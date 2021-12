L'oroscopo della giornata di venerdì 24 dicembre prevede tante energie e un pizzico di ottimismo in più per l'Ariete, forte di Marte in trigono, mentre Leone avrà ancora qualche ora di Luna nel segno, prima di passare in Vergine. Passione e romanticismo torneranno a farsi sentire verso sera per il Toro, in vista di un Natale ottimo, mentre Acquario proverà sensazioni speciali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 24 dicembre.

Previsioni oroscopo venerdì 24 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che rimarrà discreta in questa vigilia di Natale.

Avrete tante energie a disposizione e con un po’ di ottimismo in più, passerete una buona giornata. Single oppure no, se ci credete veramente, potrete trascorrere bei momenti insieme alla persona che amate. In ambito lavorativo riuscirete a mettervi in pari con i vostri progetti grazie a Marte in trigono. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni della vigilia di Natale in rialzo secondo l'oroscopo. Già a partire dal primo pomeriggio, le cose in amore andranno meglio grazie alla Luna in trigono dal segno della Vergine. Venere inoltre vi aiuterà a essere più romantici, soprattutto i nati nella prima decade. In ambito lavorativo per il momento, una piccola pausa di riflessione potrebbe farvi comodo. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale purtroppo in calo secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 24 dicembre.

Con la Luna che si metterà in quadratura, potrebbe capitare qualche imprevisto o malinteso in amore. L'unico rimedio per far sì che la situazione non precipiti, sarà non essere impulsivi, e non causare malessere al partner o ai familiari. In ambito lavorativo potrebbe esserci qualcosa da ultimare, ma sarete felici di portare a termine qualche piccolo lavoretto.

Voto - 6️⃣

Cancro: vita di coppia un po’ più stabile in questa vigilia di Natale. Con la Luna che sosterà nel segno della Vergine per tutto il weekend, sarete più a vostro agio, e con quella voglia di trascorrere più tempo insieme ai vostri familiari. Se siete single non vi mancherà la voglia di socializzare. Magari potreste fare nuove e interessanti conoscenze.

Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione alle scelte che andrete a prendere. Voto - 7️⃣

Leone: potrete sfruttare ancora per qualche ora la buona posizione della Luna secondo l'oroscopo, quanto basta per dare un po’ di magia alla vostra vigilia di Natale. In amore infatti vi divertirà prepararvi alla giornata di domani, purché ci sia il partner al vostro fianco. Se siete single non rinuncerete a piacevoli compagnie per trascorrere al meglio la giornata. Nel lavoro potrebbe essere il momento di bilanci, e mettere in pratica le prime idee in vista del nuovo anno. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale positiva secondo l'oroscopo di venerdì. La Luna arriverà nel vostro cielo, e insieme a Venere non mancheranno passione e romanticismo tra voi e la vostra anima gemella.

Se siete single avrete sicuramente tutto quello di cui avete bisogno per delle festività entusiasmanti. In ambito lavorativo non è il miglior periodo in assoluto, ma con Mercurio favorevole diciamo che ve la caverete. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che ancora non eccelle per voi. Ciò nonostante con la Luna in buon aspetto riuscirete a stabilire una certa tranquillità nel vostro rapporto, utile per vivere serenamente queste feste. Se siete single mettete da parte i vostri impegni, e cercate di trascorrere più tempo con le persone che amate. In ambito lavorativo vi servirà qualche idea in più per continuare a ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Scorpione: Mercurio in sestile vi aiuterà a essere più competitivi al lavoro.

Giove inoltre si avvicina al segno dei Pesci, e presto arriveranno tante idee da trasformare in successo. In amore la Luna nel pomeriggio si troverà in Venere, e sarà utilissima per cercare di prepararsi al meglio per la giornata di domani. Se siete single sarete piuttosto sensibili e disponibili, soprattutto con quelle persone che davvero meritano e contano molto per voi. Voto - 8️⃣

Sagittario: oroscopo della vigilia di Natale che vedrà la Luna in quadratura per voi nativi del segno. Peccato, perché in amore potrebbe mancare quel romanticismo che tanto vi piace, ma per fortuna, ci sarà comunque una buona atmosfera e serenità tra voi e il partner. Se siete single cercate di essere più spensierati, soprattutto i nati nella prima decade.

Nel lavoro se necessario, meglio fare qualche ora di straordinario. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali ottime per voi nativi del segno. la Luna si troverà in trigono dal segno della Vergine, e in amore non mancheranno momenti pieni di emozioni tra voi e il partner. Se siete single vi sentirete in pace con voi stessi, con la voglia di stare insieme ai vostri amici. Nel lavoro potrebbe esserci da fare, ma riuscirete a fare tutto in tempo. Voto - 8️⃣

Acquario: oroscopo di venerdì in rialzo per voi nativi del segno. Avrete l'occasione di trascorrere una serena vigilia di Natale e recuperare terreno in amore ora che la Luna non è più in opposizione. Single oppure no, dunque sarà il momento di organizzarsi per vivere al meglio le prossime giornate.

In ambito lavorativo Giove sarà abile consigliere per aiutarvi a ottenere discreti successi. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo in calo a causa della Luna in opposizione, ma ricordatevi che Venere è ancora in sestile, dunque avrete ancora tante occasioni per rendere magico il vostro Natale. Single oppure no dunque, restate calmi, morbidi con gli altri, e non siate mai impulsivi, soprattutto voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro ci penserà Mercurio a indicarvi la via più adatta al successo. Voto - 7️⃣