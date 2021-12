Per la giornata di domani, venerdì 3 dicembre 2021, l’Oroscopo si presenterà con il segno della Bilancia in testa alla classifica, mentre il segno del Cancro purtroppo rimarrà all’ultima posizione, seppure con qualche modifica. In rialzo significativo il segno del Toro, Leone e Sagittario si troveranno nel mezzo.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: Toro in rialzo

1° Bilancia: finalmente in testa alla classifica dell’oroscopo, probabilmente non avrete rivali sul lavoro, specialmente se avrete a che fare con una mansione in cui siete dei professionisti.

Anche le finanze subiranno un rialzo che potrebbe fare la differenza, specialmente con le spese.

2° Vergine: gli influssi positivi di Venere saranno ancora dalla vostra parte, portandovi ancora tante opportunità se siete single e vorreste voltare pagina dopo un periodo alquanto burrascoso. Vi sentirete molto più vicini alla famiglia di quanto non pensiate.

3° Toro: ci sarà una ritrovata sintonia all’interno del contesto di coppia, ma anche all’interno della cerchia familiare. Ci saranno anche delle novità sul lavoro che potrebbero dare un giro di vite alla vostra professione ma anche alla vostra autostima, secondo l’oroscopo.

4° Ariete: il dialogo all’interno del contesto lavorativo sarà incentivato sempre di più dallo spirito di collaborazione che in questo momento vi sta regalando molti più frutti del previsto.

Continuare su questa linea vi garantirà altri successi.

Relax per Leone

5° Leone: prendervi del relax sarà uno degli obiettivi principali della vostra giornata di domani, sfruttando al meglio una mattinata che potrebbe darvi ancora soddisfazioni sul piano professionale. Secondo l’oroscopo potreste avere una serata decisamente passionale.

6° Sagittario: la creatività sarà sempre più proficua, nonostante sembri che l’andamento professionale possa risultare alquanto lento. Potrete inoltre sperimentare qualche piccolo progetto a cui non avevate mai pensato e che adesso

7° Scorpione: avrete qualche opportunità che vi renderanno più sereni dal punto di vista della vostra posizione professionale, però dovrete ritagliarvi del tempo libero per poter finalmente staccare la spina e pensare a qualcosa per potervi svagare.

8° Gemelli: l’umore potrebbe incontrare delle motivazioni per essere più “leggero” e non lasciarsi andare alla tristezza. Ora come ora potrete invece avvalervi di una grande creatività che aumenterà progressivamente con il trascorrere delle ore.

Novità per i Pesci

9° Pesci: ci saranno un po’ di novità che potrebbero fare la differenza sul lavoro ma anche per quel che riguarda il contesto di stampo familiare. Ora la tensione riuscirà ad allentarsi anche grazie alle amicizie e a qualche riappacificazione imminente.

10° Acquario: rispetto alle vostre aspettative, il romanticismo purtroppo non vi accompagnerà in questa giornata di domani, specialmente se gli impegni vi porteranno ad essere sempre più nervosi e schivi con l’amore ma anche con le amicizie.

11° Capricorno: avrete troppe poche energie per potervi sentire in grado di superare qualche sfida di troppo, dunque preferirete prendervi una pausa anche se sarà una scelta condizionata dagli eventi. Probabilmente ci sarà anche un po’ di tensione in famiglia.

12° Cancro: avrete sempre più impegni di stampo professionale che non vi permetteranno di essere più sciolti con le persone a cui tenete, perciò concentrarvi sulle vostre mansioni potrebbe essere l’unica “scorciatoia” alla noia e alla pigrizia, per il momento.