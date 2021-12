L'oroscopo della giornata di sabato 11 dicembre vedrà un Gemelli sotto pressione a causa della Luna in quadratura, mentre la Bilancia riuscirà a mantenere i nervi saldi al lavoro. Il Capricorno potrà contare su una relazione di coppia stabile, mentre il pianeta dell'amore sosterrà i nativi del Toro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 11 dicembre.

Previsioni oroscopo sabato 11 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: cielo sereno per quanto riguarda le questioni lavorative. Pensate e portare avanti i vostri progetti professionali, mentre Mercurio in trigono dal segno del Sagittario, e Giove in sestile faranno il resto.

Per quanto riguarda i sentimenti vi servirà un aiuto in più se volete provare a stupire la vostra anima gemella, o la vostra fiamma qualora siate single. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale fantastica in amore secondo l'oroscopo di sabato 11 dicembre. Venere e Luna saranno vostri alleati e vi sentirete pervasi da un grande desiderio di romanticismo. Se siete single la voglia di trovare l'amore non manca, ma chiaramente dovrete fare qualcosa per realizzare questo vostro desiderio. Per quanto riguarda il lavoro mantenete alta l'attenzione, e calcolate ogni imprevisto. In questo modo, riuscirete a mettere insieme buoni risultati. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali non in linea con le vostre aspettative a causa della Luna in quadratura.

Potreste sentirvi sotto pressione, soprattutto in amore. Attenzione dunque al vostro atteggiamento, perché facilmente potreste causare qualche piccolo disagio con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro ci vorranno nervi saldi e massima attenzione a ogni piccolo errore. Voto - 6️⃣

Cancro: periodo favorevole dal punto di vista amoroso grazie alla Luna in trigono dal segno dei Pesci.

Potreste essere in grado di sbloccare una situazione di stallo con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di superare gli ostacoli che si metteranno tra voi e il successo, grazie soprattutto a un energico Marte in trigono dal segno dello Scorpione.

Voto - 8️⃣

Leone: un quadro astrale sicuramente non eccezionale, ma più che sufficiente per riuscire a mettere in piedi una giornata più che discreta. In ambito sentimentale potrebbe essere un po’ di distanza nel vostro rapporto un po’ anonimo. Cercate di movimentare la situazione, ma senza esagerare. Se siete single date più spazio ai vostri amici. Nel lavoro meglio dare un'attenta revisione ai vostri progetti prima di dichiararli conclusi. Voto - 7️⃣

Vergine: non l'inizio di fine settimana che speravate secondo l'oroscopo. Con la Luna che si mette tra voi e le vostre faccende di cuore, cuori solitari o meno in questa giornata potrebbe non essere così semplice conquistare il cuore della persona che amate, nemmeno con Venere in trigono.

Molto meglio nel lavoro, anche se Mercurio in quadratura potrebbe portarvi fuori strada. Pensate due volte prima di agire. Voto - 6️⃣

Bilancia: riuscirete a rimanere ben concentrati sul posto di lavoro secondo l'oroscopo della giornata di sabato 11 dicembre. Giove sta per preparare le valigie, ma non vi lascerà senza prima aiutarvi a concludere una questione molto importante. In amore non siete ancora nelle condizioni ideali per godervi al meglio il vostro rapporto, ciò nonostante questo non vorrà dire che dovrete gettare la spugna. Se siete single dovrete avere tanta pazienza in questa giornata. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale solida e convincente dal punto di vista sentimentale.

I rapporti con il partner andranno a meraviglia grazie a questa Venere in sestile, accompagnata da una luminosa Luna in trigono. Se siete single potrebbe essere il weekend che stavate aspettando. In ambito lavorativo anche se questo cielo non è completamente dalla vostra parte, dovrete impegnarvi per mantenere le promesse che avete fatto. Voto - 7️⃣

Sagittario: non sarà una giornata facile da gestire in amore a causa della Luna in quadratura dal segno dei Pesci. Attenzione a non causare malintesi tra voi e la vostra anima gemella. Avete infatti un bel rapporto, non rovinatelo per delle questioni da poco. Se siete single dovrete cercare di mettere da parte i vostri dubbi su una persona che sta diventando sempre più importante.

Nel lavoro saprete prendervi cura sapientemente delle vostre mansioni, grazie a un ottimo Mercurio nel segno. Voto - 7️⃣

Capricorno: potrete contare su una splendida relazione di coppia grazie a una stabilissima Venere nel segno accompagnata da una romantica Luna in sestile. Emozioni e sentimenti non mancheranno, ma dovrete anche avere la maturità di non pensare solo alle emozioni, ma anche al benessere della vostra anima gemella. Se siete single potreste trovare modi originali di esprimere il vostro affetto. In ambito lavorativo attenzione agli imprevisti, perché potrebbero rivelarsi un grosso problema. Voto - 8️⃣

Acquario: ottima giornata per vivere una stabile e tranquilla relazione di coppia secondo l'oroscopo.

Non ci saranno stelle ad aiutarvi, questo sì, ma neanche a mettervi in difficoltà, dunque sarete voi artefici del vostro destino, e sicuramente riuscirete a fare un buon lavoro. Se siete single mettevi in gioco se volete trovare l'amore. In ambito lavorativo con Giove dalla vostra parte i buoni risultati non mancheranno. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale positiva dal punto di vista sentimentale. Una splendida Luna nel vostro segno vi accompagnerà verso un ottimo weekend, pieno di sentimenti e di emozioni da condividere con la persona che amate di più. Per quanto riguarda il lavoro Marte vi rende attivi, mentre Mercurio potrebbe rallentarvi. Ebbene, se qualcuno dovesse darvi un prezioso suggerimento, accettatelo senza riserva. Voto - 7️⃣