L'oroscopo di venerdì 24 dicembre è pronto a rivelare come sarà la terza giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni zodiacali relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. In merito alla giornata in analisi, prima di passare a declamare uno ad uno i singoli segni ci preme fare una blanda analisi astrologica sul periodo. Il Sole si troverà sui gradi del Capricorno con la Luna presente in Vergine. Il pianeta Venere risulta in transito in Capricorno insieme a Plutone e Mercurio. Nel settore dei Pesci continua a transitare Nettuno, mentre Saturno e Giove spaziano in Acquario.

Stabile il pianeta Urano nel settore del Toro e Marte nel segno del Sagittario.

Di seguito tutti i dettagli dell’Oroscopo del 24 dicembre.

Previsioni zodiacali del giorno 24 dicembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Per alleviare l’effetto destabilizzante della Luna, fate scendere in campo il vostro spirito pratico e portate a termine ciò che avete in programma. Per sollevare l’umore, ricontattate gli amici che non vedete da tempo ed organizzate un incontro.

Lavoro. Tutto bene se vi atterrete alle tabelle di marcia, proseguendo per la vostra strada, senza farvi tentare da insidiose scorciatoie.

Amore. La forza dei sentimenti e la stabilità del vostro rapporto vi predispongono ad affrontare situazioni di maggiore responsabilità.

Salute. Per rimettervi in sesto ci vorrebbe proprio una bella passeggiata in campagna. Cammina, cammina, ogni piccola tensione svanirà.

Toro - L’oroscopo del 24 dicembre al segno del Toro rivela che con la Luna in Vergine la giornata promette bene.

Movimento, comunicazione e un look tutto nuovo da sfoggiare in vista di un appuntamento importante. Forniti del giusto mix di romanticismo e passione, tenerezza e sensualità, farete furore.

Lavoro. Scoprirete di avere molti punti in comune con chi lavora con voi, che fino ad ora non avevate avuto modo di conoscere ed apprezzare.

Amore. Bella intesa nella coppia. La disponibilità al confronto e la condivisione di interessi instaurano un clima di tenera complicità.

Salute. Tenete sotto controllo l’alimentazione e non esagerate con il caffè. Infusi di basilico o maggiorana aiutano a combattere la gastrite.

Gemelli - Ascoltate con attenzione i buoni consigli o quello che dicono gli altri e comprenderete a fondo cosa pensano delle vostre scelte.

Poi, però, procedete sul vostro percorso. Date il vostro aiuto ad un amico che conoscete da tempo: la vostra amicizia ne uscirà rafforzata.

Lavoro. Lasciando che la mente si sintonizzi su nuove prospettive, di pari passo vi verranno incontro cose e situazioni diverse ed inedite.

Amore. Non vi scoraggiate se state facendo progetti di lunga scadenza e non trovate le circostanze giuste per attuarle. Presto il cielo sarà più favorevole.

Salute. Non trascurate malanni latenti. Fate una bella dieta depurativa e tonificante consigliata da un esperto. Non abbandonatevi ai fai da te.

Cancro - Finalmente la Luna in Vergine si farà vostra complice e riuscirete a limitare le interferenze di familiari anziani sulla vostra vita privata.

Affermate a chiare lettere che siete stufi delle loro considerazioni fuori luogo e pretendete più rispetto.

Lavoro. Siate accorti e prudenti. Evitate d’invischiarvi in affari che in apparenza sono vantaggiosi, mentre in concreto lo sono di meno.

Amore. Non fatevi prendere la mano dalla rabbia per una decisione del partner che non avete condiviso. Trovate invece dei punti d’intesa.

Salute. Rilassatevi in luoghi verdi e silenziosi. Partecipate a qualche escursione in montagna, tutte attività che fanno bene al corpo e allo spirito.

Oroscopo e consigli delle stelle del 24 dicembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Non dovreste avere problemi questo venerdì, ma non contate troppo sulla prontezza di riflessi e sulla capacità di giudizio: meglio navigare a vista.

Il vostro intuito è al momento intorpidito. È consigliabile verificare le intuizioni, prima di dar loro credito.

Lavoro. Un progetto a cui tenete è in fase di decollo, quindi non siate impazienti e cercate di non rovinare tutto proprio sul più bello.

Amore. Molto dipende da quanto è importante il rapporto: se ci tenete, non siate polemici e non rimarcate ogni piccola mancanza.

Salute. Smalto e grinta al massimo, ma attenzione alle sudate. Il torcicollo è in agguato e non aspetta altro che un’occasione per sorprendervi.

Vergine - Il trigono della Luna nel segno con Sole e Urano vi sorregge proprio nel momento giusto, aiutandovi a concludere nel modo più opportuno e vantaggioso un affare importante.

Nell’ambiente familiare il clima si mantiene sereno. Finalmente una fase assolata e tranquilla.

Lavoro. Preferite affrontare i lavori in piena autonomia, potendoli gestire come piace a voi, secondo i metodi e gli orari più congeniali.

Amore. Fino a qualche tempo era impensabile, eppure adesso non vi vergognate di dire che, fra i progetti per l’avvenire, c’è il matrimonio.

Salute. Rispettare gli orari, sia quelli per alzarsi e addormentarsi, sia quelli del mangiare, è il primo segreto per un buon equilibrio fisico.

Bilancia - Con il tono umorale sotto i tacchi, che le prende dalla Luna in Vergine, i malintesi sono di casa. Lievi incomprensioni di coppia e malinconie. Avete un gran bisogno di “aria nuova” e di prendere decisioni che non possono essere più rimandate.

Lavoro. Diplomatici e affabili, vi guadagnate la fiducia di persone importanti che in futuro si riveleranno utilissime per l’attività o la carriera.

Amore. Un incontro molto intrigante vi aspetta dietro l’angolo: forse un’avventura fugace, che comunque vi regalerà emozioni dolcissime.

Salute. Riprendete fiducia nel vostro fascino e, tutto al più, se l’immagine allo specchio non vi convince, fate maggiore attenzione al look.

Scorpione - Non scaricate il vostro nervosismo in famiglia, ma cercate di razionalizzare e di individuare la causa del problema per risolverlo alla radice. Tutto un altro clima al lavoro: con la complicità delle stelle, potrete concludere un ottimo affare.

Lavoro. Afferrate al volo un’opportunità interessante, però state attenti a non urtare la suscettibilità di chi in futuro potrebbe esservi utile.

Amore. Una conquista vi stuzzica, eccita i sensi e l’orgoglio. Venere vi darà una mano, a patto che lasciate da parte la vostra irruenza.

Salute. In caso di cefalea, vi sarà d’aiuto un massaggio effettuato con i polpastrelli, esteso a tutta la zona interessata: testa, collo, spalle.

Astrologia di venerdì 24 dicembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La giornata prevede un’immersione totale nella routine, che servirà però a smaltire il lavoro arretrato e a rimettere ordine nelle finanze. Cercate di evitare discussioni e polemiche in famiglia, non porterebbero ad alcun risultato costruttivo.

Lavoro. Una proposta di lavoro potrebbe disorientarvi e far insorgere una marea di dubbi, anche se sarete allettati dall’idea di un avanzamento.

Amore. Non concedendo nulla alla fantasia, né alle emozioni dei sentimenti, rischiate di perdervi molte delle occasioni che vi si potrebbero presentare.

Salute. Dopo la doccia, un massaggio con una crema idratante farà bene alla pelle e servirà a farvi ritrovare il piacere di dedicarvi a voi stessi.

Capricorno - Giornata un po’ apatica, sia dal punto di vista emotivo che fisico. Qualche grattacapo continua a ronzarvi in testa, disturbando il sonno e il relax. In sogno potrebbe arrivare qualche messaggio a cui dedicare un’ampia e approfondita riflessione.

Lavoro. Qualcuno vi tiene sotto controllo, quindi evitate stratagemmi per risparmiare la fatica e mostratevi solerti e intraprendenti.

Amore. Sollecitati dagli astri che vogliono vedervi “sistemati”, potrete fare l’incontro giusto per vivere una lunga appassionante storia d’amore.

Salute. Fate ciò che vi pare e piace. Dal giardinaggio, ad una buona lettura, alla cucina, scegliete ciò che è meglio per voi.

Acquario - La giornata si preannuncia tranquilla come piace a voi, senza sussulti o imprevisti che possano distogliervi dalle occupazioni preferite. Smaltiti con calma gli impegni, potrete ritagliarvi un angolino tutto vostro per oziare e fantasticare in pace.

Lavoro. Dovete sciogliere qualche nodo dovuto ai malintesi che si creano quando la comunicazione non è perfetta: in tal senso l’esperienza sarà una risorsa.

Amore. Tutto bene fino a quando i ricordi sono fonte di commozione, ma quando vi impediscono di vivere con gioia il presente, meglio darci un taglio.

Salute. Luna ideale per un massaggio al viso eseguito dal basso verso l’alto, che aiuta a prevenire o a spianare le rughe d’espressione.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 24 dicembre mette in evidenza il fatto che non vi lascerete sfuggire un’occasione d’oro e con una mossa elegante e tempestiva porterete a termine con successo affari, trattative e conquiste.

Voglia di nuovi acquisti, creatività, recupero di un rapporto che attraversa un momento di crisi.