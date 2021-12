L'oroscopo della giornata di lunedì 6 dicembre vedrà un Leone piuttosto sereno in amore, ma un po’ troppo spendaccione, mentre Ariete dovrà saper cogliere e sfruttare le occasioni che arriveranno. Capricorno sarà particolarmente attratto dal partner, mentre Pesci sarà romantico e sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 6 dicembre.

Previsioni oroscopo lunedì 6 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che torna a ingrigirsi in questa prima giornata della settimana. Luna e Venere non saranno di grande aiuto per voi, ciò nonostante sappiate che le occasioni d'amore continueranno a arrivare.

Dunque, single oppure no, siate in grado di coglierle e sfruttarle. In ambito lavorativo invece ci sarà un'ottima atmosfera. Sarete molto sereni, sempre convinti di ciò che andrete a fare. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo della giornata di lunedì 6 dicembre che vedrà i sentimenti in risalto per voi. Con la Luna e Venere entrambi in trigono dal segno del Capricorno la vostra relazione di coppia non è mai stata così piacevole. Se siete single avrete tanti modi in mente per far piacere alla vostra fiamma. In ambito lavorativo continuano gli imprevisti, ma la forza di reagire e andare avanti nonostante tutto non vi mancherà, e questo è sicuramente un pregio. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata nel complesso tranquilla dal punto di vista sentimentale.

Questo cielo ha smesso di darvi fastidio, contemporaneamente però non aspettatevi grandi aiuti. Metteteci dunque un pizzico di originalità e fate felice la vostra anima gemella. Per quanto riguarda voi single, non smetterete di provare amore per gli altri, ma prima o poi dovrete anche prendere una decisione. Ottimo il settore professionale, nonostante Mercurio metta qualche imprevisto qua e là.

Voto - 8️⃣

Cancro: non sapete bene dove andare a parare in amore secondo l'oroscopo, non quando la Luna e Venere si mettono contro di voi. Inventare continuamente scuse non farà altro che allontanarvi dal partner. Se siete single va bene non avere voglia di innamorarsi, ma potreste dedicare più tempo ai rapporti sociali. In ambito lavorativo state faticando parecchio, ma alla fine vedrete che i risultati non saranno così deludenti.

Voto - 6️⃣

Leone: particolarmente sereni nel corso di questa giornata di dicembre. L'aria natalizia e di festa vi rende più sereni, soprattutto in amore, regalando tante emozioni al partner, ma attenzione a non bruciare tutte le vostre finanze. Ultimamente infatti, siete un po’ troppo spendaccioni, anche voi cuori solitari. Situazione tutto sommato stabile in ambito lavorativo, ora che Mercurio vi dà una mano. Non è ancora il momento della ripresa, ma state comunque facendo un buon lavoro. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno in ottimo aspetto, e vi permetteranno di godere di un fantastico rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda i single avrete una grande necessità di mostrare il vostro fascino e trovare una storia d'amore avvincente. In ambito lavorativo ci metterete tutto il vostro impegno con i vostri progetti, ma con Mercurio in quadratura, attenzione agli imprevisti. Voto - 8️⃣

Bilancia: non un inizio di settimana eccezionale per voi nativi del segno. Per quanto riguarda i sentimenti ci sono modi e modi di far valere le vostre ragioni, ma farlo con arroganza e d'impulso non vi aiuterà di certo. Se siete single alcuni rapporti potrebbero farsi improvvisamente silenziosi. Settore professionale in crescita nell'ultimo periodo, ma anche se otterrete buoni risultati, faticherete un po’ a essere felici.

Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale piena di emozioni secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 6 dicembre. Se siete single sarete un vulcano di sentimenti, ma aspettate il momento giusto per dichiarare quello che sentite. Se invece siete già impegnati largo alle emozioni e ai sentimenti più puri, tutti da dedicare alla vostra anima gemella. Nel lavoro potreste rallentare un po’ a causa di Giove, voi in ogni caso, non mollate. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà una giornata stimolante al lavoro grazie a Mercurio nel vostro cielo. Insieme a Giove e Saturno in sestile, procederete spediti con i vostri progetti, con una notevole creatività che porterà ottimi risultati. In amore sarete piuttosto sognatori, single oppure no.

Questa vostra caratteristica sarà sicuramente apprezzata dalla persona che amate, e potreste riuscire a creare un'atmosfera particolarmente romantica. Voto - 9️⃣

Capricorno: di ottimo umore in questo lunedì di dicembre grazie alla Luna e Venere entrambi nel vostro cielo. In amore sarete un crescendo di emozioni. Sfruttate questo momento positivo per proporre qualcosa di veramente bello al partner. Se siete single potreste riuscire a rimediare facilmente un appuntamento galante. Nel lavoro sarete pronti a reagire e affermare le vostre idee con grinta e professionalità, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Acquario: ci sarà una gran voglia di cambiamento in ambito professionale.

Questo cielo è ancora più che adatto per nuove iniziative e la vostra voglia di crescere, di fare e ottenere sempre di più non si ferma. Per quanto riguarda i sentimenti la vostra relazione è stabile al momento, dunque non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti al partner. Se siete single sarete piuttosto premurosi verso la persona che vi piace. Voto - 8️⃣

Pesci: dopo un weekend non così promettente, in questa giornata di lunedì mostrerete un atteggiamento più romantico e sentimentale nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single abbiate un po’ di pazienza prima di dichiararvi. Dedicate ancora un po’ di tempo per conoscere la persona che amate. In ambito lavorativo andrete bene con i vostri progetti, ma occorrerà fare molta attenzione agli imprevisti che vi lascia Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣