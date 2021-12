L'oroscopo del mese di gennaio inaugura un 2022 piuttosto discreto per i nativi Toro, che potranno contare su una vita quotidiana più equilibrata, mentre l'Ariete continuerà a ottenere discreti successi al lavoro. Per il Cancro potrebbero arrivare importanti progetti ora che Giove si trova in trigono, mentre Leone potrebbe ricominciare finalmente a risalire al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di gennaio 2022 per la prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo gennaio 2022, 1ª sestina

Ariete: il nuovo anno inizia con ben pochi cambiamenti nel vostro cielo.

Il pianeta dell'amore Venere potrebbe rendere quest'inverno piuttosto duro da affrontare con il partner. Potrebbe esserci infatti qualcosa che potrete risolvere soltanto dimostrando i vostri sentimenti nei confronti della vostra anima gemella. Se siete single prima o poi questo vostro cuore di ghiaccio qualcuno dovrà pur scioglierlo. Apritevi dunque a nuove esperienze, anche se queste non dovessero andare bene. In ambito lavorativo Marte si troverà ancora nel segno del Sagittario, mentre Mercurio vi darà sostegno dal segno dell'Acquario. Buone idee dunque arriveranno per i vostri progetti, e avrete energie a sufficienza per riuscire a mettere in pratica la teoria. Voto - 6️⃣

Toro: che il 2021 non è stato un anno da incorniciare ormai l'avete capito.

Secondo l'oroscopo del mese di gennaio però, questo primo mese dell'anno potrebbe sancire una rinascita per voi nativi del segno. Dal punto di vista professionale infatti, pianeti come Giove e Marte tenderanno a essere favorevoli nei vostri confronti, il che significa che avrete maggiori possibilità di risalire la china, proponendo le vostre idee a chi può aiutarvi a realizzarle.

Per quanto riguarda i sentimenti Venere rimane in un'ottima posizione per voi, dunque continuerete a vivere sentimenti e emozioni forti all'interno del vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single, non si esclude la possibilità di nuovi incontri e nuove storie tutte da vivere. Voto - 8️⃣

Gemelli: settore professionale dove per la prima volta dopo tanto tempo potreste incontrare qualche difficoltà.

Stelle come Giove e Mercurio infatti non saranno più in una posizione così invitante, dunque potrebbe essere necessario correre ai ripari e preservare tutto il buon lavoro che siete riusciti a fare finora. Meglio quindi prendersi qualche rischio in meno, ma continuando a raggiungere risultati soddisfacenti. In ambito sentimentale sarà un mese tutto sommato tranquillo. Questo cielo non v'influenzerà più di tanto, dunque sarete voi a avere in mano la situazione. Impegnatevi dunque a dimostrare i vostri sentimenti al partner, o se siete single, fate qualcosa che possa attirare l'attenzione verso di voi. Un gesto unico, inaspettato, ma soprattutto romantico, sarà sicuramente di grande impatto. Voto - 7️⃣

Cancro: primo mese dell'anno tra alti e bassi per voi nativi del segno.

Questo cielo è favorevole solo a tratti con voi, ma sarà proprio in quei momenti migliori che dovrete riuscire a concretizzare. In amore dovrete dimostrare di sapervi prendere cura del partner e del vostro rapporto, dunque mostrate un po’ più di tenerezza e affetto, ma soprattutto, quando ci sono dei problemi da superare, siate presenti. Se siete single i rapporti con gli amici saranno i più importanti per voi al momento. Fatene tesoro dunque, e non spezzate questi legami. Per quanto riguarda il lavoro questo mese di gennaio si rivelerà molto interessante. Giove si troverà in trigono dal segno zodiacale dei Pesci, e apre le porte a nuovi progetti che potrebbero rivelarsi proficui e interessanti.

Attenzione soltanto a fine mese, quando Marte sarà in opposizione e vi toglierà via parecchie energie. Voto - 8️⃣

Leone: oroscopo del mese di gennaio che sancisce l'inizio di una nuova pagina della vostra vita, soprattutto dal punto di vista professionale. Giove infatti non sarà più in cattivo aspetto, e voi vi sentirete quasi liberi da un grande peso. Ciò nonostante non sarà una risalita immediata, in quanto Mercurio sarà contro di voi. Dunque, i buoni risultati potrebbero arrivare, ma siate in grado di calcolare eventuali imprevisti. Mese un po’ piatto invece dal punto di vista amoroso. Intendiamoci, i rapporti con il partner andranno bene, ma forse potrebbe essere necessario dedicare un po’ d'attenzione in più alla vostra anima gemella.

Discorso simile per i cuori solitari. Curate di più i rapporti sociali. Quando infatti gli amici vi chiederanno di uscire insieme, non cercate scuse. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale che rimane eccellente durante il mese di gennaio. Venere in trigono illuminerà ancora il vostro rapporto, permettendovi di vivere una relazione sana e romantica, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda i cuori solitari non mancheranno avventure romantiche che se sfruttate bene, potrebbero avere interessanti conseguenze. Per quanto riguarda il lavoro invece sarà meglio correre ai ripari. Il pianeta Giove infatti potrebbe rendere questa prima parte dell'anno molto difficile da gestire.

Per fortuna ci saranno astri come Marte e Mercurio a sostenervi, ciò nonostante per ottenere risultati soddisfacenti dai vostri progetti, sarà necessario non essere superficiali e metterci tutto l'impegno necessario. Voto - 7️⃣

