa per i nati sotto il segno dell'Ariete in questo giorno d'autunno, e il loro mood testardo non passerà inosservato ai vertici aziendali.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: scarsi risultati. La giornata inaugurale della settimana avrà, c'è da scommetterci, il sapore dell'insofferenza per i nati Cancro, i quali rimarranno alquanto delusi dai risultati blandi che trarranno dai loro progetti lavorativi in essere. Amore in stand-by.

11° posto Gemelli: comunicazione flop. Un deficit comunicativo nel ménage amoroso di casa Gemelli potrebbe rendere meno armoniosa l'atmosfera nel nido domestico, coi nativi che cercheranno invano di spiegare le proprie ragioni al partner ma quest'ultimo capirà fischi per fiaschi.

12° posto Bilancia: distratti. Semaforo acceso sul rosso per la prima decade di casa Bilancia per quanto riguarderà la fluidità mentale, in quanto i nativi risulteranno presumibilmente distratti durante lo svolgimento delle mansioni odierne e ciò aumenterà il rischio di gaffe sia dialettiche che pratiche.