L'oroscopo della giornata di giovedì 30 dicembre vedrà un Leone piuttosto previdente in amore per via della Luna in quadratura, mentre Giove permetterà ai nativi Cancro di mettere in piedi nuovi progetti lavorativi. La Luna e Venere favorevoli per Scorpione permetteranno ai nativi del segno di respirare amore, mentre Pesci si mostrerà piuttosto generoso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 30 dicembre.

Previsioni oroscopo giovedì 30 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: giornata quasi anonima per voi nativi del segno, colpa di un cielo che sembra quasi essersi dimenticato di voi.

In amore Venere in quadratura rovina i vostri piani romantici, ciò nonostante continuerete a credere nell'amore, e provando e riprovando, forse arriverà qualcosa di bello anche per voi. Sul fronte professionale senza Giove al vostro fianco, sarà meglio non essere troppo ambiziosi. Voto - 6️⃣

Toro: un po’ sfortunati in questa giornata di giovedì a causa della Luna in opposizione. Ci sarà ancora Venere a darvi una mano, questo sì, ma in questo giovedì per quanto riguarda i sentimenti, sarà necessario non essere troppo invadenti o esigenti nei confronti del partner. Se siete single potreste essere impegnati a fare altre cose. Meglio così per questa giornata, non avrete tempo da dedicare ai sentimenti.

Nel lavoro Giove in sestile e Mercurio in trigono saranno di grande aiuto per risalire la china. Voto - 7️⃣

Gemelli: vita professionale non eccezionale a causa di Giove e Marte contro di voi. Dovrete pazientare ancora qualche giorno prima che Mercurio venga in vostro soccorso a raddrizzare la situazione. Per il momento dunque, non volate troppo in alto.

Giornata stabile in quanto a sentimenti secondo l'oroscopo di giovedì 30 dicembre. Il vostro umore sarà tutto sommato buono, e non vi mancherà la voglia di trascorrere del tempo con i vostri cari. Occhio però alle energie. Voto - 7️⃣

Cancro: vita di coppia che assumerà maggior spessore grazie alla Luna in trigono. Ci sarà il sereno tra voi e il partner finalmente, e v'impegnerete per trovare l'equilibrio giusto nel vostro rapporto.

Se siete single sarete più emotivi, soprattutto i nati nella terza decade. In ambito lavorativo Giove vi permetterà di avviare nuove trattive per nuovi progetti. Voto - 9️⃣

Leone: sfera sentimentale sottotono secondo l'oroscopo. La Luna in quadratura metterà in difficoltà i rapporti con il partner. Se il partner avrà qualcosa da dirvi, ascoltatelo, perché probabilmente avrà ragione, perché voi al momento non vedete bene la situazione che vi circonda. Se siete single sarà meglio essere piuttosto previdenti. Sul fronte professionale la situazione migliorerà lentamente, e proprio per questo non bisognerà essere frettolosi. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale positiva in questa giornata per voi nativi del segno.

Luna e Venere in connubio tra loro rafforzeranno il legame che unisce voi e la vostra anima gemella. Se siete single tutto vi sembrerà più semplice e possibile. Nel lavoro Mercurio è ancora dalla vostra parte, ciò nonostante Giove in opposizione potrà creare dei problemi, dunque meglio non fare il passo più lungo della gamba. Voto - 8️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di giovedì 30 dicembre tutto sommato discreto, anche se queste stelle ancora non sono dalla vostra parte. In ambito amoroso non aspettatevi momenti estremamente romantici, ciò nonostante l'atmosfera che si creerà tra voi e il partner sarà più che sufficiente per non cadere in malintesi. Se siete single godetevi questo periodo dell'anno così come verrà, senza avere troppe aspettative.

In ambito lavorativo sarete un po’ disorientati ora che Giove non è più favorevole, ciò nonostante non durerà per molto questa situazione. Voto - 6️⃣

Scorpione: vita sentimentale molto romantica in questa giornata per voi nativi del segno. Con la Luna e Venere in ottimo aspetto, single oppure no, avrete modo di respirare amore, in famiglia, con il partner o con i vostri amici. Per quanto riguarda il lavoro Giove in trigono inizierà a portare i primi vantaggi, che dovrete saper sfruttare appieno. Voto - 9️⃣

Sagittario: previsioni astrali forse un po’ anonime, ma siete in attesa che la Luna venga a farvi visita, cioè domani. Questo significa che in amore questa sarà una giornata di passaggio, perfetta per organizzarsi al meglio e dà il massimo per l'ultima giornata dell'anno.

Sul fronte lavorativo con Giove in quadratura potrebbe spuntare qualche perplessità, dunque siate vigili. Voto - 7️⃣

Capricorno: precisi e pignoli come siete per via di Mercurio nel segno, sul fronte professionale non vi sfuggirà nulla che possa impedirvi di raggiungere l'eccellenza con le vostre mansioni. Giove in sestile inoltre, vi aiuterà a consolidare la vostra posizione. In amore Venere rimarrà nel vostro cielo anche in questi ultimi giorni dell'anno e, insieme alla Luna in sestile, non mancheranno momenti emozionati, anche per voi cuori solitari. Voto - 9️⃣

Acquario: scavando a fondo potreste scoprire che c'è qualcosa che non va nella vostra relazione di coppia. Questa Luna in quadratura potrebbe farvi comprendere che ci sarà qualcosa da sistemare.

Cogliete l'occasione dunque per riparare eventuali problemi avuti con la persona che amate. In ambito lavorativo sarà una giornata piuttosto tranquilla, che scorrerà in modo fluido e piacevole. Voto - 7️⃣

Pesci: vi mostrerete piuttosto generosi in questa giornata secondo l'oroscopo, merito di Venere e dell'astro argenteo in buon aspetto. Single oppure no, chi sta intorno a voi sicuramente apprezzerà il vostro modo di fare. Per quanto riguarda il lavoro, Giove nel segno porterà importanti occasioni per potersi cimentare in progetti sempre più articolati, complessi, ma entusiasmanti. Urano in sestile inoltre promette ottimi risultati sul lungo termine. Voto - 9️⃣