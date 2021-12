L'oroscopo della giornata di domenica 12 dicembre vedrà la Luna passare nel segno dell'Ariete, che potrà contare su un po’ di stabilità in più dal punto di vista sentimentale, mentre Leone riuscirà a esprimere più chiaramente i suoi sentimenti. Venere regalerà un'altra giornata senza troppi imprevisti al Capricorno, mentre Pesci potrebbe faticare un po’ a rendere proficua la giornata. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 12 dicembre.

Previsioni oroscopo domenica 12 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale splendente in questa domenica.

Sarà una giornata di sole dopo tante giornate di pioggia per quanto riguarda i sentimenti, e sarete in grado di coglierete l'attimo e regalare qualche momento di felicità al partner. Se siete single i vostri sorrisi saranno sicuramente più graditi. In ambito lavorativo sarete molto veloci a portare a termine i vostri incarichi, senza lasciare sbavature. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale grazie a Venere in trigono. Secondo l'oroscopo della giornata di domenica 12 dicembre avrete modo di dare soddisfazioni alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single saranno possibili nuove storie d'amore, dunque non smettete di sognare.

In ambito lavorativo c'è ancora stanchezza, e proprio per questo sarà necessario fare le cose con più calma. Voto - 7️⃣

Gemelli: avrete ancora un'occasione per chiudere bene questa settimana, ora che la Luna si troverà in buona posizione. Se avete commesso un errore in amore, fate ammenda e riprendete in mano il vostro rapporto.

Se siete single ci saranno ancora un po’ di nodi da sciogliere, ma l'ottimismo non vi mancherà di certo. In ambito lavorativo lo scambio di idee fra colleghi potrebbe esservi di grande aiuto. Voto - 8️⃣

Cancro: non una grandiosa giornata quella di domenica per i nativi del segno. La Luna da favorevole diventerà contraria, e non sarà facile per voi liberarvi di alcuni problemi che proprio non vogliono andare via.

Single oppure no dunque, dovrete essere in grado di superare prima questi problemi, prima di approcciarvi alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro ve la state cavando piuttosto bene, ciò nonostante meglio aspettare gennaio per mettersi all'opera di progetti più ambiziosi. Voto - 6️⃣

Leone: con la Luna che torna a giocare a vostro favore, sarete in grado di ridare vita alla vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo della giornata di domenica 12 dicembre. Se siete single valuterete nuove strategie amorose per trasformare un’amicizia in qualcosa di più. In ambito lavorativo anche se Mercurio si trova in buona posizione, meglio fare comunque attenzione, in particolare a Giove, che potrebbe ostacolarvi da un momento all'altro.

Voto - 8️⃣

Vergine: periodo un po’ altalenante ultimamente per i nativi del segno. Vergine rimane stabile in buon aspetto, ma la Luna nell'ultimo periodo è favorevole a tratti, rovinando talvolta le vostre imprese sentimentali. In questa giornata andrà un po’ meglio, single oppure no, ciò nonostante meglio comunque non spingersi troppo in là. Per quanto riguarda il lavoro le vostre idee di investimenti andrebbero riviste. Sicuramente basterà giusto qualche modifica per rendere il tutto più armonioso. Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata non molto convincente a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Avete ormai capito che le cose tra voi e il partner non vanno benissimo, ma proprio per questo è arrivato il momento di prendere in mano la situazione e sbloccarla.

Se siete single non vi sentite ancora pronti a nuove esperienze. Per quanto riguarda le questioni professionali, riuscirete ancora a essere sulla cresta dell'onda grazie a Giove, accumulando sempre buoni risultati. Voto - 6️⃣

Scorpione: anche se Giove rimane negativo ancora per un po’, impegnatevi al lavoro, anche perché Marte rimane attivo nel vostro cielo. Ricordatevi inoltre che dal prossimo anno vi attendono importanti cambiamenti, dunque mantenete un certo ottimismo. Per quanto riguarda i sentimenti sarà una giornata tranquilla, romantica quanto basta per vivere un rapporto sereno e armonioso. Se siete single non c'è cosa più bella delle amicizie vere, quelle che contano di più per voi. Voto - 8️⃣

Sagittario: riuscirete a chiudere discretamente bene la settimana secondo l'oroscopo di domenica 12 dicembre.

La Luna si troverà in trigono dal segno dell'Ariete, pronta a darvi sostegno, amore e affiatamento tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single avrete bisogno di una vita più movimentata se volete trovare la persona giusta per voi, mentre chi è già in coppia avrà un buon affiatamento. Nel lavoro sarete in grado di gestire bene anche le situazioni più caotiche, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale lievemente sottotono a causa della Luna, ma che comunque non vi darà particolari problemi. Riuscirete infatti a vivere un'altra giornata senza troppi imprevisti, ma attenzione comunque a non essere troppo estroversi. Se siete single sappiate che non c'è nulla di male a stare male per qualcuno.

Questo vuol dire che forse ci tenete davvero a quella persona. In ambito lavorativo un pizzico di fortuna in più potrebbe fare al caso vostro. Voto - 7️⃣

Acquario: ultima giornata della settimana positiva secondo l'oroscopo. In amore ci sarà la Luna in sestile a dare sostegno al vostro rapporto e regalarvi piacevoli emozioni. Se siete single fascino e magnetismo non mancheranno, regalandovi una giornata molto movimentata. Nel lavoro è arrivato il momento di concludere alcuni progetti che vi hanno chiesto tanto tempo e fatica. Se avete fatto tutto bene, i risultati non potranno che essere positivi. Voto - 8️⃣

Pesci: sarà una giornata un po’ più tranquilla in amore, ma comunque molto piacevole. Single oppure no, non vorrete stare soli per nessun motivo, e saprete cosa fare per essere di compagnia e trascorrere bei momenti con le persone che amate di più. Per quanto riguarda il lavoro forse potrebbe essere necessario un po’ di impegno in più in questa giornata, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣